Sneller vaccineren vraagt om meer actie van kabinet

Geen misverstand: Omikron is een klap die ons overkomt. Deze variant geeft het heersende coronavirus vleugels door factoren die allereerst virologisch van aard zijn. De wetenschap heeft de onderzoeken nog niet eens kunnen valideren, zo snel verovert Omikron de wereld.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De eerste analyses wijzen op mutaties waardoor deze variant makkelijker menselijke cellen infecteert en antistoffen ontwijkt. Ook gevaccineerden raken besmet en geven het virus door. Bovendien, schrik van de mensheid, lijkt deze variant extreem overdraagbaar via de lucht. Er komt dus een muur op ons af van exponentieel stijgende besmettingen.

Er wordt vaak gezegd dat de mens zich moeilijk kan voorstellen wat exponentiële groei eigenlijk betekent. Nu ervaren we het. Hoe begrijpelijk de teleurstelling en de frustratie ook zijn, deze realiteit relativeert een deel van de kritiek op de grilligheid van het kabinet. Met een variant die zich zo snel verspreidt, is snel en ferm ingrijpen de goede reflex. Kerst of geen kerst, een lockdown is nu slimmer dan geen lockdown.

Het verwijt aan het kabinet de controle kwijt te zijn, zoals dat wel wordt gemaakt, is ook te gemakkelijk. Op dit moment is het onmogelijk Omikron onder controle te hebben. Je kunt je er alleen zo goed mogelijk tegen beschermen. Iedereen weet wat dat betekent. Stap dus over de teleurstelling heen. Denk na wat jij kunt doen om de impact van Omikron voor jezelf en de samenleving te voorkomen: zeg een afspraak af, denk aan het mondkapje, doe vaker een zelftest. En vooral: neem zo snel mogelijk het volgende vaccin. Of het nu de eerste, tweede of derde prik is. Alleen al omdat het beschermt tegen ziek worden van corona. Zowel voor de eigen gezondheid als voor de zorg is dat cruciaal. Hoe minder mensen in het ziekenhuis en op de IC belanden, des te beter doorstaat het land Omikron.

Ten tweede lijkt het er wel degelijk op dat vaccineren het doorgeven van besmettingen afremt. Het beperkt dus de risico’s voor de mensen om je heen en vertraagt de verspreiding, waardoor de kans groeit dat de zorgmedewerkers het aankunnen. Als één groep ieders steun en solidariteit nu hard nodig heeft, dan wel de duizenden mensen in de zorg – nog altijd de helden, al sinds de allereerste golf.

Maar bescherming kan niet alleen een zaak van individueel gedrag zijn. In heel Europa is Nederland hét land dat zich onderscheidt door traagheid. De boostercampagnes laten opnieuw zien dat het vaccineren slecht en te versnipperd georganiseerd is.

De pleidooien om onmiddellijk dag en nacht te gaan vaccineren, zonder een kwartier wachttijd, zijn terecht. Gebrek aan personeel, zoals minister De Jonge (volksgezondheid, CDA) aanvoert, is geen excuus: investeer en regisseer. Dat moet een daadkrachtige minister kunnen. Voor de zorgmedewerkers hadden premier Rutte en minister De Jonge geen woord over. Een hartstochtelijke oproep tot vaccinatie, met uitleg, ontbrak. De Jonge spreekt het land toe op een domineestoon die niet meer bij het Nederland van 2021 past, zonder duidelijk te maken wat hij aan de zorg doet.

En waarom niet het reële perspectief benoemen voor de langere termijn? Dit coronavirus zal sociale gewoontes duurzaam veranderen. De periodieke ontwrichting van maatschappij en internationaal verkeer blijft nog jarenlang een risico. Maar er is ook reële hoop dat voorbij de nu komende muur van besmettingen juist Omikron al de mildere variant blijkt die het virus draaglijker maakt. Alle reden om ons schrap te zetten.