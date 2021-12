Rotterdamse ‘Messiah’ mist geloof en overtuigingskracht

Na een halve eeuw stond Händels Messiah weer eens op de lessenaars bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Dat was wennen bij het eerste concert, al lag dat niet zozeer aan de instrumentalisten, maar meer aan dirigent Jonathan Cohen en de solisten. Vooral in het eerste deel - de aangekondigde komst van Christus - werden de teugels van de muziek strak aangehaald en sijpelde de nodige bezieling hoorbaar weg.

In tegenstelling tot Händels opera’s en andere oratoria kent Messiah niet een heldere verhaallijn: het driedelige werk bestaat uit losse teksten die verwijzen naar profetieën over de komst van de Messias in het Oude Testament, leven en lijden van Christus en ten slotte zijn voorspelde terugkeer. Hoe breng je een muzikale spanningsboog aan in deze ruim twee uur durende geloofsverkondiging, die Händel beschouwde als zijn belangrijkste bijdrage aan een betere mensheid? Dat vraagt vooral om innerlijke overtuiging. Hoe dat moet, liet William Christie met zijn Les Arts Florissants vorige week horen in een soortgelijk - nog plotlozer en minder dramatisch - Händel-werk L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato.

De Rotterdamse Messiah bleef aanvankelijk wat vlak. Tenor Andrew Staples en bas Matthew Rose toonden wel kracht, maar weinig kleuring en bij countertenor Andreas Scholl was het eerder andersom, al toverde hij wel in de helaas sterk verkorte aria ‘He was despised’: telkens gaf hij andere betekenissen en dimensies aan die ene eindeloos herhaalde versregel uit bijbelboek Jesaja over de smart en verlatenheid van Christus.

Maar het was Emöke Baráth die met haar helderwarme sopraan als enige het ware geloof in de Messiah uitstraalde. In haar stem kwamen het achterliggende verhaal en de bijbehorende emoties tot leven. Dat gold evenzeer voor het Groot Omroepkoor, dat zich met zichtbare en hoorbare overgave op het heilige woord wierp - vooral het afsluitende ‘Worthy is the Lamb that was slain’ ademde de beoogde verlossing.

Klassiek Messiah van Händel. Solisten, Rotterdams Philharmonisch Orkest & Groot Omroepkoor o.l.v. Jonathan Cohen. Gehoord: 18/12. De Doelen, Rotterdam. Concert van 19/12 is terug te horen op nporadio4.nl ●●●●●