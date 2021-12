Richard Rogers, Britse ontwerper van Centre Pompidou, overleden

De Britse ontwerper Richard Rogers is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale persbureaus zondag. Zijn zoon Roo Rogers bevestigde het nieuws aan The New York Times. Het is niet bekendgemaakt waaraan Rogers is overleden.

Een van de bekendste wapenfeiten van de Brit is het Centre Pompidou, het centrum voor moderne kunst in Parijs, dat hij samen met zijn Italiaanse collega Renzo Piano ontwierp. Met trappen, leidingen en airconditioningsbuizen die aan de buitenkant van het gebouw geplaatst zijn, is het sinds de opening in 1977 een van de meest herkenbare gebouwen in de Franse hoofdstad.

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het Millennium Dome in Londen en terminals van het Londense vliegveld Heathrow en luchthaven Barajas in Madrid zijn ontworpen door Rogers. In 1991 werd hij voor zijn verdiensten geridderd en in 2007 kreeg hij de Pritzker Architectuurprijs, de hoogste internationale onderscheiding voor architecten. De BBC noemt Rogers een van de meest succesvolle en invloedrijkste architecten ter wereld.