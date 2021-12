Pécresse bemoeilijkt Macrons pad naar herverkiezing

Toen Valérie Pécresse op 4 december de voorverkiezing bij de Republikeinen won, schoot zij in de eerstvolgende peilingen prompt de hoogte in. Volgens één peiling zou de kandidaat van de conservatieven niet alleen de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in april 2022 overleven; in de tweede ronde zou zij zelfs president Emmanuel Macron kloppen.

Veel waarnemers deden die winst eerst af als een tijdelijk effect van haar onverwachte overwinning in de voorverkiezing van Les Républicains. Maar twee weken later staat Pécresse nog altijd op de tweede plaats met 17 procent. Volgens een peiling van Le Monde op zaterdag ziet 56 procent haar in de tweede ronde belanden tegenover Macron.

Op het Élysée is men naar verluidt in een staat van grote verwarring sinds Pécresse op het toneel is verschenen. Team-Macron ging er lang van uit dat de president in de tweede ronde tegen Marine Le Pen van het Rassemblement National zou uitkomen. Gematigde kiezers van links tot rechts zouden dan in de tweede ronde - zoals in 2017, desnoods met de neus dichtgeknepen - voor Macron stemmen om Le Pen buiten de deur te houden.

Dat laatste was al onzeker geworden door de plotse opkomst van de radicaalrechtse kandidaat Éric Zemmour. Maar zelfs met Zemmour in de tweede ronde bleef de strategie van Macron overeind. De peilingen gaven de kandidaten van conservatief rechts (net als die van links) immers weinig kans om de tweede ronde te halen.

Nu die tweede ronde voor Pécresse wel in zicht komt, is niets meer zeker. Want kiezers die Macron weg willen, maar niet in ruil voor een radicaalrechtse kandidaat, hebben plots een alternatief. Als Pécresse inderdaad de tweede ronde haalt, zou zij kunnen winnen.

Nieuwe stroming

Daarom wordt er de laatste tijd druk gespeculeerd over wie Valérie Pécresse nu precies is. In Frankrijk wordt haar politieke identiteit daarbij omschreven als een afgeleide van haar voorgangers. Is Pécresse chiraquienne, sarkozyste of filloniste, naar François Fillon, de conservatieve kandidaat die in 2017 verloor door een affaire van nepotisme? Pécresse is al die dingen, maar volgens de krant Le Monde begint zich nu al voorzichtig een nieuwe stroming af te tekenen: het pécressisme.

In de meeste karikaturale definitie lijkt Pécresse inderdaad een reïncarnatie te zijn van Fillon, de traditionele katholiek. Zoals Fillon scoort Pécresse goed bij katholieken en minder bij atheïsten, goed bij hoge inkomens en minder bij lage, goed bij huiseigenaren en minder bij huurders, goed bij gepensioneerden en minder bij jongeren.

Maar volgens het kiezersonderzoek van Le Monde schiet die definitie tekort, want Pécresse heeft ook een nieuw publiek aangetrokken dat jonger is, minder gefortuneerd en ook vrouwelijker. De oude en de nieuwe Pécresse-stemmers hebben volgens de krant wel één ding gemeen: zij zijn bezorgd over immigratie en islam.

Dit is de uitdaging waarvoor Pécresse staat: zij moet én de gematigde conservatieve kiezers terugwinnen die in 2017 naar Macron zijn overgelopen én de kiezers die verleid zijn door de harde standpunten over immigratie en islam van Le Pen en Zemmour. Hoe zij die twee gaat verzoenen zal bepalen waar het pécressisme voor staat.

Pécresse heeft in het verleden ferme uitspraken gedaan over immigratie en islam. Zo heeft zij gezegd dat er een verband is tussen de recente immigratie en terrorisme, en ziet zij de politieke islam als dé vijand van Frankrijk. Zij is voorstander van quota voor immigratie, wil dat asielaanvragen in het land van herkomst gebeuren in plaats van in Frankrijk, en zij wil een visumstop voor landen die weigeren hun illegale onderdanen terug te nemen.

Dat zijn echter allemaal standpunten waarvoor de kiezer ook bij Macron terecht kan. Wil Pécresse ook kiezers afsnoepen bij Le Pen en Zemmour, dan moet zij nog een stapje verder naar rechts doen. En daar wordt het ingewikkeld.

Afstand van Zemmour

Want als Pécresse de voorverkiezing van Les Républicains heeft gewonnen was dat deels omdat zij heel duidelijk afstand had genomen van Zemmour, die zij heeft omschreven als een bondgenoot van extreemrechts. Eric Ciotti, haar rivaal in de tweede ronde van de voorverkiezing, is juist een soort kopie van Zemmour, die eerder heeft gezegd dat hij in het geval van een duel tussen Macron en Zemmour op Zemmour zou stemmen.

Officieel steunt Ciotti nu Pécresse, maar hij heeft ook geëist dat de ideeën waarvoor hij staat een prominente plaats krijgen in haar campagne. Omgekeerd heeft Pécresse gezegd dat zij bereid is om haar programma te ‘kruiden’ met sommige van Ciotti’s ideeën. Het deed Macrons minister voor het openbaar ambt, Amélie de Montchalin, schamper opmerken dat men haar beter 'Valérie Ciotti' zou noemen.

De zakenkrant Les Échos ziet nog een ander probleem: Pécresse heeft Zemmour ook nodig. Want de radicaalrechtse kandidaat mag dan fors gezakt zijn in de peilingen (van een piek van 19 procent naar 14 procent nu, gelijk met Le Pen), het is wel dankzij zijn aanwezigheid in de race dat Pécresse überhaupt kans maakt om in de tweede ronde te geraken. In juni, voor Zemmour op het toneel verscheen, gaven de peilingen Le Pen nog 28 procent in de eerste ronde - dat was ook voor Pécresse een veel te hoge drempel geweest.

Samengevat, schrijft de krant: „Valérie Pécresse heeft de steun van Ciotti nodig om Zemmour te bestrijden. Maar het is voor Pécresse vooral nodig dat Zemmour in de race blijft om de drempel voor de tweede ronde laag genoeg te houden.”