Oud-roeibondscoach Josy Verdonkschot: ‘Ik wilde me aan mijn woord kunnen houden. Dat kon niet meer’

Uitgerekend op het moment dat zijn roeisters de prestatie van hun leven moeten neerzetten, tijdens de Olympische Spelen van Tokio, kan bondscoach Josy Verdonkschot geen kant op. Hij is besmet met het coronavirus en er zit niets anders op dan vanuit een quarantainehotel op televisie te kijken hoe zijn vijfjarenplan tot een apotheose komt. Als een journalist hem na de zilveren medaille van de vrouwen vier-zonder opbelt, reageert hij opvallend koeltjes. „Het is wat het is”, zegt hij. Hij had langs de Sea Forest Waterway toch niets meer kunnen bijdragen. Ze zijn er zonder hem ook klaar voor gebleken.

Nu, vier maanden later, blikt hij toch met enige melancholie terug op de succesvolste Spelen van de Nederlandse roeiploeg ooit. Hij vindt het „zonde” dat hij de zilveren en twee bronzen medailles van zijn dames op het moment suprême niet heeft kunnen meevieren, dat hij er niet kon zijn voor de roeiers die teleurgesteld van het water kwamen. En het is maar de vraag of hij een herkansing krijgt.

Eerder deze maand liet Verdonkschot aan technisch directeur Hessel Evertse weten niet verder te willen bij de Nederlandse roeibond. Hij ziet, na acht jaar bondscoach te zijn geweest van de vrouwen, en met onderbrekingen in totaal meer dan twee decennia, geen perspectief voor de komende jaren. Niet nu Eelco Meenhorst, voorheen hoofdcoach bij de mannen, is aangesteld als hoofdcoach van de mannen én de vrouwen, en Verdonkschot – goed voor 80 internationale medailles – genoegen moet nemen met een bijrol.

Voor „een projectje” als freelancer heeft hij bedankt, hoe fraai Evertse het ook bracht. „‘Waarom ga je niet voor een unieke derde gouden medaille met de lichte dubbeltwee?’, vroeg Hessel. ‘Of een unieke gouden medaille met een zware ploeg?’ Maar dat is in medailles gedacht. Ik sta voor een manier van werken, wil een erfenis achterlaten. En dat gaat zo niet.”

Pieken tijdens de Spelen

In september hoorde Verdonkschot voor het eerst over de plannen om van twee naar één hoofdcoach roeien te gaan. „Hessel was daar blijkbaar al twee jaar mee bezig”, zegt Verdonkschot. „Maar ik wist er niets van. Ik zou verwachten dat je de belangrijkste stakeholders meeneemt als je de structuur in je organisatie wil veranderen. De coaches, de atleten. Nu werden de plannen gewoon maar gepresenteerd, zonder evaluatie van de afgelopen tijd.”

Na een olympische cyclus is het normaal voor een sportbond, zeker eentje die het moet hebben van pieken tijdens de Spelen, om uitgebreid stil te staan bij hoe het de voorbije jaren is gegaan en om plannen voor de toekomst te maken. Atleten, staf en coaches maken de afweging of ze nóg eens een vierjarig traject in willen, en zo ja, met welke aanpassingen. Budgetten worden concreter, accenten wellicht verlegd. In het geval van de roeibond is het niet zo dat er meer geld vanuit sportkoepel NOC-NSF is gekomen, ondanks het succes in Tokio, zei technisch directeur Evertse onlangs tegen de website NLroei. Hij wil daarom met interne verschuivingen middelen vrijmaken om „te investeren in kennis, voor nu en de toekomst”.

Dat resulteert dus in nog maar één hoofdcoach (Meenhorst) die niet langer een ploeg onder zich heeft maar zich vooral bezighoudt met het beleid van de groep toproeiers. Het is volgens Evertse uit armoede geboren dat hoofdcoaches tot nu een dubbelrol vervulden. Zij selecteerden én coachten en dat vindt de technisch directeur „ongewenst”. In de nieuwe structuur krijgt bewegingswetenschapper Jabik-Jan Bastiaans een grotere rol. Zijn trainingsprogramma’s lagen aan de basis van de gouden medaille van de mannen dubbelvier in Tokio. Op de Spelen in Parijs moet de koerswijziging leiden tot twee gouden medailles. Nog eens vier jaar later, in Brisbane (2032), zou Nederland het beste roeiland ter wereld moeten zijn.

De tamelijk rigoureuze veranderingen hebben ertoe geleid dat niet alleen Josy Verdonkschot is opgestapt bij de roeibond. Ook Mark Emke (mannenacht), Titus Weijschedé (vrouwen vier zonder), Isabelle Jacobs (rechterhand van Verdonkschot) en Marit van Eupen (skiff vrouwen) stopten. Evertse sprak van „een natuurlijk verloop” bij coaches.

Houdbaarheidsdatum

Verdonkschot is de laatste die zal ontkennen dat er ook aan hem een houdbaarheidsdatum zit. „De mijne is in zicht”, zegt hij, 65 jaar inmiddels, en een autoriteit als het om het lichte roeien bij de dames gaat, met twee olympische titels op zijn conto. „Daarom ben ik de laatste jaren meer bezig geweest met empoweren, loslaten, en werd ik vaker ook mentor. Ik werkte aan een team dat zelfstandig en autonoom kan werken, aan een systeem waarin nieuwe roeisters vanzelf doorstromen binnen de verschillende disciplines en boten. Zodat als ik afscheid zou nemen, ik met trots kan terugkijken op wat er staat. Het doet me pijn dat dat nu zal verdwijnen.”

Als het aan Verdonkschot had gelegen had de roeibond de komende jaren rustig de tijd genomen om toe te werken naar een systeem met één hoofdcoach. „Dan kun je rustig kijken wat dat zou betekenen voor je talentenprogramma, voor duale carrières [van oudsher doen veel roeiers een academische studie naast hun trainingen], de transitie naar een leven na het roeien. Daar kun je dan beleid op maken. Iedereen denkt nu dat de weg naar goud is gevonden, met een zware rol voor de wetenschap. Sorry, maar waren onze resultaten dan niet goed?”

Had het lichte duo Marieke Keijser en Ilse Paulis geen snoek (misslag) gemaakt in de olympische finale, op koers voor goud, dan was Verdonkschot succesvoller uit Japan teruggekeerd dan Meenhorst met de mannen.

Josy Verdonkschot benadrukt dat hij niet met rancune vertrekt bij de roeibond. Foto Merlin Daleman

In het nieuwe systeem ziet hij de afstand tussen de hoofdcoach en de ploegen groter worden en de samenwerking tussen coaches onderling minder. „Je krijgt losse ploegjes”, denkt Verdonkschot. „Eén hoofdcoach betekent dat hij er taken bij krijgt. Hij moet de coaches coachen, selecteren en de lijnen uitzetten. Alle keuzes zullen worden gemaakt door een coach die ver van de roeiers afstaat. Het is een model als een kale kerstboom, met een piek bovenop, en een hele volle onderkant. Dat zie ik niet werken.”

In oktober gaf Verdonkschot bij Meenhorst aan dat hij liever voor een overgangsperiode wilde gaan, waarbij kon worden toegewerkt naar een systeem met één coach. „Maar Eelco vond dat geen goed idee”, zegt hij. „Hij wilde het in één keer doen. We kwamen er niet uit. Daarop is er geen vervolggesprek meer geweest, maar werden de plannen wel gepresenteerd. Dat vind ik niet elegant.”

Verdonkschot had willen weten wat in de nieuwe situatie concreet zijn rol zou worden. Toen hij daarop geen duidelijk antwoord kreeg, heeft hij zijn roeisters ingelicht: „Alle afspraken die gemaakt waren, konden weggegooid worden. Want ik kon niet langer garanderen dat ik me ook aan die afspraken kon houden. In zo’n situatie wil ik nooit meer terechtkomen.”

Vertrouwensbreuk

Zijn loopbaan is getekend door zijn ontslag bij de roeibond in 2006, nadat hij er niet in was geslaagd een vrouwenacht op de WK in het Engelse Eton te krijgen. Vooraf waren afspraken gemaakt, maar gedurende het seizoen werd van hogerhand besloten dat twee sporters een eigen ploeg mochten vormen. De acht was daardoor niet langer van niveau en mocht niet naar het WK. Na dat besluit ontstond er een vertrouwensbreuk binnen de selectie. Het kostte Verdonkschot zijn baan. „De basis van mijn verhaal is dat ik geen verantwoordelijkheid wil dragen voor zaken waarvoor ik niet verantwoordelijk ben. Ik wil me aan mijn woord kunnen houden. Dat kan niet in een organisatie waarin ik niet geloof.”

In de nieuwe structuur is het trainingsprogramma heilig, zegt Verdonkschot. Hij ziet weinig ruimte voor individualisering. „Een roeister was net afgestudeerd en besloot zich te gaan focussen op het roeien. Daarnaast wilde ze wel graag huiswerkbegeleiding geven. Zij kreeg een no go, mocht geen training missen. Dat is niet mijn stijl. In mijn filosofie staat altijd de atleet centraal, niet het programma. Anders raak je meer mensen kwijt dan nodig is.”

Verdonkschot benadrukt dat hij niet met rancune vertrekt. Hij heeft altijd alle ruimte gevoeld om zijn werk te doen, ook al was hij soms eigenwijs en viel er wel eens lastig met hem te werken. Zijn succes is niet onopgemerkt gebleven. Uit meerdere hoeken kreeg hij al aanbiedingen, ook internationaal. „Ik zou op mijn lauweren kunnen gaan rusten. Maar dat zit niet in me.”