Nederlandse aanval op IS-bommenfabriek Hawija één van bloedigste van coalitie

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft afgelopen weekend honderden documenten publiek gemaakt over aanvallen op doelen van de terroristische organisatie IS waarbij burgerdoden vielen. Dat gebeurde op last van de rechter na een juridische procedure van de Amerikaanse krant The New York Times.

De 5.400 pagina’s aan documenten werpen licht op de factoren die tot burgerslachtoffers leidden. Daarbij gaat het om een tekort aan middelen zoals drones om de omgeving goed in kaart te brengen, om technisch falen van gebruikte wapens, om onoplettendheid en geheimhouding door militairen waardoor niet van fouten kan worden geleerd. Ook de tactiek van IS zich in de buurt van burgercentra op te houden speelt een belangrijke rol.

Duizend burgerdoden

Het gaat om aanvallen van september 2014-januari 2018 waarbij opgeteld meer dan duizend burgerdoden vielen die zijn bevestigd door de VS. Overigens gaan ngo’s als Airwars en Amnesty uit van een veelvoud daarvan. Voor hun onderzoek bezochten NYT-verslaggevers zo’n honderd locaties in Irak en Syrië om de gevolgen van de luchtaanvallen in kaart te brengen.

Uit het overzicht blijkt dat de Nederlandse luchtaanval op een bommenfabriek van IS in het Noord-Iraakse Hawija, (ten minste zeventig bevestigde burgerdoden) een van de bloedigste aanval van de coalitie was. Een aanval tijdens de herovering van Mosul, maart 2017, kostte volgens de VS meer burgers het leven (105). Toen kwamen veel vrouwen en kinderen om bij een aanval op een gebouw waar zich twee IS-strijders hadden verschanst. Het gebouw stortte in. De NYT voegt daar een aanval, juli 2016, op het Syrische dorp Tokhar bij Aleppo aan toe (120 doden).

De coalitie had moeite met aanvallen op wapenopslagplaatsen zoals in Hawija in juni 2015, stelt de NYT die hieraan de nodige aandacht besteedt. Volgens de krant was een derde van het bevestigd aantal burgerdoden toe te schrijven aan aanvallen op dergelijke doelen. Dat kwam doordat de militairen de gevolgen van ‘secundaire explosies’ moeilijk konden inschatten. Bij de aanval op een bommenopslagplaats ontploft de wapenvoorraad vrijwel altijd en veroorzaakt een enorme schokgolf. Daardoor werden in Hawija zo'n vierhonderd gebouwen verwoest of beschadigd. Nadien veranderde het Amerikaanse opperbevel de procedure bij dit soort doelen, zo meldden NRC en NOS in april 2020 op basis van interne documenten van het Pentagon.

Doordat de coalitie geregeld kampte met een gebrek aan drones, konden militairen tijdens aanvallen voor onnodige verrassingen komen staan, stelt de NYT. Dat burgers ineens ‘in beeld’ komen tijdens een aanval, hoeft niet perse toeval te zijn, zoals militairen vaak stellen. Als het gebied van tevoren grondiger en langer in beeld wordt gebracht, kunnen dit soort risico’s beter ingecalculeerd worden, aldus de krant. Ook vielen er burgerdoden als een Amerikaanse commandant precisie-bommen 'spaarde' voor een riskantere aanval.

Lees ook:Hoe Nederland met ondeugdelijke informatie de strijd met IS aanging

Ook in het geval van ‘Hawija’ speelde het tekort aan verkenningsmiddelen mogelijk een rol, zo bleek vorig jaar uit een reconstructie van de aanval door NRC. Verwezen werd naar klachten van Amerikaanse leidinggevenden over het ‘weglekken’ van drones naar Afghanistan. Daar waren de onbemande verkenningsvliegtuigjes nodig voor de ondersteuning van de strijd van de VS tegen de Taliban.

De NYT besteedt ook aandacht aan het optreden van strike cells. Dit zijn kleine militaire eenheden van pakweg vijftien tot dertig man die beschikken over hoogwaardige inlichtingen, drones en vliegtuigen om aanvallen mee uit te voeren. Een geheime strike cell, Talon Anvil, zou verantwoordelijk zijn voor een luchtaanval op het Syrische Baghouz maart 2019, waarbij meer dan tachtig vrouwen en kinderen omkwamen. Onderzoek naar een eventuele oorlogsmisdaad kwam nooit van de grond. Inmiddels vindt alsnog onderzoek plaats.