Meesterstrateeg Ed van Thijn: gedreven door dadendrang en getemperd door twijfels

Een reeks publieke functies, een reeks boeken – Ed van Thijn, die dit weekend op 87-jarige leeftijd overleed, heeft niet alleen zijn hele werkzame leven hartstochtelijk aan de politiek en het openbaar bestuur gewijd, hij heeft er ook hartstochtelijk over geschreven. Van zijn tijd als fractievoorzitter van de PvdA (Dagboek van een onderhandelaar, 1977), via zijn burgemeesterschap van Amsterdam (BM, ver nadien geschreven in 2003) tot aan een vier maanden durend ministerschap, uitmondend in een gedwongen vertrek (Retour Den Haag, 1997). En daarna schreef hij boeken over zijn jeugd en de oorlog, die hij als Joodse jongen via achttien onderduikadressen wist te overleven.

Uit al die boeken doemt een tamelijk eerlijk beeld op van een man, een politicus die weliswaar gedreven wordt door dadendrang – kenmerkend voor het socialisme, schreef hij in 1965 in Het Vrije Volk, zijn „dynamiek, dadendrang en gemeenschapspolitiek bedrijven” – maar daarbij altijd wordt getemperd, soms zelfs gehinderd door zijn twijfels. Positiever gezegd: dit is een man met de bereidheid zijn eigen gedachten ter discussie te stellen als zich van buiten andere aandienen die ook de moeite waard lijken.

In het laatste interview dat hij aan NRC gaf, in 2014, gaf Van Thijn D66 een veeg uit de pan. De Democraten stonden op het punt zijn eigen PvdA in zijn eigen Amsterdam een historische nederlaag te bezorgen en het PvdA-campagneteam had de coryfee gevraagd of hij in een interview zijn volle gewicht achter hun lijsttrekker wilde werpen. Van Thijn liep al heel moeizaam door een neurologische aandoening, maar de stem was ongebroken en hij deed wat de lokale PvdA hoopte: hij sprak neerbuigend over de D66’ers die hij in zijn lange carrière had meegemaakt. „Grote bestuurstalenten waren het niet.” Hij maakte zich daar zorgen over, met het oog op het welzijn van zijn stad.

Maar toen hij hoorde dat het gerucht ging dat D66 oud-Kamerlid Boris van der Ham naar voren zou schuiven als kandidaat-wethouder, veerde Van Thijn op van zijn stoel. „Echt? Daar heb ik wel vertrouwen in. O, dat is goed om te horen.” De liefhebber had het gewonnen van de partijman. Van der Ham werd overigens geen wethouder.

Nederlagenstrategie

Ed van Thijn wás een partijman. Hij werd, nog niet eens afgestudeerd als politicoloog, stafmedewerker van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. In 1962 werd hij, 28 jaar oud, raadslid in Amsterdam. Drie jaar later was hij fractievoorzitter en vlak daarop kandidaat-Kamerlid. Het was een begin van een carrière die hem tot zijn 73ste jaar zou bezighouden in ongeveer alle denkbare politieke rollen en altijd aan het front van zijn partij.

In de jaren 70, de hoogtijdagen van de PvdA, was Van Thijn fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij werd beschouwd als potentiële opvolger van de onbetwiste leider Joop den Uyl – „het beklagenswaardige legioen van de zogenaamde kroonprinsen”, zou hij zelf later schrijven. Hij werd tevens beschouwd als meesterstrateeg van de partij. En de PvdA hanteerde meer dan één strategie in die dagen.

Met partijleider Joop den Uyl in de Tweede Kamer in 1978. Van Thijn behoorde tot „het beklagenswaardige legioen van de zogenaamde kroonprinsen”, zou hij later schrijven. Niet Van Thijn maar Wim Kok volgde Den Uyl in 1986 op als PvdA-leider. Foto ANP

Berucht werd de polarisatie, de harde opstelling tegenover VVD en de confessionele partijen, die in het CDA zouden opgaan, waarmee de PvdA in het kabinet zat. En dan was er nog wat intern ‘de nederlagenstrategie’ werd genoemd. De PvdA wilde grote hervormingen doorvoeren, en als daar verzet tegen kwam van andere coalitiepartijen, dan zouden zij de schuld krijgen van de mislukking.

Of het door de strategieën kwam of door iets anders: de PvdA kreeg bij de verkiezingen van 1977 ruim een derde van alle stemmen (bij een opkomst van 88 procent). Waar de strategieën zeker bij hadden geholpen, is in het wekken van irritatie bij de beoogde coalitiepartner, het CDA. Na ruim een half jaar onderhandelen, onder leiding van Van Thijn, was die formatiepoging mislukt en stonden de sociaaldemocraten met hun 53 zetels aan de kant. Van Thijn schreef: „Ik ben geschokt.”

Al maar Joodser

Ed van Thijn groeide op in een welgesteld gezin in Amsterdam; vader, moeder en enig kind kwamen na de oorlog weer bij elkaar. Zijn vader deed in dameskleding, met als handelsmerk: ‘S. van Thijn, steeds voor de mode uit’. Het gezin bracht in de jaren 50 vakanties door in luxueuze hotels in Montreux en Annecy.

Van Thijn was naar eigen zeggen een overtuigde assimilant in een geassimileerd gezin. Maar, zoals hij in Het verhaal (2000) zou schrijven, „in de praktijk van alledag was alles Joods wat de klok sloeg”. Zijn ouders hadden „uitsluitend Joodse vrienden”, „op vrijdagavond was er kippensoep”, de spijswetten werden niet met een beroep op de Tora gehandhaafd, maar met het oog op de gezondheid van hun astmatische zoon. Ham, spek of paling, daar zou Eddy het maar benauwd van krijgen.

In een interview rond het verschijnen van Het verhaal zei hij: „Ik word in het boek al maar Joodser.” En: „Als politicus was m’n Joodse identiteit volstrekt irrelevant. Ik dacht: daar moet ik boven staan. Maar dat beetje Jood blijkt in de praktijk dus wel iets meer te zijn.” Hij sloot zich aan bij de Liberaal Joodse Gemeenschap in Amsterdam. „Niet dat ik nu ineens religieus ben. Maar ik wilde toch meer committment, betrokkenheid, dan ik mezelf steeds heb toegestaan.”

Als politicus was m’n Joodse identiteit volstrekt irrelevant. Ik dacht: daar moet ik boven staan. Maar dat beetje Jood blijkt in de praktijk dus wel iets meer te zijn

Enkele keren wordt de jonge Eddy persoonlijk ruw geconfronteerd met naoorlogs antisemitisme. Als hij over de Amsterdamse Vijzelgracht fietst en uitwijkt voor een plas, wordt hij door een automobilist uitgescholden voor ‘vuile rotjood’ en tegen de grond geslagen door de passagiers. „De symboliek”, zegt hij in een interview met NRC uit 2000. „Ik ben de straat overgestoken. Ik ben vanuit die vuile plas naar Herengracht 502 gegaan. Dat is de essentie: je hoeft er niet aan onderdoor te gaan.”

Law and order

Herengracht 502 is de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Daar trekt Van Thijn in 1983 in. Hij volgt zijn partijgenoot Wim Polak op – sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de PvdA het monopolie op het burgemeesterschap van de hoofdstad. Van Thijn belooft dat hij zich zal gedragen alsof hij geen benoemde maar een gekozen burgemeester was.

Onder Polak was het stadsbestuur in oorlog geraakt met de kraakbeweging. Die oorlog had vele gevolgen. De verhouding van de politie met de burgers was slecht. Het imago van Amsterdam was op een dieptepunt beland. Van Thijn maakte van het herstel van vertrouwen in het gezag zijn belangrijkste punt. „Law and order als eerste voorwaarde voor een tolerante samenleving”, schreef hij in zijn terugblik BM. „Dat is even slikken in het progressieve Amsterdam.”

Hij waagde zich eind 1984 in het hol van de kraakbeweging: de Staatsliedenbuurt. Hij werd er door een menigte van zo’n tweehonderd scheldende krakers (‘Vuile fascist!’) simpelweg uitgejaagd. Maar het waren spectaculaire oprispingen van een kwijnende protestbeweging. Ze konden nog wel een vuist maken, maar eerder door de bereidheid tot radicale actie dan door de omvang van hun troepen. Een jaar later, nadat een verslaafde kraker in een politiecel was overleden aan een combinatie van alcohol, medicijnen, longontsteking en verwaarlozing door de bewakers, werden twee forse bommen gevonden in een leegstaand pand naast de ambtswoning.

Smeken en bidden

Van Thijns recept tegen de anarchie was een mengeling van consequent repressief optreden tegen geweld, en een meer sociale aanpak door de politie in de armste en lastigste wijken. Hij werd daarbij gesteund door een hoofdcommissaris die hij zelf met veel smeken en bidden – en naar later blijkt met een torenhoog salaris en riante arbeidsvoorwaarden – uit Groningen naar Amsterdam had gehaald.

Van Thijn werd in 1999 als oud-burgemeester verhoord tijdens de parlementaire enquête over de Bijlmerramp van 1992. Foto ANP

Eric Nordholt was een vloek en een zegen voor Van Thijn. Hij kwam geregeld in het nieuws met politiek brandbare uitspraken waarvoor de burgemeester ter verantwoording werd geroepen. Maar de hoofdcommissaris bezielde de Amsterdamse politie ook met de decentrale wijkteamaanpak. De stevige uitstraling van Nordholt maakte hem tot een veelgenoemde kandidaat voor de opvolging van Van Thijn, toen die in 1994 onverwachts als burgemeester opstapte om minister van Binnenlandse Zaken te worden.

In de ambtsperiode van Van Thijn vond Amsterdam de weg omhoog. De bevolkingsaantallen namen voor het eerst in een decennium weer toe. De veiligheidscijfers werden rooskleuriger. Het aantal heroïneverslaafden, bron van kleinere en grotere criminaliteit, nam drastisch af. De Zeedijk, broeinest van drugspanden, werd schoongeveegd.

Van Thijn reisde de wereld rond om het imago van Amsterdam als handelspartner op te vijzelen – met als hoogte- of dieptepunt zijn campagne om de Olympische Spelen van 1992 naar Amsterdam te halen. Het werd een pijnlijke afgang, nadat een groepje demonstranten vlak voor de laatste stemming IOC-leden uitschold en bespoog. Amsterdam viel in de eerste ronde af, met steun van vijf landen.

De economische effecten van de inspanningen van Van Thijn – en goede wethouders financiën – waren veel positiever. Begin jaren negentig wist het stadsbestuur „voor het eerst sinds mensenheugenis” een sluitende begroting te presenteren. De stad werd schoner en veiliger. Zijn opvolgers in Amsterdam zouden altijd op de periode-Van Thijn wijzen als de oorsprong van een opleving die uiteindelijk zelfs tot problemen zou leiden: de overkokende huizenmarkt en de magnetische aantrekkingskracht op het massatoerisme.

In 1984 met IOC-voorzitter Samaranch tijdens de presentatie van Amsterdam als beoogd organisator van de Spelen in 1992. Amsterdam zou tussentijds kansloos worden weggestemd. Foto ANP

„Ed, we hebben je nodig.” In januari 1994 overlijdt plotseling Ien Dales, minister van Binnenlandse Zaken. Partijleider Wim Kok belt met de burgemeester van Amsterdam en vraagt hem dringend toe te treden tot het derde kabinet-Lubbers voor de laatste vier maanden vóór de verkiezingen. Als Van Thijn ‘ja’ zegt, kijkt hij de volgende dag naar eigen zeggen „met een mengeling van verbazing en voldoening naar de overweldigend positieve mediareacties”. „Overal word ik geprezen als een rasbestuurder met grote politieke ervaring die het in Amsterdam uitstekend gedaan heeft.”

Ook dat is typerend voor Ed van Thijn. Hij kan zichzelf even hard voor zijn kop slaan als feliciteren, net zoals hij evengoed sentimenteel als driftig kan zijn. Hij etaleert in zijn toespraken een dosis pathos die in Nederland ongebruikelijk is, en hanteert daarbij een dictie die geheel en al lijkt te zijn afgestemd op de medeklinkers in zijn zinnen, briljant gepersifleerd door Kees van Kooten.

Ik heb mijn leven lang gestreden tegen alles wat naar discriminatie en vooroordeel riekt

Met zijn pathos wordt hij ook het gezicht van het antiracisme. Gevoed door zijn eigen ervaringen met antisemitisme en aangevuurd door de racistische moord op Kerwin Duinmeijer als hij nog maar net burgemeester is, loopt hij voorop in manifestaties van Amsterdamse tolerantie. „Ik heb mijn leven lang gestreden tegen alles wat naar discriminatie en vooroordeel riekt”, zou hij er zelf in een interview over zeggen.

Maar het is wel linkse tolerantie. Dus als de schrijver W.F. Hermans ondanks een culturele boycot van de VN het Zuid-Afrika van de apartheid bezoekt en later in Amsterdam een tentoonstelling in het Stedelijk Museum wil openen, verklaart de burgemeester hem tot persona non grata in gebouwen van de gemeente. „Pijnlijk”, noemt hij de „schermutselingen” zelf achteraf in BM. Maar hij neemt er geen afstand van.

Het ministerschap van Van Thijn zal eindigen in een uniek echec. Na de verkiezingen komt hij als demissionair bewindsman in de problemen; zijn verleden heeft hem ingehaald. Als burgemeester was Van Thijn eind 1993 medeverantwoordelijk voor het ontbinden van een in drugshandel gespecialiseerd rechercheteam, het IRT Noord-Holland/Utrecht. De Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie vond het onacceptabel dat dit team criminele informanten hielp harddrugs Nederland binnen te brengen, met het oogmerk grote bendes op te rollen. Jaren later zou een parlementaire enquêtecommissie dit Amsterdamse standpunt billijken. Maar in 1994 leek het minder eenduidig, en werd minister Van Thijn aangekeken op zijn vroegere optreden als korpsbeheerder van de politie. Daarbij werd hem ook zijn innige band met hoofdcommissaris Nordholt voor de voeten geworpen.

Van Thijn moest aftreden, net als zijn demissionaire collega van Justitie, Ernst Hirsch Ballin (CDA). Een paar maanden later kwam Wim Kok bij Van Thijn thuis in Amsterdam-Zuid. „Ik vind het verschrikkelijk”, zegt de man die dan namens de PvdA het eerste paarse kabinet formeert, „maar ik heb geen plaats voor jou in mijn kabinet.”

Met die dramatische episode – er wordt veel gehuild in het boek Retour Den Haag: pathos – is de politieke carrière van Ed van Thijn nog niet ten einde. In 1999 wordt hij lid van de Eerste Kamer, waar hij in 2005 minister van Bestuurlijke Vernieuwing Thom de Graaff (D66) nekt als hij met de PvdA-fractie tegen diens voorstel voor een gekozen burgemeester stemt – ironisch gezien Van Thijns jarenlange ijveren voor dit soort staatkundige vernieuwingen ten spijt. „Eens een rat, altijd een rat”, zei D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst. Hij rekende het Van Thijn persoonlijk aan: „Die heeft D66 altijd dwars willen zitten.”

De Democraten hadden gewaarschuwd kunnen zijn toen de journalist Gerard van Westerloo in 2001 in de Tweede Kamer dit citaat van Van Thijn optekende voor NRC Handelsblad: „Wij houden hier prachtige debatten op niveau, zeker. Maar als puntje bij paaltje komt, gedragen we ons net zo politiek als de Tweede Kamer. Dan stemmen we voor waar we tegen zijn en tegen waar we voor zijn.”

In 2007 nam Van Thijn afscheid van de politiek, 45 jaar na zijn intrede. Hij trok zich wat terug uit het publieke leven, maar bleef schrijven, persoonlijk en maatschappelijk. Zijn laatste boek, Blessuretijd (2012), was volgens de Volkskrant een „hartenkreet”. En die ging met name over wat hij ziet als de afbraak van het internationale naoorlogse waardensysteem met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als stralend middelpunt. Zelfs Nederland is volgens hem verworden „van trots symbool van tolerantie (tot) nu een schrijnend thuisland van intolerantie”.

Mijn drijfveer is het ethisch kompas dat mijn redders bij mij hebben achtergelaten. [...] Ik stond er gedurende mijn carrière altijd voor om diezelfde boodschap uit te dragen

Met terugwerkende kracht projecteerde hij zijn oorlogservaringen en die van zijn familie terug op zijn politieke loopbaan – iets wat de lezer van Dagboek van een onderhandelaar er niet direct uit zou halen. In een interview in Trouw zei hij in 2012: „Mijn drijfveer is het ethisch kompas dat mijn redders bij mij hebben achtergelaten. Het motto van deze verzetsmensen was: wie één kind redt, redt de mensheid. Ik stond er gedurende mijn carrière altijd voor om diezelfde boodschap uit te dragen.” In NRC vatte hij het dat jaar nog korter samen: „‘Hij was een man met een missie.’ Misschien zouden ze dat in mijn necrologie willen zetten?”