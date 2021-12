Media gezocht die (ook) voor de ziel willen zorgen

Weet u het nog, de wittebroodsweken van het virus? Velen wisten precies waarom deze pandemie ons had getroffen. De natuur wilde ons vast en zeker iets vertellen. Het was een noodzakelijke druk op de resetknop. Een kans uit duizenden om de crisis aan te wenden voor het creëren van een nieuwe orde. Met kilo’s stoepkrijt kalkten onze kinderen de straten voor verpleeghuizen vol met goede wensen. We deelden massaal filmpjes van Italianen die elkaar, en ons, moed in zongen. Kijk naar Shakespeare, werd schrijvers en kunstenaars voorgehouden. Die schreef tijdens een pestepidemie zijn meesterwerk King Lear!

Het was, noteerde ik op 20 maart 2020 in deze krant, alsof we alle stadia van rouw in één week wilden doorlopen. Geestelijk hamsteren, noemde ik dat. Behalve ongepast in het licht van zo veel leed vond ik dat ook gevaarlijk. Want net als bij het hamsteren van boodschappen dreigt bij geestelijk hamsteren het gevaar van lege schappen. Dat je uiteindelijk, als de nood écht aan de man komt, niet meer voort kunt met het vergezicht van een gezuiverde wereld na de ramp.

Nu Nederland opnieuw geen witte, maar een zwarte kerst tegemoet gaat meen ik die lege schappen inderdaad te ontwaren. Ons collectieve chagrijn vecht om voorrang met het soort berusting dat zich het beste als 'murw' laat omschrijven.

Je zou kunnen zeggen dat we als samenleving de afgelopen jaren hebben geleerd wat ieder rouwend mens individueel te ontdekken heeft. Dat je misschien wel denkt dat je wat rouwstadia kunt overslaan, maar dat je soms als een pionnetje in ‘Mens, erger je niet!’ onverbiddelijk wat stappen terug wordt gezet.

Wat staat media te doen, in dit gesternte vol verdriet en verlies? Blijven informeren, natuurlijk, dat als eerste. Niemand is gebaat bij media die de kop in het zand steken en alleen maar feelgood-verhalen brengen. En wie al te gretig naar lichtpuntjes zoekt tast al snel in het duister.

Maar nu Nederland opnieuw aan huis, en daarmee aan de buis gekluisterd zit, rust op media ook een extra taak. Temeer daar het ons kabinet maar niet lukt om uit een ander emotioneel vaatje te tappen dan ‘hier zijn de feiten, daar de maatregelen, veel succes met beide.'

Media die in de komende periode relevant willen zijn doen er goed aan niet alleen voor het hoofd, maar ook voor het hart van hun publiek te zorgen. Voor de ziel, of hoe je dat deel van een mens dat verlangt, piekert, tobt en droomt ook noemt.

Zoals actualiteitenrubriek EenVandaag dat deze zaterdag tijdens een ingelaste extra uitzending deed. Het programma liet, net als aan het begin van de coronacrisis, dichter Ingmar Heytze van onder de Domtoren woorden geven aan de wanhoop die velen nabij zijn. Het Eindhovens Dagblad besloot deze zaterdag zijn voorpagina in te ruimen voor een kerstwens aan zijn lezers, nadat de hoofdredacteur had vastgesteld dat de berichten in zijn krant deze week wel erg somber stemden.

Wat ik de media, en daarmee ook mezelf, toewens is de moed om in deze uitzonderlijke tijden Nederland te helpen rouwen. De Messiah na het Journaal, een kunstwerk op de voorpagina, de vertroosting van de filosofie in iedere krant. Me dunkt dat er de komende weken voldoende dichters, denkers en dominees tot onze dienst willen zijn.