Luisteren naar Messiaen en kleuren zien op het kerkorgel

Uit het grootste orgel in het Amsterdamse Orgelpark klinken zaterdag de eerste hoge tonen van Olivier Messiaens La Nativité du Seigneur (1935); een kerststuk, of beter gezegd een stuk geïnspireerd op de geboorte van Christus. Nu zou het moment zijn om je ogen dicht te doen en de kolossale klank van het orgel een uur over je heen te laten stromen. Toch doet niemand dat. Het handjevol laatste bezoekers voor de ‘harde lockdown’ begint, richt de blikken strak op het orgel. Langzaam verschijnen daar kleuren en vormen: een reusachtig veld van vibrerende roze en paarse fluorescerende stippen. In het midden meandert een gele lichtbundel die nog het meest lijkt op een bos touw die in lengterichting oneindig naar beneden blijft vallen. Het beeldt niks uit, maar het hypnotiseert behoorlijk. Wat wel meteen opvalt: alles wat verschijnt, beweegt mee op veranderingen in de orgelmuziek.

Componist Olivier Messiaen (1908-1992) ‘leed’ aan synesthesie, een aandoening waarbij prikkels op het ene zintuig een reactie op een ander zintuig kan opleveren. De Franse componist zag kleuren bij muziek. Over La Nativité schreef hij dat het deels geïnspireerd was op glas-in-loodramen. Dat inspireerde een van zijn vrienden, de schilder Charles Blanc-Gatti, destijds al om abstracte schilderijen te maken bij het werk. Bij de uitvoering in Sainte-Trinité, de Parijse kerk waar Messiaen tot zijn dood in 1992 organist was, stonden ze opgesteld voor het orgel.

‘La Nativité du Seigneur’ van Messiaen gespeeld door organist Johan Luijmes met projecties van Marcel Wierckx op het orgel. Foto Jan van Dalen

Live projecties

Dat was reden voor organist Johan Luijmes om in 2018 eens met audiovisueel kunstenaar Marcel Wierckx te bellen; was er met het gegeven La Nativité, synesthesie en de schilderijen van Blanc-Gatti niet iets nieuws te maken? Het resultaat werd Dromen als Messiaen, uitvoeringen van La Nativité met live op de muziek reagerende kleuren, vormen en patronen geprojecteerd op het orgel.

Het resultaat doet nog het meest denken aan een gigantische projectie van een oude versie van Windows Media Player die twintig jaar geleden al kleuren en bewegingen liet zien die reageerden op de muziek die je luisterde. De basistechniek is ongeveer hetzelfde, maar het resultaat is toch wel iets gecompliceerder, legt Wierckx zaterdag na de vertoning uit. „Ik heb software geschreven die geluiden op spectraal niveau uit elkaar haalt tot er ruim 2.000 digitale punten over zijn. Aan elk punt heb ik pixels, kleuren en vormelementen gekoppeld, geïnspireerd op de schilderijen van Blanc-Gatti. Het grootste verschil met een automatisch algoritme is dat ik de software tijdens de uitvoering kan bijsturen; de gevoeligheid voor het geluid en de snelheid van de beelden bepaal ik ter plekke.”

Met name in de kleuren, maar soms ook in letterlijke vormen zijn Blanc-Gatti’s schilderijen goed te herkennen. Wat levert dat op tijdens de uitvoering? Volgens organist Johan Luijmes: „Luisteraanknopingspunten. Ik ben er veel indringender door gaan luisteren. Een orgel is een nogal statisch groot ding in de verte. Zelfs ik zit normaal na een tijdje luisteren ruitjes te tellen om maar ergens naar te kunnen kijken. Ons doel was om details in de muziek ook zichtbaar te maken, zodat je ze gaat horen.” „Daarbij is het belangrijk dat het geen illustratieve beelden zijn”, vult Wierckx aan. „Dat zou niet aanvullen, maar afleiden.”

Vanaf 2019 hebben al diverse orgels in Nederland ‘gedroomd als Messiaen’. Maandag gebeurt er iets bijzonders: dan worden de beelden van Wierckx voor het eerst geprojecteerd op Messiaens orgel in de Sainte-Trinité in Parijs. Die projecties zijn niet Messiaens, maar Luijmes’ droom die uitkomt. „Een van de organisten daar, Messiaenautoriteit Thomas Lacôte, stuurde ons in een lange mail met eerdere Messiaen-kleuren-projecten, in Lacôtes ogen allemaal mislukt omdat het te letterlijke kleurvertalingen waren. Maar omdat onze kleurensoftware live reageert op klanken, is elke uitvoering, van elke organist en elk orgel anders. Lacôte gaf ons daarom zijn zegen. Parijs wordt spectaculair.”

‘Dromen als Messiaen’ Uitvoeringen in Nederland gaan door als het weer mag. Inl: Uitvoeringen in Nederland gaan door als het weer mag. Inl: dromenalsmessiaen.nl

