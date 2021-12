Klassieker met onheilspellende sfeer vooraf en zwak voetbal in een leeg stadion

Overal in de Kuip kraken de portofoons. Bericht uit Amsterdam. Vanuit het Hilton Hotel zijn zojuist twee bussen met voetballers vertrokken, op weg naar de A4. Eén onopvallende witte. Eén vuurrode met vier witte letters erop.

Het is zover. Ajax is in aantocht. Het is zondagochtend kwart voor twaalf en met elke minuut dat het verwachte aankomsttijdstip dichterbij komt, neemt in Rotterdam-Zuid de spanning toe. ME’ers bewapenen zich met schilden. Stewards bij de oprit van het stadionterrein vormen linies. Terwijl aan de rand van het plein de groep aanhangers van Feyenoord steeds groter wordt. Sommigen hebben capuchons op. Anderen een sjaal voor hun gezicht. Er hangt iets in de lucht. Iets onheilspellends.

De avond ervoor heeft Feyenoord alle aanwezige journalisten gemaild. De club gaf het „dringende advies” niet later dan 11.30 uur in het stadion te zijn, hoewel de aftrap pas om 14.30 uur was. „Media wordt geadviseerd de auto zo ver mogelijk van de Autopoort en de entree van het Maasgebouw te parkeren.”

Het Maasgebouw is het kantoren- en zalencomplex naast de Kuip. Normaal kan iedereen daar in de buurt komen, nu zijn alle manshoge hekken vergrendeld. „Waar kom je voor?”, vraagt de steward aan een in het zwart geklede vrouw op kistjes. Ze staat vertwijfeld voor de hoofdingang en weet niet waar ze moet zijn. Ze blijkt ook beveiliger te zijn. Ze is voor het eerst in de Kuip. Net als voetballers van de thuisploeg zal ze haar eerste keer vermoedelijk niet snel vergeten.

Sinds 1921

Bijzonder is deze editie van de Klassieker sowieso al. Het duel tussen de twee grootste rivalen van Nederland bestaat honderd jaar – de eerste ontmoeting was in 1921. „‘De Klassieker: een kunstwerk voor de eeuwigheid’”, was de titel van de video die Feyenoord vooraf verspreidde. Extra mooi is het dat beide clubs evenveel punten hebben. Halverwege het seizoen was het weleens minder spannend bovenin de Eredivisie.

Toch kreeg het kunstwerk een donkere rand. Zaterdag al. Terwijl de video van Feyenoord het web over ging, circuleerde op sociale media ook een foto van een spandoek dat enkele Feyenoord-hooligans hadden gemaakt. Er stond op: ‘Vandaag is rood, Lizzy en Joy bij Borsato op schoot’.

De nog geen drie weken oude Lizzy en de tweejarige Joy zijn de kinderen van Steven Berghuis. De voormalig aanvoerder van Feyenoord stapte afgelopen zomer over naar Ajax en wordt door een deel van de aanhang in Rotterdam als verrader gezien. Hoewel hij nooit meer terugkeerde naar zijn huis in Rotterdam, zei hij al meteen bij zijn transfer dat hij erbij zou zijn als Ajax bij Feyenoord moest spelen.

Dat hij niet zou meedoen, was nooit een optie in Amsterdam. Zijn trainer Erik ten Hag zei deze week nog dat als Berghuis niet mee zou kunnen spelen, niemand van Ajax naar Rotterdam zou komen. Geen Berghuis, geen wedstrijd.

Hoewel vanuit de harde kern van Feyenoord was opgeroepen naar de Kuip te komen, benaderde Ajax de wedstrijd zo normaal mogelijk. Continu aan Berghuis vragen of hij het wel aandurfde, zou juist een averechts effect kunnen hebben: wie weet joeg dat juist schrik aan. Ajax komt deze zondag daarom ook in zijn eigen rode bus.

Meestal ging dat ook relatief probleemloos. In 1996 ging er weliswaar een staaf doorheen waardoor invaller Menno Willems gewond raakte aan zijn hand, maar andersom waren er ook Ajacieden die opleefden van de vijandige sfeer bij de Kuip. Luis Suarez, Klaas-Jan Huntelaar, André Onana. Zij raakten er gemotiveerd van. Niets mooiers dan voetballen in het hol van de leeuw.

Zou dat nu ook zo werken? Als om één uur weer de portofoons kraken en stewards te horen krijgen dat niemand mag praten om de lijn vrij te houden, blijkt de bus van Ajax in de buurt te zijn. Een heli cirkelt boven het stadion. Suppoosten lopen onrustig heen en weer. Stewards van Feyenoord trekken zich terug achter de linies van de mobiele eenheid.

Vuurpijlen

Daar zijn ze! Terwijl de twee bussen achter politiewagens de Stadionweg op keren, spurten honderden tegelijk richting de weg. Vuurpijlen schieten richting de Ajax-bussen. Er worden nitraatbommen afgestoken. Het zicht verslechtert. Overal rond het stadion hangt rook van al het vuurwerk dat naar de twee touringcars wordt gesmeten. „Jezus christus”, mompelt een fotograaf die buiten beelden van het tumult probeert te maken.

Vijf minuten later gaat in de Kuip het brandalarm af van de rook die er naar binnen dringt. Als de bus van Ajax veilig de poorten van het stadion bereikt, stappen de jarige Steven Berghuis en zijn teamgenoten door de stofwolken de kleedkamers in. Op de achtergrond klinkt woest en onophoudelijk geblaf van de Mechelse herders van de politie. Bij de buschauffeurs van Ajax spat de adrenaline van het gezicht.

Binnen bereiden de spelers zich voor op de wedstrijd. Buiten gaan de onlusten door. Hooligans slepen met dranghekken over het parkeerterrein. Vuurpijlen ketsen af tegen politiewagens. Er volgt een kat- en muisspel waarbij agenten in burger achter jongeren met capuchons aanjagen. Er worden waterkanonnen ingezet. Het plein wordt schoon geveegd waardoor het buiten relatief rustig is als om 14.30 uur de wedstrijd begint.

Zo tumultueus als de aanloop ernaartoe was, zo saai is de wedstrijd zelf. Het is Ajax dat vlak voor rust op voorsprong komt via een eigen doelpunt van Marcos Senesi. Daarna dringt Feyenoord aan, maar wordt de thuisploeg nooit zo gevaarlijk dat de gelijkmaker in de lucht hangt. Tien minuten voor tijd zorgt Dusan Tadic vanaf de penaltystip voor de 0-2 eindstand. Een doelpunt dat hij met gebalde vuisten en Servische krachttermen viert.

Diezelfde Tadic verschijnt twintig minuten later met een brede glimlach in de perszaal. Wat hij van de ontvangst had gevonden eerder die middag? „Mooi, mooi”, zegt de aanvoerder van Ajax. „Het geeft energie en zorgt voor extra motivatie. Wij missen de volle stadions.” Een journalist tegen Tadic: „Maar je moet ook nog terug hè, Dusan.”