Kabinet wist: alles over Omikron is onzeker, maar een lockdown is onvermijdelijk

Plotseling was het zondag weer stil in de straten. De zogenoemde Omikronvariant van het coronavirus grijpt zo snel om zich heen, dat het kabinet zaterdag spoedberaad hield en een persconferentie inlaste waarop een harde lockdown werd aangekondigd die meteen de volgende dag om vijf uur ’s ochtends inging. Alle onderwijsinstellingen, winkels die geen levensmiddelen verkopen, horeca, sportscholen, kappers, musea en bioscopen moesten hun deuren sluiten. Het dringende advies om thuis maar vier bezoekers te ontvangen werd teruggeschroefd naar twee. Alleen tijdens de feestdagen kan dat uitgebreid worden tot vier.

„Het is onvermijdelijk, we kunnen niet wachten”, zei demissionair premier Mark Rutte (VVD), die ook sprak van „misschien wel het zwaarste moment” uit de coronacrisis. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding bij het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over maatregelen, was aanwezig om uit te leggen waarom de maatregelen nú nodig zijn. „De nationale dokter”, noemde Rutte hem. Hij moest volgens Rutte uitleggen: „Jongens, luister er is echt iets serieus aan de hand.” Telkens als Van Dissel aan het woord kwam, knikte Rutte naast hem instemmend mee.

Exponentiële groei

De vraag is of die opzet geslaagd is: Van Dissel verviel snel in wetenschappelijk jargon dat voor een breed publiek lastig te begrijpen is. De onderliggende boodschap was: er is nog te veel onzeker, en langer wachten met strengere maatregelen zou betekenen dat er gigantische risico’s worden gelopen.

Want Omikron verspreidt zich veel sneller dan Delta, de variant die sinds afgelopen zomer bijna alle besmettingen veroorzaakte. Zoveel sneller, dat Omikron in korte tijd veel meer ziekenhuisopnames kan veroorzaken, óók als de nieuwe variant gemiddeld minder ziekmakend blijkt te zijn.

Dat komt door de manier waarop virussen groeien, namelijk ‘exponentieel’. Elke virusvariant heeft een vast ‘reproductiegetal’. Stel, een besmet persoon steekt gemiddeld 1,5 mensen aan. Als er 1.000 besmette personen zijn, zijn na één besmettingsronde 1.500 nieuwe mensen aangestoken. Als die ook weer ieder gemiddeld 1,5 mensen aansteken, zijn er daarna 2.250 nieuwe besmettingen. Na vijf besmettingsrondes gaat het al om ruim 7.500 nieuwe besmettingen. In totaal zijn er dan inmiddels 20.000 mensen besmet.

Bij een reproductiegetal van 2 gaat de groei heel veel harder: na één besmettingsronde gaat het om 2.000 besmettingen, de ronde daarna om 4.000, na vijf rondes gaat het om 32.000. In die vijf rondes zijn er in totaal ruim 60.000 mensen besmet.

Omdat een besmettelijkere variant zo snel groeit, zullen veel meer mensen in het ziekenhuis belanden – zelfs als die variant minder ziekmakend is. Terug naar het rekenvoorbeeld: stel, 2 procent van alle besmette mensen belandt in het ziekenhuis. Bij het minder besmettelijke virus zouden dan ruim 400 mensen in het ziekenhuis belanden. Bij de besmettelijkere variant halveert dat percentage: nog maar 1 procent belandt in het ziekenhuis. Maar dat zijn er uiteindelijk toch ruim 600 – meer dus, omdat er zoveel meer mensen besmet raken.

Het is dat zwarte scenario dat het OMT de afgelopen dagen aan het kabinet voorhield. „Het probleem nu is dat er een golf op ons af dreigt te komen die je nog niet in de cijfers ziet”, zei Rutte. . „En als je nu niet zou ingrijpen, dan ben je wel te laat.”

Flinke tegenvaller

De afgelopen week bleek uit onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken dat Omikron inderdaad veel besmettelijker is. Omdat de afgelopen weken het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen tot enorme hoogtes is gestegen (door de Deltavariant) is er geen ruimte om een nieuwe klap op te vangen. Zelfs niet nu het aantal opnames daalt door de avondlockdown die eind november werd ingesteld. Nog altijd liggen er evenveel coronapatiënten in het ziekenhuis als vorige winter. En dan is daar ook nog een personeelstekort. Veel ziekenhuizen hebben andere, soms dringende behandelingen en operaties uitgesteld.

Hopen dat Omikron zóveel minder ziekmakend is dat het ondanks de razendsnelle exponentiële groei toch minder ziekenhuisopnames veroorzaakt zou een enorme gok zijn, stelde Van Dissel. Omikron verspreidt zich sneller, omdat de opgebouwde afweer van vaccins en een eerdere besmetting veel minder bescherming biedt tegen deze variant. „Dat is een flinke tegenvaller, dat zet ons toch weer een beetje terug”, zei Van Dissel. Hij onderstreepte daarom het belang van de booster.

Volgens de berekeningen van het RIVM zal Omikron ergens tussen Kerst en de jaarwisseling de nu heersende Deltavariant verdringen. Het aandeel van Omikron in de besmettingen verdubbelt iedere twee dagen.

In Zuid-Afrika, waar Omikron voor het eerst gesignaleerd werd, zijn er minder ziekenhuisopnames. Maar de eerste onderzoeksresultaten uit het VK suggereren dat Omikron even ziekmakend is als Delta. Van Dissel benadrukte dat er „veel onzekerheden” zijn. „Het kan ook wel meezitten, maar dat hebben we helaas met de coronacrisis nog niet vaak gehad.”

Rutte gaf aan dat het kabinet geschrokken was van de onheilsberichten die het een week geleden voor het eerst van het OMT kreeg over Omikron. Rutte: „Wij waren allemaal echt totaal uit de stoel geblazen.”Vrijdag kwamen er opnieuw zorgelijke prognoses. Het verklaart de haast waarmee de lockdown is ingevoerd.

Als er geen extra maatregelen genomen zouden worden, zouden er op de piek mogelijk meer dan vierduizend IC-bedden nodig zijn voor Covid-patiënten. De aanname in die berekeningen is dat Omikron even ziekmakend is als Delta, wat nog niet zeker is. De maximale IC-capaciteit wordt hoe dan ook ver overschreden. Die is 1.350, en dan worden ook enkele honderden bedden door andere patiënten bezet. Ingrijpen vanaf de kerstvakantie – waarbij nog een week was gewacht – had betekend dat er rond de tweeduizend IC-bedden voor Covid-patiënten nodig zouden zijn. De versnelde lockdown die nu is doorgevoerd, is niet doorgerekend, maar de boodschap is: elke dag telt.

Telefoontjes onbeantwoord

De nieuwe lockdown is met name bedoeld om „tijd te kopen”, zei Van Dissel: het lijkt erop dat een boosterprik de bescherming tegen Omikron fors verhoogt. De Jonge wil dat in januari elke volwassene een extra prik heeft gekregen. De hoop is dat als de boostercampagne erop zit, er weer versoepeld kan worden. Of de boosters het aantal ziekenhuisopnames echt voldoende weten te dempen moet nog blijken. Bovendien is nog niet duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk een boosterprik willen laten zetten.

De boostercampagne verloopt ook nog niet voortvarend. Nederland bungelt onderin de lijstjes met vaccinatiegraden van Europese landen. Van een tekort aan vaccins is geen sprake. De Jonge noemde het aantal mensen dat de prikken kan zetten en het tekort aan mankracht bij callcenters een „remmende factor”. Alleen al op zaterdag, zei hij, bleef een kwart miljoen telefoontjes om afspraken te maken onbeantwoord.

Het kabinet houdt zich ook vast aan alle onzekerheid: het zou óók kunnen dat Omikron meevalt. „Je mag er toch van uitgaan dat ook een virus als corona een zekere ontwikkeling kent”, zei Rutte. „Er zijn ook theorieën die zeggen: Omikron is een voorbode van juist een wat uitflakkerend virus.” Hij gaf daarna toe dat daarover geen zekerheid is. „Op dit moment weten we wel dat het heel besmettelijk is en dat het mensen nog steeds ziek maakt. Dat heeft enorme gevolgen voor de zorg, die we niet aankunnen.”

Maatregelen Vanaf zondag 19 december Het advies voor het aantal bezoekers in huis gaat van vier naar twee. Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag mogen wel maximaal vier mensen over de vloer komen. De groepsgrootte buiten is max. twee personen, met een uitzondering voor huishoudens. In elk geval tot 9 januari zijn het onderwijs (alle niveaus) en de buitenschoolse opvang gesloten. Verder sluiten de deuren van: horeca, niet-essentiële winkels, niet-medische contactberoepen zoals kappers, musea, bioscopen, theaters en concertzalen. Supermarkten, drogisterijen, tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, en advocatenkantoren blijven open. Behalve voor zwemlessen gaan alle binnensportlocaties dicht. Tot 17.00 uur ‘s avonds mogen alle leeftijden nog wel buiten sporten. Alle evenementen zijn verboden. Uitvaarten met maximaal honderd aanwezigen en weekmarkten mogen wel doorgaan.