In Wenen kunnen bouwvakkers en bankiers nog buren zijn

‘Een verpleegster, die voor 350 euro per maand in een mooie villawijk woont? Dat kan alleen in Wenen.”

Aan het woord is Sabina. Ze is 53 en werkt in een verpleeghuis in Hietzing, een lommerrijke wijk naast het Habsburgse Schönbrunn-paleis, aan de zuidkant van de stad. Om rond te komen, en ook een beetje voor de lol, klust ze bij als naaister (daarom wil ze alleen met haar voornaam in de krant). Sabina woont alleen, in een tweekamerappartement omzoomd met bomen en een groot grasveld. Het is er schoon en rustig. Het openbaar vervoer is vlakbij, waardoor ze zo in het centrum is. In veel andere steden had Sabina het zich niet kunnen permitteren om op haar bescheiden salaris op zo’n mooie plek te wonen.

In veel Europese steden is sociale woningbouw een vorm van armoedebestrijding. Wie niet arm is, moet op eigen kracht woonruimte huren op de vrije markt, waar de prijzen momenteel de pan uit rijzen door speculatie, schaarste en andere ontwikkelingen. Daardoor kunnen middenklassers met bescheiden inkomens – onder wie leraren en zelfs rechters – het zich steeds minder vaak permitteren om in steden als Amsterdam, Parijs, Berlijn of Londen te blijven wonen.

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen doet dit probleem zich amper voor. Onder het motto dat iedereen recht heeft op „Licht, Luft und Sonne” – en met een beroep op het feit dat het recht op betaalbare, decente woonruimte is opgenomen in de Algemene Verklaring voor de Rechten van de Mens – helpt de stad niet alleen armen, maar ook grote groepen middenklassers. Iedereen die minder verdient dan circa 3.200 euro per maand kan assistentie krijgen.

Dat kan op twee manieren. Ten eerste is de stad eigenaar van 220.000 flats en appartementen – een kwart van alle beschikbare woonruimte – die voor schappelijke prijzen verhuurd worden. Dat is wat Sabina doet. De stad verkoopt die appartementen nooit, uit principe niet. Integendeel, Wenen blijft sociale woningen bouwen, overal in de stad. De stad heeft ook een bataljon technici, schilders en monteurs in dienst voor het onderhoud.

De tweede methode bestaat uit de talloze regelingen die huurprijzen van huizen die wél in particuliere handen zijn, aan banden leggen of bewoners met huursubsidies helpen. Al met al krijgt ongeveer 66 procent van alle huurders in Wenen op de een of andere manier hulp van de gemeente.

Huurprijzen in Wenen horen tot de laagste in Europese hoofdsteden. De beschikbaarheid van zoveel betaalbare woonruimte is een van de redenen dat de stad vaak bovenaan de lijst van ’s werelds meest leefbare steden staat.

‘De Weense ziekte’

De kern van dit beleid dateert van 1919, na de Eerste Wereldoorlog. Soldaten kwamen terug van het front. De economie lag in puin, de huizenprijzen waren ingestort. Wenen, dat zes eeuwen lang de hoofdstad was geweest van het Habsburgse Rijk dat aan het eind van de oorlog uiteen viel, bleef zitten met een torenhoge oorlogsschuld, een loodzwaar, duur ambtelijk apparaat, en bitter weinig industrie. Veel mensen namen huurders in huis om de rekeningen te kunnen betalen. Zo beschrijft Joseph Roth in De Kapucijner Crypte (1938) een soldaat die na terugkeer uit krijgsgevangenschap in Siberië weer bij zijn moeder in Wenen intrekt, maar daar nauwelijks ruimte heeft omdat ze huurders in huis had genomen. Huurders deelden in die tijd vaak zelfs één bed, waar de een in sliep als de ander naar zijn werk was. De hygiëne was bedroevend; tuberculose heette ‘de Weense ziekte’.

Midden in deze sociale malaise kreeg Oostenrijk een socialistische regering en Wenen een rood stadsbestuur. Hun opgave was simpel: de levensstandaard opkrikken. Het idee was dat mensen dan minder vatbaar zouden zijn voor politiek extremisme. Het sociale woonbeleid dat Wenen in die jaren bedacht en uitvoerde, is vandaag de dag nog altijd in grote lijnen van kracht. Het houdt de stad voor iedereen leefbaar. Zelfs al kopen Russische en Oost-Europese oligarchen momenteel voor miljoenen gerenoveerde lofts op de Graben en andere straten in het historische centrum, het grootste deel van de huurmarkt is en blijft beschermd door de gemeente. De oligarchen hebben vaak gewone burgers als buren.

In cijfers Weense huisvesting De stad Wenen bezit ongeveer 220.000 appartementen, waarin zo’n 500.000 mensen wonen. 66 procent van de Weense huurders krijgt direct of indirect steun van de stad. Wiener Wohnen verhuurt 13.441.914 vierkante meter woonruimte – evenveel als een vier meter brede weg van Stockholm naar Madrid. Wienen Wohnen onderhoudt ook 610 hectare groen, ofwel 854 voetbalvelden. Van Europese hoofdsteden heeft Wenen vrijwel de laagste huurprijzen. (Gegevens: Wiener Wohnen; Housinganywhere.)

Na de oorlog kocht de stad veel onroerend goed dat ze nog steeds bezit. Ze vroeg vooraanstaande architecten om enorme wooncomplexen te ontwerpen waar mensen gerieflijk konden wonen, met moderne badkamers en keukens, omringd door groen en soms met crèches, theaters, klinieken en winkels erin. Het bekendste is de Karl Marx-Hof in de wijk Döbling, van eind jaren twintig: 1.100 meter lang, met 1.325 moderne flats. Het imposante complex is meermaals gerenoveerd en wordt nog steeds bewoond.

Gemeentelijke onderhoudsdienst

Het aardige van de Karl Marx-Hof en de vierhonderd andere immense wooncomplexen die ‘das Rote Wien’ tussen 1919 en 1934 neerzette, is de diversiteit van de bewoners. Er wonen studenten, taxichauffeurs, ambtenaren en timmerlui. Nog altijd hoef je in Wenen niet straatarm te zijn om voor een betaalbare flat in aanmerking te komen. Je kunt er evenmin uitgegooid worden als je meer gaat verdienen. De flatgebouwen verloederen dankzij de inzet van de gemeentelijke onderhoudingsdienst zelden, er zijn amper getto’s. In Sabina’s gebouw woont ook een oudere dame wier familie ooit van adel was. Adellijke titels zijn in Oostenrijk in 1919 afgeschaft, maar de buurvrouw wordt nog altijd ‘de gravin’ genoemd.

Volgens Markus Leitgeb van Wiener Wohnen, dat het onroerend goed van de stad beheert, is het hele idee achter de sociale woningbouw nog altijd dat „iemands adres niets onthult over zijn of haar inkomen”.

Smeergeldaffaire

Afgelopen decennia is het Weense sociale-woningbeleid flink op de korrel genomen, vooral door de conservatieve partij ÖVP. De sociale woningbouw, waar de stad jaarlijks 500 miljoen euro aan uitgeeft (bouw, onderhoud, huursubsidies) wordt betaald uit een speciale stadsbelasting, onder andere op onroerend goed. De ÖVP, de partij van de belastingverlaging, wil daarvan af. Volgens partijleden wordt er gefraudeerd met huursubsidie en is zoveel staatsbezit niet meer van deze tijd. Maar de socialisten maken zich al een eeuw lang zo populair met dit beleid, dat de ÖVP er niet in slaagt om het stadhuis te veroveren: sinds 1919 levert de SPÖ vrijwel onafgebroken de burgemeester.

Verhalen over fraude zijn niet uit de lucht gegrepen. Oostenrijk is een corrupt land. Elke inwoner van Wenen kent mensen die, bijvoorbeeld, het appartement van hun overleden ouders als pied-à-terre aanhouden terwijl ze zelf stevig verdienen of zelfs in het buitenland wonen. Onderverhuren mag niet, maar ook dat gebeurt. Momenteel speelt er een grote corruptiezaak bij Wiener Wohnen: er zou smeergeld zijn betaald bij aanbestedingen. Begin september – uitgerekend op de ‘Dag van Wiener Wohnen’ - maakte Justitie bekend dat ze onderzoek doet naar 93 betrokkenen, van wie er 53 als ‘verdacht’ worden beschouwd.

Op de vrije markt in Wenen ziet iedereen ondertussen wat er gebeurt met de 33 procent van de huurwoningen waar de gemeente geen greep op heeft. Speculanten uit binnen- en buitenland kopen die en vragen exorbitante huren. Velen spreken er schande van. In navolging van het Berlijnse Mietenwatch, een populaire site die de stijging van particuliere huurprijzen in Berlijn bijhoudt, zijn specialisten aan de Technische Universiteit van Wenen de Mietmonitor begonnen. Die toont onder andere dat particuliere huren tussen 2008 en 2016 met 53 procent stegen, veel sneller dan prijzen en inkomens.

Daardoor neemt ook in Wenen de sociale polarisering langzaam toe. Uit recent onderzoek van sociologen van de universiteit van Wenen blijkt dat rijkere buurten als Währing steeds rijker worden en armere buurten als Favoriten steeds armer. Ook al wordt 66 procent van de huurders direct of indirect door de stad aan betaalbare huisvesting geholpen, zelfs in Wenen gaat het credo dat „de bouwvakker en de bankier, en de werkloze en de academicus naast elkaar wonen” in bepaalde wijken steeds minder op. Dat zijn ook die wijken waar de gemeente wegens ruimte- of grondgebrek moeite heeft om nieuwbouw neer te zetten.

Maar dat motiveert de stadsbestuurders juist om méér te bouwen. Ze plannen nieuwe bouwprojecten om gettovorming tegen te gaan - soms samen met de ÖBB, de spoorwegen, een staatsbedrijf dat veel grond bezit. Een van die nieuwe gebouwen komt op de Montecuccoliplatz, in Hietzing – de welvarende wijk waar ook Sabina woont, vlakbij het Schönbrunnpaleis. De bouw begint eind 2021. Er komen 64 appartementen in, een supermarkt en een parkeergarage. De Amerikaanse ambassadeur woont er om de hoek.