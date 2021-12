Horeca-ondernemers moeten voorraden kwijt: ‘Wie wil er een kilo kaviaar kopen?’

„Ken jij niemand die een kilo kaviaar wil kopen?”, vraagt Stephan Möllers van restaurant Plantage 87 in Oude Wetering. De hele zondag is de chefkok en eigenaar van de horeca-gelegenheid pal aan het Braassemmermeer al bezig om zijn inkopen voor de afgelaste kerstbrunch van volgend weekeinde kwijt te raken. Dat lukt behoorlijk, maar niet met de kilo steur-eieren die hij voor 800 euro heeft ingekocht.

Het gros van de andere versproducten die hij met het oog op het kerst-weekeinde aanschafte sleet Möllers noodgedwongen aan vrienden en aan de deelnemers van de clubjes aan wie hij kookles geeft. Verder stond het weekeinde in het teken van afbellen. Hij was ruim overboekt, maar door de nieuwe lockdown moest Möllers voor Eerste Kerstdag 96 mensen teleurstellen en voor Tweede Kerstdag nog eens 76.

„We hebben even overwogen om over te schakelen op afhaal, maar dan hadden we twee weken eerder moeten weten dat we nu dicht moesten,” zegt Möllers, wiens zaak midden in het Groene Hart onder meer figureert in de top 100 van Restaurantgids Lekker500. „Nu redden we dat niet meer.”

Möllers probeert positief te blijven, hij zal ook deze lockdown wel doorkomen. „We zijn al zes jaar open en hebben wat vet op de botten. Maar het is frustrerend om je in de zomer helemaal de tering te werken om vervolgens in de winter eerst op halve kracht te moeten draaien en dan helemaal dicht te gaan.” En straks, zegt Möllers, volgt ‘de omgekeerde polonaise’: „Dan beginnen we met een voorzichtige lunch, mogen we vervolgens tot acht uur open, etcetera.”

Alarmerend persbericht

Niet alleen in Oude Wetering, maar door heel Nederland stonden zaterdagavond of zondagmiddag restaurant- en café-houders in hun zaak, hun voorraden uit te sorteren. Wat moet er in de vriezer, wat kan er weg, wie neemt de verse producten mee?

Het is bijna een ritueel aan het worden. Net als, nog geen twee uur na de persconferentie waarin de lockdown bekend werd gemaakt, het alarmerende persbericht van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De horeacabond is sinds het begin van de pandemie veranderd in een geharnaste en razendsnelle belangenbehartiger.

Kern van de oproep van KHN van zaterdag: het kabinet moet zo snel mogelijk de zogeheten ‘ijskast-subsidie’ voor getroffen horeca-ondernemers herinvoeren. Deze regeling, die formeel de opslag ‘Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)’ heet, werd bedacht tijdens de eerdere lockdowns en is een tegemoetkoming in de kosten van alle inkopen van cafés en restaurants waar door de gedwongen sluiting geen omzet tegenover staat. Dit bedrag (vorige keer maximaal ruim 20 duizend euro) bedroeg vorige keer 5,6 procent van het omzetverlies van de horeca-ondernemers over laatste kwartaal van 2020.

Foodtruck

Toen zaterdag de laatste lunch-gasten waren vertrokken bij de Lindehof, het sterrenrestaurant van Soenil Bahadoer in het Brabantse Nuenen, wist de chefkok wat hem te doen stond. Tijdens de vorige lockdown schafte hij een foodtruck aan, zodat hij ook tijdens een gedwongen sluiting van zijn restaurant door zou kunnen koken.

Bahadoer: „We zijn snel naar de groothandel gereden, hebben de laatste kippen gekocht en hebben vannacht tot 4.00 uur staan koken. Ook mijn moeder heeft geholpen. We hebben de truck uit de loods gehaald en vanochtend naast het restaurant neergezet. Daar serveren we barra’s en andere gerechten uit mijn jeugd.”

Zo probeert de chefkok er maar het beste van te maken. „Natuurlijk, ook wij hebben tientallen kerst-gasten afgebeld. En bijna alle inkopen kunnen weg. We gaan nog maaltijdboxen maken en bij mensen thuis koken, maar ik wil vooral positief bezig blijven. Ik had vandaag meer dan honderd mensen bij mijn truck, sommige kwamen helemaal uit Almere en die nemen van alles mee naar huis. Daar moeten we het voorlopig maar even van hebben.”