Engelsen doen meer dan de overheid van hen vraagt — alles om Kerst te redden

In de pauze van het Winter Wonderland kerstconcert in de kleine St. Paul’s Church, midden in Londen, staat Jeremy James met wat vrienden buiten met een biertje. James is jaloers dat dit kerstconcert wél kon doorgaan. Hij zingt zelf ook in een koor en al zijn optredens zijn afgelast. Hun dirigent heeft corona. „Anders hadden we deze week vier concerten gehad. We oefenen al sinds september kerstliedjes.” Om de grap van een van zijn vrienden dat hij in maart maar een leuke karaokeavond moet organiseren, kan hij niet echt lachen.

Ze waren vanavond niet gekomen als ze niet een van de orkestleden hadden gekend, zegt zijn vriendin Alice Young. Het risico lijkt hen aanvaardbaar: de kerk is klein maar heeft een hoog plafond en binnen heeft bijna iedereen een mondkapje op. Al passen ze hun andere plannen waarschijnlijk aan, zegt Young: „We denken er nu over eerder naar mijn moeder te gaan in plaats van met Kerst. Voor als ze ineens toch de regels veranderen.”

Binnen in de kerk zingt na de pauze bijna iedereen mee met ‘O come, all ye faithful’ en ‘The first Nowell’. De dirigent draait zich nu en dan om, zodat hij ook aan het publiek de maat kan aangeven. James en Young wiegen heen en weer op de houten kerkbanken en zingen ook mee, met mondkapjes op. James’ bril beslaat ervan.

In weinig landen is Kerstmis een feestdag van groter gewicht dan in het Verenigd Koninkrijk. In weinig landen zijn de kerstkransen op de voordeuren sjieker en de kerstboom die je in huis haalt vanzelfsprekender.

Problemen in ziekenhuizen

Maar de Omikronvariant van het coronavirus zet de inwoners – en premier Boris Johnson – onder grote druk. Kunnen gezinnen, families en vrienden elkaar dit jaar zien? De Omikronvariant wint zeer snel terrein. Schattingen zijn dat van de besmettingen in Engeland al 62 procent Omikron is en in Londen al 80 procent. De besmettingen zelf lopen ook hard op, tot over de 90.000 op zaterdag.

De boostercampagne is in het Verenigd Koninkrijk al verder op gang dan bijvoorbeeld in Nederland. Toch stijgt nu het aantal ziekenhuisopnames, zeker in Londen, waar de vaccinatiegraad achterblijft. Ziekenhuizen melden problemen met hun bezetting en burgemeester Sadiq Khan sloeg dit weekend alarm.

Maar de regering-Johnson en de Conservatieve Partij zijn verdeeld over de vraag of nieuwe maatregelen nodig zijn. En Johnsons gezag is tanende. Vorige week leed hij een zware nederlaag in het Lagerhuis toen zo’n honderd partijleden tegen zijn voorstel voor nieuwe – relatief lichte – coronarestricties stemden. De restricties kwamen er door steun van de oppositie.

Donderdag verloren de Conservatieven een belangrijke deelverkiezing, een verlies dat Johnson wordt verweten. En dit weekend stapte een van zijn ministers, Brexit-onderhandelaar David Frost, op uit onvrede met de nieuwe coronamaatregelen en de huidige overwegingen voor een strengere lockdown.

En dus lijkt het erop dat het in Engeland voorlopig bij de huidige maatregelen blijft. Mondkapjes zijn verplicht in winkels en in het openbaar vervoer, voor grote bijeenkomsten is een coronapas ingesteld. Maar pubs en restaurants zijn open en al is thuiswerken de regel, kerstfeestjes met collega’s zijn toegestaan. De regering zou plannen maken voor een circuit breaker met strengere restricties ná Kerst.

Veel annuleringen uit voorzorg

Als gevolg doen de Engelsen – elk land binnen het VK voert zijn eigen coronabeleid – nu zo’n beetje wat hen zelf verstandig lijkt in aanloop naar Kerst. Restaurants, pubs en hotels melden massale afzeggingen van reserveringen. Theaters annuleren voorstellingen en kappers hebben het rustig in wat normaal de drukste periode van het jaar is. Het VK is een „stiekeme lockdown ingegaan en legt zichzelf restricties op om Kerst te redden”, schrijft de Daily Telegraph.

„De overheid en vooral de premier zijn wat mij betreft hun geloofwaardigheid allang kwijt”, zegt bezoeker Gus Franklyn na het concert in het hofje van de St. Paul’s. „Ik vind de wetenschap achter de besluiten en wat deskundigen zeggen veel belangrijker, dus daar kijk ik naar.” De afgelopen weken lekken steeds net andere nieuwtjes uit over mogelijke schendingen van coronaregels door ambtenaren en politieke staf van Downing Street. Het recentste nieuws betrof nota bene een bijeenkomst in het kantoor van Simon Case, de hoge ambtenaar die onderzoek zou doen naar de feestjes, maar nu afstand heeft gedaan van die opdracht.

Bij zo’n concert „in een klein kerkje” maakt Gus Franklyn zich niet ongerust. En bij hem thuis doen ze uit voorzorg elke paar dagen een zelftest, die je gratis kunt bestellen bij de landelijke gezondheidsdienst NHS. Kerst vieren met zijn zus en haar gezin gaat door wat hem betreft. Maar het bezoek aan Hamleys, de grootste en oudste speelgoedwinkel van het land, dat hij aan zijn nichtje had beloofd, stelt hij toch maar uit. „Het lijkt me beter om die massa’s mensen te vermijden. Ik pas me aan zonder in overdreven angst te leven.”

Niet zwart van de mensen

Verderop bij Trafalgar Square zingt een kinderkoor met rode kerstmutsen op ‘Silent Night’. De kerststalletjes verkopen glühwein en warme chocolademelk. Zwart van de mensen ziet het hier zeker niet. Op de trappen voor de National Gallery houden moeders Olesea en Miki – hun achternamen willen ze liever niet in de krant – met hun kinderen een picknick. Ze drinken wijn uit kartonnen bekertjes en op de traptreden staan druiven en sushi uit de supermarkt. Al sinds het begin van de coronacrisis spreken ze alleen zo buiten met elkaar af.

„Vorig jaar heeft mijn zoontje twee weken gehuild toen Kerst niet doorging, het was een ramp”, zegt Miki. Dus ja, ze hoopt heel erg dat ze dit jaar wél naar opa en oma kunnen. „We hebben toen natuurlijk thuis cadeautjes gedaan, maar het was toch niet hetzelfde.” Ze doen zelftests voordat ze gaan en Miki heeft vorige week haar boostervaccinatie gehaald. Olesea komt uit Moldavië: „Wij blijven hier, het is veel te veel gedoe om naar huis te gaan met al dat testen voordat je kunt reizen.”

Zaterdag bleek dat Sage, het team wetenschappers dat de regering adviseert over coronamaatregelen, dringend heeft aanbevolen om vóór Kerst toch extra maatregelen te nemen. Uitstel tot volgend jaar zou „de effectiviteit van zulke interventies dempen en het minder waarschijnlijk maken dat ze druk op de gezondheidszorg voorkomen”. Zondagmorgen zei de minister van Volksgezondheid Sajid Javid dat ze de situatie „per uur” bekijken en hij sloot nieuwe restricties vóór Kerst niet uit.

Miki en Olesea hopen dat de nieuwe beperkingen toch pas na Kerst komen. Maar het vertrouwen in de regering en dat die bepaalt wat juist is, is bij hen verdwenen, zegt Miki. „Iedereen heeft het met hen gehad. Wij hebben ons altijd vrij goed aan de regels gehouden, en eigenlijk de hele bevolking. Maar of we dat ook een víerde keer aankunnen, ik weet het niet.”