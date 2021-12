‘Emoties over de oorlog waren er altijd al’

Zwijgen. De lippen op elkaar en de blik op oneindig. Niet praten over de verschrikkelijke dingen die gebeurd waren. Woede, angst en verdriet werden zo veel mogelijk weggestopt. Zo ging het in Nederland in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Pas toen de maatschappij in de loop van de jaren zestig en zeventig veranderde – toen spreken over je gevoelens niet langer iets was om je voor te schamen – pas toen drongen emoties door in onze omgang met de oorlog.

Milan van Lange (1992) studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2016 begon hij bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Universiteit Utrecht aan zijn onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en emoties, waarop hij vorige week promoveerde. Hij werkt nu aan het driejaarlijkse project ‘Oorlog uit Eerste Hand’, waarbij de brieven in de collectie van het NIOD gedigitaliseerd worden.

Dat is een beeld dat veel mensen zullen herkennen – stille, stuurse vaders kwamen in menig familie voor – maar is het representatief? Die vraag stelde historicus Milan van Lange zich. Hij besloot het antwoord te zoeken met behulp van de computer. Voor zijn dissertatie Emotional Imprints doorzocht hij voor de periode 1945-1989 de handelingen van de Eerste en Tweede Kamer en in het bijzonder die van debatten over de Tweede Wereldoorlog op emotioneel taalgebruik. Ter controle nam hij ook de Troonredes uit diezelfde jaren en artikelen in De Telegraaf en de Volkskrant onder de loep. Klopte het dat er in Nederland in vijftien jaar na de Bevrijding minder uiting gegeven werd aan gevoelens over de oorlog?

Van Lange schreef computercode om honderden woorden die emoties uitdrukken te identificeren en te meten. Denk aan: wantrouwen, grief, krijgshaftig, dupe, schandelijk, teleurstelling en verwarring. In totaal akkerde zijn pc meer dan 300 miljoen woorden door – en dat was zonder de lid- en stopwoorden die er van tevoren waren uitgevist. Zijn conclusie: „Al meteen na de oorlog werd er in emotionele termen gesproken over het conflict. Van een plotselinge toename in de jaren zestig en zeventig is geen sprake. Ik zet dan ook stevige vraagtekens bij het idee dat in deze decennia in de samenleving een ‘emotionalisering’ plaatsvond, zoals in de literatuur wordt aangenomen.”

Nadat de data-analyse resultaten opleverde, ben ik de bronnen zelf nauwkeurig gaan lezen

Waarom ging u dit onderzoek doen?

„Ik stel graag vragen bij zaken waarvan we denken dat we wel weten hoe het zit – bijvoorbeeld over dat wegdrukken van emoties na de oorlog. Is dat wel zo? Kunnen we dat wel weten? Daarnaast ben ik geïnteresseerd in nieuwe manieren van onderzoek doen. Veel archiefstukken zijn nu gedigitaliseerd, maar wat heb je daaraan als historicus behalve dat het je een ritje naar het archief bespaart? Ik wilde meer doen met de mogelijkheden die digitalisering ons biedt.”

Dus u heeft de computer het onderzoekswerk voor u laten doen?

„Nee, zeker niet. De computer kan een wetenschapper ondersteunen, maar niet meer dan dat. Als ik een tekening maak met Paint, is het nog wel mijn tekening. Het doorzoeken van de door mij samengestelde database van woorden was ook niet het eind van mijn onderzoek. Nadat de data-analyse resultaten opleverde, ben ik de bronnen zelf nauwkeurig gaan lezen op de plek waar er volgens de computer uitzonderlijk emotioneel – of juist niet – over de oorlog werd gesproken.”

Hoe heeft u uw onderzoek opgezet?

„Het lexicon van woorden die emoties uitdrukken komt uit de sociale psychologie en taalkunde en wordt daar al jaren gebruikt. Mijn eigen vooringenomen ideeën speelden bij het samenstellen van die woordenlijst dus geen rol.

„Ik heb eerst een testrun gedraaid, om te kijken of het programma werkte. Tot mijn verbazing zag ik een rechte lijn, waar ik een in de loop der jaren stijgende lijn had verwacht als het ging om de aanwezigheid van woorden die emoties uitdrukken. Ik begon twijfelen aan mijn onderzoeksmethode: werkte die eigenlijk wel?

Aan die druk op de knop ging een half jaar voorbereiding en programmeerwerk vooraf

„Ter controle heb ik toen mijn computationele methode gekalibreerd op Kamerdebatten over oorlogsmisdadigers – denk aan het omzetten van het doodvonnis in een levenslange gevangenisstraf van SS’er Willy Lages in 1952 of de vrijlating van de Drie van Breda in 1972. Daarvan wist ik dat er sprake was van heftige emoties, en die zag ik ook terug in de output van de software. Toen wist ik dat mijn programma goed werkte, en kon ik de opdracht geven om die database van honderden miljoenen woorden te doorzoeken. Dat was uiteindelijk een middag knetteren voor mijn pc op het NIOD, maar aan die druk op de knop ging een half jaar voorbereiding en programmeerwerk vooraf.”

Hierna had u een globaal beeld van de emotionaliteit van ruim veertig jaar debat rondom de oorlog. Wat was de volgende stap?

„De computer was mijn ‘macroscoop’: hiermee kon ik een overzicht krijgen van een enorme hoeveelheid materiaal. Dat overzicht was vervolgens een nieuwe bron waarop ik mijn microscoop richtte. Als historicus ging ik nauwkeurig de momenten bestuderen waarvan de computer zei dat er iets bijzonders gebeurde.”

En wat zag u?

„Neem het debat over de omgang met verzetsmensen. Je ziet direct na de oorlog dat daar met emotie over gesproken werd. Woorden als ‘hatelijk’ en ‘schandelijk’ komen veel voor. Maar vanaf de jaren zestig zit er een gat in de metingen. Wat is daar gebeurd?

„Wat blijkt: voor verzetsmensen werden na de oorlog meteen zaken behoorlijk geregeld. Er kwam een pensioen, dat ook voor nabestaanden toegankelijk was. Die regelingen werden in de loop der decennia zonder veel discussie aangepast, dus dat verklaarde de afwezigheid van veel debat en dus ook uitingen van emoties over dit onderwerp.”

Waar komt überhaupt het idee vandaan – behalve het anekdotisch bewijs van zwijgende vaders – dat er aanvankelijk geen emoties over de oorlog werden geuit?

„Dat is mede in het leven geroepen door politici in de jaren zeventig die betere wetgeving voor oorlogsslachtoffers wilden. Vervolgens is dat in de literatuur beland.”

We hebben bij het NIOD dertien meter brieven liggen van tijdens en na de oorlog

Uw onderzoek gaat over het woordgebruik van politici, maar wat zegt dat over de gehele maatschappij?

„In de jaren vijftig, in debatten over het vergoeden van oorlogsschade, hadden politici wel degelijk aandacht voor het lijden van mensen. Wanneer een parlementariër het persoonlijke verhaal van een neef in Zandvoort gebruikt om te pleiten voor materiële vergoeding voor oorlogsslachtoffers, dan betekent dit dat dit zaken waren waarover mensen met elkaar spraken in emotionele termen.

„Ik ga natuurlijk niet beweren dat die zwijgende vader niet bestond, maar het idee dat er vóór de jaren zestig niet met emoties over dit onderwerp werd gepraat, is na mijn onderzoek niet meer houdbaar.

„We hebben bij het NIOD dertien meter brieven liggen van tijdens en na de oorlog. Het is een interessant volgend project om dat soort egodocumenten op dezelfde manier te gaan doorzoeken. En het mooie van het werken met de computer is dat je je niet hoeft te beperken tot een steekproef van een paar honderd brieven, maar dat je zo gewoon allemaal kan analyseren. Ze moeten dan alleen nog wel even allemaal gedigitaliseerd worden.”