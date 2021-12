In interviews sprak Hoekstra vooral over z’n partner, bij de VVD doorzagen ze het meteen: dit was codetaal

Het nadeel van verkiezingscampagnes is vaak dat ze het zicht op de Haagse politiek eerder verheimelijken dan verhelderen. In 2021 was het niet anders. Ruim voor verkiezingsdag, 21 maart, ontstond een informeel overlegcircuit met het oog op de regeringsvorming na de verkiezingen. Zo’n circuit is er vaak in de campagne, partijen willen voeling houden met elkaar, en dit jaar was vooral de rol van GroenLinks opvallend.

Terwijl de partij officieel inzette op linkse samenwerking (‘Meer Lilian, Lilianne, Sigrid en Jesse’), probeerde ze zich in dat informele circuit vooral in de kijker te spelen bij VVD en CDA.

Zo ging de rechterhand van Jesse Klaver, vicefractievoorzitter Corinne Ellemeet, op de thee bij oud-VVD-minister Edith Schippers, vertrouweling van Mark Rutte en oud-informateur. Al langer had zij goed contact met VVD-kopstuk Sophie Hermans. En enkele dagen voor de verkiezingen bezocht ze Eelco Heinen, de ambtelijk secretaris van de VVD-fractie die na de verkiezingen financieel woordvoerder van de fractie werd.

Met het CDA deed GroenLinks al langer openlijk zaken. Voorjaar 2020 presenteerde Klaver met de voorzitter van Bouwend Nederland, oud-CDA-vicepremier Maxime Verhagen, een plan voor de stikstofcrisis. ’s Zomers was een motie van de Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Jaco Geurts (CDA) de inleiding voor het verbod op de nertsenhouderij begin dit jaar.

Toen het erop aankwam in de formatie, in juni, weigerden VVD en CDA te onderhandelen over een kabinet met GroenLinks en PvdA

Toch brachten deze inspanningen de partij niet de machtspositie die ze zocht. Toen het erop aankwam in de formatie, in juni, weigerden VVD en CDA te onderhandelen over een kabinet met GroenLinks en PvdA. En dus eindigde het jaar zoals het begon: met een coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Tegelijk was óók het bondje van VVD en CDA minder logisch dan het leek. Want waar GroenLinks zich in de campagne openstelde voor VVD en CDA, vochten Mark Rutte en Wopke Hoekstra in diezelfde periode een staalharde strijd uit.

De twee kenden elkaar van Ruttes derde kabinet, waarin Hoekstra Financiën deed. Hun samenwerking was professioneel maar niet intiem: Rutte wist dat Hoekstra uit was op zijn stoel.

Het bleek openlijk vanaf december vorig jaar, toen Hoekstra CDA-lijsttrekker werd. Het land was in lockdown maar in interviews sprak hij vooral over Lieselot, zijn partner. In de VVD-campagne doorzagen ze het meteen: dit was codetaal om bij kiezers vragen over Ruttes vrijgezellenleven op te roepen.

Weken later werd het in de binnenkamer venijnig. De ministerraad vergaderde over het kritische rapport inzake de Toeslagenaffaire, mede geagendeerd door Hoekstra’s toenmalige nummer twee Pieter Omtzigt. In interviews zei Omtzigt dat hij was tegengewerkt. De premier hield volgens hem ongemakkelijke feiten moedwillig achter.

En het verrassende was: in dat kabinetsberaad pleitte Hoekstra voor meer openheid – waarmee hij Omtzigts kritiek overnam. Toen gingen de handschoenen af. Rutte stelde in de volgende vergadering voor dan maar alle ministerraadsnotulen over de Toeslagenaffaire te openbaren, wetend dat Hoekstra zélf eerder over het ‘sensibiliseren’ van Omtzigt had gesproken.

De ministerraad wees Ruttes voorstel op staatsrechtelijke gronden af, maar bewindslieden van Rutte III wisten nu: het is, zoals een minister destijds zei, „oorlog tussen Mark en Wopke”.

Dus de echte vraag is: waarom werd GroenLinks tijdens de formatie gestraft voor haar goede gedrag in de campagne, en sloten Rutte en Hoekstra in diezelfde formatie een bondje ondanks hun vuile oorlogjes in de campagne?

Onderzoek wijst al decennia op een verschil tussen (progressief-)liberaal en conservatief georiënteerde mensen. In het veel geciteerde Predisposed (2013) schreven Amerikaanse neurowetenschappers dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit, aldus Scientific American in 2020.

De echte vraag is: waarom werd GroenLinks gestraft voor haar goede gedrag in de campagne?

Het gevolg in politieke onderhandelingen is dat conservatief georiënteerde politici standvastiger zijn. Liberalen neigen naar begrip voor anderen, waardoor ze vaak soepeler zijn.

En achteraf valt wel op dat Haagse politici zich dit jaar vrij exact aan deze bevindingen hielden.

Maar het was niet zo dat Rutte en Hoekstra gezamenlijk besloten GroenLinks en de PvdA af te serveren. Hoekstra dwong Rutte.

VVD en CDA zijn electoraal communicerende vaten, en CDA-strategen vlassen al jaren op een positie rechts van de VVD. Vandaar dat Hoekstra praten met PvdA en GroenLinks op 1 juni als eerste afwees („te grote verschillen”). Rutte aarzelde. Hij suggereerde steun aan Hoekstra maar hield een slag om de arm. Twee weken eerder dronk hij nog koffie op de kamer van Klaver.

Maar Hoekstra had Rutte machtspolitiek aan een touwtje, en speelde dat uit: voor de VVD dreigde zelfmoord als de partij zonder het CDA met progressieve partijen ging regeren. Vier dagen later gaf Rutte zich gewonnen: hij vond „hetzelfde” als Hoekstra.

Zo had de CDA-leider Den Haag zijn machtspolitieke wil opgelegd.

Tom-Jan Meeus is politiek redacteur bij NRC

In hun uitleg achteraf zeiden CDA en VVD dat een coalitie met twee linkse partijen het verkeerde antwoord was op verkiezingen die door rechts waren gewonnen. Ook klaagden ze dat de twee linkse partijen elkaar vasthielden. Dat was getalsmatig onnodig en had links te veel invloed gegeven.

Dit laatste was even onthullend als inzichtelijk. In de recente geschiedenis had CDA noch VVD moeite met invloed van deze partijen toen ze veel groter waren. Nadat Rutte I, een VVD/CDA-coalitie, voorjaar 2012 ten val was gekomen, moesten er razendsnel bezuinigingen komen. Een van de partijen die dit Lenteakkoord steunde was GroenLinks; de partij had toen tien zetels, dit jaar acht. Later in 2012 trad Rutte II aan, een saneerderscoalitie waarin de VVD met de PvdA samenwerkte. De PvdA had toen 38 zetels, nu negen.

En nadat ik in de zomer hierop wees, kreeg ik een appje van een oud-informateur. Je bent iets vergeten, schreef hij.

Hij doelde op de Nolens-doctrine, een theorie van wijlen Hans Daudt. Politicoloog Daudt baseerde zich op de leider van de katholieke fractie (RKSP), Willem Nolens, die in 1922 zei dat zijn partij „alleen bij uiterste noodzaak” met socialisten (SDAP) wenste te regeren. Het bracht Daudt tot de these dat rechts Nederland, sinds 1917 vrijwel onafgebroken in de meerderheid, links alleen toegang tot de macht gunt als dit getalsmatig noodzakelijk is dan wel als er impopulair beleid vereist is.

En hoewel er iets is af te dingen op deze theorie, kon je er moeilijk omheen dat ze in 2021 klopte als een bus. Wat van buitenaf een tumultueus politiek jaar leek, was uiteindelijk een jaar waarin de traditie zegevierde.