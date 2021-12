OMT advies: onderzoek of wachttijd na boosterprik kan verdwijnen Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om te onderzoeken of het kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Dat moet er voor zorgen dat er meer mensen sneller een boosterprik kunnen krijgen. De wachttijd is bedoeld om te zien of mensen allergisch reageren op de prik en is vastgesteld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Gisteren zei demissionair minister Hugo de Jonge nog dat hij niet van het kwartiertje wachttijd af wil. In een brief aan de Kamer zegt hij nu zich te laten adviseren door het OMT. Huisartsen adviseerden al eerder om het kwartier los te laten, zodat zij ook mensen kunnen vaccineren in hun praktijk. Het demissionaire kabinet is bezig met een versnelling van de boostercampagne. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk 60-plussers nog voor de jaarwisseling een boosterprik hebben gehad. Eind januari moeten dan alle 18-plussers zo’n prik hebben gehad.

Duitsland voert reisbeperkingen in voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk Duitsland scherpt de reisbeperkingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk aan in een poging de verspreiding van de Omikronvariant van het coronavirus in te dammen. Luchtvaartmaatschappijen, treinen en de scheepvaart mogen vanaf maandag alleen Duitse staatsburgers of mensen die in Duitsland wonen vanuit het VK naar Duitsland vervoeren. Er geldt tevens een quarantaineplicht van twee weken voor reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk het land binnenkomen, ook voor mensen die zijn ingeënt of hersteld zijn van een coronabesmetting. De quarantaineperiode kan niet worden verkort door negatieve tests. Duitsland neemt de maatregelen vanwege de snelle opmars van de Omikronvariant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Daar werden de afgelopen dagen zo’n 90.000 coronabesmettingen per dag geregistreerd. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt.