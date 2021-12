Clubs in de Premier League worstelen met vaccinweigeraars

De forse wijsvinger van een zestiger in een jas van Canada Goose, het huismerk van voetbalsupporters in Engeland, drukt onwennig op het scherm van de telefoon. Als zijn digitale vaccinatiebewijs na wat binnensmonds gevloek op het display verschijnt, toont hij die triomfantelijk aan een beveiliger bij het Tottenham Hotspur Stadium. „Thank you, sir”, klinkt het vriendelijk. „Enjoy the match.” De Spurs spelen tegen Liverpool.

Zonder dralen voldoen alle bezoekers van het stadion in Noord-Londen aan de toegangseisen. Voor wie niet is ingeënt, volstaat een herstelcertificaat of een recente negatieve test. Statistieken hiervoor ontbreken, maar clubliefde heeft de bereidwilligheid onder twijfelaars om een ‘jab’ te krijgen zeker positief beïnvloed. Volgens de laatste cijfers ligt de (dubbele) vaccinatiegraad onder Britten boven de twaalf jaar op 81,5 procent.

Dit percentage valt onder profvoetballers aanmerkelijk lager uit. In de Premier League heeft 68 procent van hen twee prikken gekregen. De English Football League (ELF), de drie lagere divisies, komt er bekaaider vanaf (59 procent). Engeland behoort daarmee tot de achterblijvers in Europa. In de hoogste competities in Italië (98 procent), Spanje (93) en Duitsland (94) wordt het advies van medici en de overheid veel beter opgevolgd.

Schuldvraag

De schuldvraag over de uitbraak van de Omikronvariant bij clubs in de Premier League krijgt hierdoor een ander karakter. Niet het noodlot maar de koppigheid van antivaxxers in de kleedkamers en in de dug-outs wordt uitgelicht. Lange tijd bleef de frustratie hierover binnenskamers. Na een week waarin liefst tien wedstrijden moesten worden uitgesteld, richten directieleden, trainers en de media zich op de ‘Covid-dwazen’.

Niemand liet zijn woede nadrukkelijker horen dan Jürgen Klopp, de trainer van Liverpool. In zijn column in het programmaboekje voor de thuiswedstrijd afgelopen donderdag op Anfield tegen Newcastle United, verklaarde hij de oorlog aan de wijsgeren op sociale media. „Het is ongelooflijk hoe agressief de antivaxxers zijn en hoe helder ze zijn in hun idee alles beter te weten dan de rest van ons”, schreef de Duitser.

Klopp noemde het een ‘morele verplichting’ van voetballers om zich te laten vaccineren. Liverpool geldt met Brentford als één van de witte raven. De spelers van beide teams hebben minimaal twee injecties gekregen. Desondanks bleven de selecties niet gevrijwaard van besmettingen. Zo kwam Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk zondag tegen Spurs niet in actie. Hij zat in quarantaine.

Anders dan de gewone bevolking kregen Engelse topclubs bijstand van bekende medici om hun elftallen voor te lichten. Deputy medical officer Jonathan Van Tam, vaak aanwezig naast premier Boris Johnson bij persconferenties over corona, gaf antwoord op vragen tijdens een telefoongesprek waaraan alle aanvoerders deelnamen. Experts kwamen naar trainingscentra om uitleg te verschaffen. Spelersvakbond PFA stond achter het vaccinatieprogramma.

Desinformatie

„De leugens en desinformatie”, zoals Klopp de onderstroom op platforms als Facebook, YouTube en Telegram noemde, brengen de voortgang van de Premier League in gevaar. „Het lijkt onvermijdelijk dat spelers die een prik afwijzen en niet in staat zijn om hun vak naar behoren uit te oefenen, te maken krijgen met verdergaande en hardere straffen”, schreef directeur Angus Kinnear van Leeds United in The Sunday Times.

Volgens de huidige Engelse richtlijnen moeten ongevaccineerden tien dagen in zelfisolatie als ze in contact komen met een besmet persoon. Met een ‘double jab’ volstaat dagelijks testen. De Omikronvariant, besmettelijker dan zijn voorgangers, zorgt voor een acuut gevaar bij clubs. Het inhouden van salaris, zoals na een wetswijziging in Duitsland mogelijk werd, lijkt geen optie in de Premier League.

Doelman Alisson Becker van Liverpool in actie tijdens het duel met Tottenham Hotspur (2-2) in Londen. Foto Justin Tallis/AFP

Clubs en hun advocaten gaan met een stofkam door de contracten om te kijken of financiële straffen ingevoerd kunnen worden. Klopp, Eddie Howe (Newcastle United), Steven Gerrard (Aston Villa) en Mikel Arteta (Arsenal) lieten weten geen ongevaccineerde spelers te contracteren. Daarnaast moet worden uitgezocht waarom de Premier League en de EFL vatbaar lijken voor complottheorieën.

De samenstelling van de hoogste Engelse divisie kan, met een blik op landelijke statistieken en onderzoeken, één uitleg geven. Onder minderheden bestaat meer scepsis over vaccins dan onder andere bevolkingsgroepen. In januari 2021 concludeerde de Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) dat 72 procent van de mensen met een Afrikaanse of Caribische achtergrond zich waarschijnlijk niet zou laten inenten.

In de Premier League zijn zwarte Britten naar verhouding oververtegenwoordigd. De angst om als proefkonijn te worden gebruikt voor een ‘experimenteel vaccin’ leeft sterk onder hen. In het verleden werden immigranten voor dergelijke medische doeleinden misbruikt. Ervaringen met institutioneel racisme in de zorg – de zwarte bevolking krijgt bijvoorbeeld bij identieke klachten minder pijnstillers – spelen daarbij een rol.

Aangezien de namen van de weigeraars vanwege privacyregels niet bekend zijn, blijft dit een vermoeden. Volgens diverse bronnen, gevoed door wanhopige bestuurders, zorgt het rondzingen van broodje-aapverhalen (onder alle etniciteiten) voor wantrouwen. De hartklachten van Christian Eriksen, Victor Lindelöf en Sergio Agüero zouden allemaal worden toegewezen aan het vaccin.

Dwarsliggers

Het geduld met de dwarsliggers raakt op. De Premier League vergadert maandag over verscherpte maatregelen om de antivaxxers in het gelid te krijgen. In een poging voetbal op Boxing Day te redden, willen clubs dat ze apart kunnen trainen, reizen en zich omkleden. Sociale isolatie als drukmiddel om het seizoen te redden.

Hoge boetes van de tv-rechtenhouders weerhouden clubs ervan een pauze af te kondigen om het virus te controleren. Tijdens de lockdown in het seizoen 2019/20 moest de Premier League ruim een miljard euro terugbetalen voor het niet tijdig afronden van de 38 speelrondes. Zonder ruimte in de overvolle speelkalender dreigt een stopzetting voor een dergelijk scenario te gaan zorgen.

In de strijd tegen de ‘refuseniks’ heeft Klopp in de Britse media een bondgenoot gevonden. Zelfs The Daily Mail, geen voorstander van de inperking van persoonlijke vrijheid, kiest zijn kant. „Ze zijn het aan de fans verplicht om zich te laten vaccineren. En aan de kwetsbaren in de samenleving.” Zoals de corpulente bejaarde bij de ingang van het stadion, waar het duel zondag in 2-2 eindigde.