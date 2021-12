Brexitminister David Frost stapt op uit onvrede over beleid Johnson

De Britse Brexitminister David Frost heeft per direct zijn ontslag ingediend. Hij is het niet eens met het beleid van de premier Boris Johnson, zoals het invoeren van een vaccinatiebewijs. Ook is hij tegen Johnsons plannen voor belastingverhoging en vergroening.

Frost bevestigde dat hij is opgestapt, nadat onder meer de Britse krant Daily Mail had gemeld dat hij de „politieke richting” van de conservatieve regeringspartij afkeurt. Johnson zou hem volgens de krant gevraagd hebben om tot januari te blijven, maar Frost liet weten dat zijn ontslag met onmiddellijke ingang is.

Frost was de hoofdonderhandelaar en een van de belangrijkste architecten van de Brexit. Hij was verantwoordelijk voor de vervolgstappen na het Britse vertrek uit de Europese Unie. Zijn vertrek roept direct vragen op over de toekomst van de onderhandelingen met de EU, vooral als het gaat om de grensafspraken tussen Ierland en Noord-Ierland.

Tegenvaller

Het is een flinke tegenvaller voor premier Boris Johnson die de laatste tijd behoorlijk onder vuur ligt, zowel door de oppositie als door leden uit zijn eigen conservatieve partij. Daarnaast beheersen schandalen de media, zoals feestjes die zijn medewerkers in zijn ambtswoning hebben gehouden tijdens een strenge lockdown vorig jaar. Leden van Johnsons eigen conservatieve partij zijn zeer kritisch op de aangescherpte coronamaatregelen, zoals de invoering van een coronapas in het Verenigd Koninkrijk.

In een reactie reageert Johnson teleurgesteld op het ontslag van de minister. Hij zegt dat Frost „enorm trots mag zijn op een historische bijdrage aan de regering en het land”.