Beulen interessanter dan hun slachtoffer bij Theater RAST

„Er is hier geen lucht!”, bijt de chef van de inlichtingendienst zijn ondergeschikte toe. De ongelukkige werknemer krijgt op zijn donder omdat hij steeds net iets te veel meelacht met de gevangene die ze ondervragen, in „een poging om het luchtig te houden”. Daar is zijn chef niet van gediend: in een scherpe tirade wijst hij zijn collega erop dat het nu juist het hele punt van de procedure is om „een vacuüm te creëren” en zo de ondervraagde van ieder sprankje hoop te beroven.

In Een genadeloze god, de nieuwe voorstelling van Theater RAST, is de gevangene in kwestie een moslimgeleerde die is opgepakt vanwege de progressieve versie van de islam die hij predikt – de drie beambten van de geheime politie die hem martelen en ondervragen eisen dat hij publiekelijk afstand neemt van zijn ideeën.

Hoewel toneelauteur Sophie Kassies haar tekst baseerde op de soefistische mysticus Mansur al-Halladj, plaatst ze de handeling door verwijzingen naar winkelcentra, bewakingscamera’s en sociale media in het heden. Regisseur Celil Toksöz onderstreept de universaliteit van het thema door uitsluitend acteurs met een niet-Arabisch uiterlijk te casten. Een genadeloze god gaat daardoor niet zozeer over religie, maar eerder over de mechanismes van macht en onderdrukking die in alle samenlevingen, in alle tijdperken een rol spelen. Dat de gevangen man door Kathlyn Wuyts wordt gespeeld en zijn beulen door mannen onderstreept bovendien het patriarchale karakter van die macht, iets dat Kassies ook uitwerkt door het typische haantjesgedrag dat tussen de beulen onderling speelt.

‘Een genadeloze god’ van Theater RAST. Foto Jean van Lingen

Interessante dynamiek

Door de focus op de onderdrukker gebeurt er echter wel iets vreemds: de gevangene wordt een figurant in zijn eigen verhaal. De radicale ideeën van Al-Halladj blijven aan de oppervlakte omdat ze slechts dienen als rode lap voor zijn ondervragers, en het personage reageert te clichématig op zijn martelaarschap om nieuwe inzichten te bieden. Waar de ondervragers in eerste instantie ook eendimensionaal lijken (de manier waarop ze letterlijk hun messen slijpen op de achtergrond is niet een van Toksöz’ beste regiekeuzes) ontwikkelt zich tussen hen een interessante dynamiek, waarmee inzicht wordt geboden in de manier waarop een machtssysteem zich door de verstikkende eis van totaal conformisme in stand houdt (met dank aan de geweldige acteurs – met name Denzel Goudmijn als griezelig overtuigende hoofdondervrager).

Toch heeft het iets wrangs om het slachtoffer tweede viool te laten spelen ten opzichte van zijn onderdrukkers, zeker gezien het indrukwekkende eerbetoon aan politieke dissidenten waarmee Toksöz de voorstelling afsluit.

Theater ‘Een genadeloze god’ door Theater RAST. Gezien 18/12, Podium Mozaïek, Amsterdam. Wellicht na de lockdown t/m 30 jan. Inl: rast.nl ●●●●●