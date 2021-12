Ajax wint Klassieker met 2-0 van Feyenoord in de Kuip

Ajax heeft zondag met 2-0 gewonnen van Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Het is daarmee de vierde keer op rij dat Ajax de Klassieker in de Eredivisie wint. Feyenoord, momenteel derde in de Eredivisie wist de laatste vier wedstrijden tegen de Amsterdamse ploeg geen enkele keer te scoren. Ajax staat momenteel eerste, al speelt nummer twee PSV momenteel tegen RKC.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel in de 44ste minuut, toen Marcos Senesi van Feyenoord een eigen goal maakte. De wedstrijd vertoonde daarmee gelijkenissen met de vorige keer dat de clubs tegen elkaar speelden, in mei dit jaar, toen Senesi de score ook opende met een eigen doelpunt. Toen Reiss Nelson van Feyenoord in de tweede helft een overtreding beging op tegenstander Devyne Rensch, kreeg Ajax een strafschop. Deze werd in de 81ste minuut benut door Dusan Tadic: 2-0.

Kort voor aanvang van de wedstrijd braken ongeregeldheden rond het stadion uit. Zo werd de spelersbus van Ajax bekogeld met vuurwerk en rookbommen. Ook gooiden relschoppers vuurwerk en glazen flessen naar de politie. In het stadion zelf waren geen supporters welkom vanwege de coronamaatregelen.

De politie hield vervolgens tientallen relschoppers aan, naar eigen zeggen voor het bezit van vuurwerk en het verstoren van de openbare orde. De politie zette een waterkanon in om relschoppers uit elkaar te drijven en weg te krijgen rond het stadion.