Aanhoudingen bij de Kuip voor Feyenoord-Ajax, waterkanon ingezet

Op de parkeerplaats bij voetbalstadion de Kuip in Rotterdam zijn zondagmiddag supporters aangehouden, omdat ze onder meer met vuurwerk gooiden. Dat bevestigt de Rotterdamse politie. Hoeveel mensen precies zijn aangehouden is nog niet duidelijk. In de Kuip wordt vanaf 14.30 uur de Klassieker gespeeld – de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Daarbij mag vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn.

De politie heeft een waterkanon ingezet „om de openbare orde te herstellen”, aldus een woordvoerder. Op beelden die op sociale media worden gedeeld is te zien hoe tientallen in zwart geklede Feyenoordsupporters op de spelersbus van Ajax afrennen als die het parkeerterrein op komt rijden. De bus arriveert via de achteringang van het stadion en wordt bekogeld met vuurwerk. Het idee was dat supporters bij de hoofdingang zouden gaan staan, waar gelijktijdig de Feyenoordspelersbus arriveerde, volgens voetbalnieuwswebsite Sportnieuws.nl.

De spanning tussen Ajax- en Feyenoordsupporters liep deze zomer op toen rechtsbuiten Steven Berghuis overstapte van de Rotterdamse naar de Amsterdamse club. Naar aanleiding van die transfer werden hij en zijn familie vooral online bedreigd, in sommige gevallen met de dood. In oktober werd een man opgepakt die eind juli een antisemitische muurschildering zou hebben gemaakt van Berghuis in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Op de graffititekening droeg hij een gestreepte concentratiekampjas met Jodenster en een keppeltje. Bij de tekening stond „Joden lopen altijd weg”.