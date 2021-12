Straatrumoer in de Kamer: wat meldde NRC wel en wat bleef achterwege?

Het mag vast niet – maar soms, heel soms, leef je toch een beetje met ze mee, ministers en andere al dan niet demissionaire bewindslieden. Al bijna twee jaar struikelen ze van de ene crisis naar de andere, achtervolgd door missers en affaires, in het parlement beschuldigd van moedwillige maatschappelijke destructie.

En dan ook nog een journalistiek die wordt opgeroepen – of zichzelf dapper oproept – tot assertievere stellingname. Waardoor sommige tv-interviews met politici nu eerder lijken op een politieverhoor, met een verdachte die knipperend in het licht maar één ding kan doen: bekennen. Want wat stelt het nu eigenlijk allemaal voor, wat u wilt?

Je vraagt je wel af hoe die geringschattende reflex zich verhoudt tot het verdedigen van democratische instituties, waar journalisten zichzelf inmiddels óók graag toe oproepen. Echt vasthoudend, kritisch onderzoek – zoals RTL en Trouw deden in de toeslagenzaak – is iets heel anders dan geposeerde scepsis.

Verslaggeving over een coalitieakkoord ook, zeg ik met bewondering voor het indrukwekkende werk dat de Haagse redactie en anderen bij NRC daar deze week voor verzetten, toen de inkt ervan nog maar net droog was.

Tegelijk borrelde mijn bestuurlijke empathie ook weer even op, na het jongste straatrumoer uit de Kamer, met één voorbeeld dat NRC niet haalde en een ander dat uitgebreid aan bod kwam. Het eerste: met een onbeschroomd nativistische bijdrage over wie er in zijn ogen een echte Nederlander is, bewees Forum-Kamerlid Freek Jansen nog maar eens dat zijn partij in het rechts-racistische cohort thuishoort. Tot en met de suggestie om bestaande verblijfsvergunningen in te trekken.

NRC meldde dat niet als nieuws – en daar is iets voor te zeggen. Want, was de redenering, moet je zulke ketelmuziek keer op keer een ‘platform geven’ en dus verspreiden? Dan word je een notulist van dagelijkse ophef, aldus de chef Den Haag. NRC heeft de radicalisering van Forum al uitvoerig beschreven, evenals de ideologische achtergrond van Jansen. NRC plaatste wel een opiniestuk waarin Jansens oproep „diep racistisch” werd genoemd. Het incident kwam ook aan bod in de podcast Haagse Zaken, die inging op de verruwing in het parlement, een verschijnsel dat niet is te beteugelen met een beroep op Amy Groskamp-Ten Have.

Dat brengt me op het tweede incident dat in die podcast wordt besproken en wél gedetailleerd in de krant aan bod kwam. Dat was de spectaculaire botsing tussen het BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons en waarnemend voorzitter Ockje Tellegen, die na een ordevoorstel van Simons haar zelfbeheersing compleet verloor.

NRC ondervroeg Simons erover. Dat werd een interessant gesprek over haar zelfbeeld als nieuwkomer aan het Binnenhof. De uitbarsting van Tellegen (nadat Simons had geklaagd over een intimiderende opmerking buiten de microfoon van PVV-Kamerlid Harm Beertema) was volgens haar een „klassiek” voorbeeld van „white rage”, witte woede tegen een zwarte vrouw die haar plaats niet kent. En van „othering”: tot de Ander gemaakt worden. En daarmee had ze haar functie bewezen, zei ze: zij is de „boksbal” waardoor onbewuste gedragspatronen zichtbaar worden.

Sommige lezers maakten bezwaar tegen dat interview. Waarom kreeg deze „onvolwassen” vrouw (op Twitter waren de epitheta zoals gebruikelijk wat rijker) zoveel aandacht? Te verwachten, want Simons, een zelfbewuste vrouw die voor niemand bang is, roept altijd heftige reacties op – wat ook iets zegt, of veel.

Ik vond het een verhelderend interview, omdat het een scherp inzicht gaf in Simons’ opvattingen en de manier waarop ze haar werk in de Kamer beleeft.

Maar een paar lezers hadden wel een goede vraag. Want wat had Beertema nu precies gezegd, de aanleiding voor de hele rel? Simons wou het niet herhalen, zeggen de auteurs, omdat het anders alleen maar zou gaan over die ene opmerking, en hoe erg die nu wel of niet was – en niet over de uitbarsting van de voorzitter (die de opmerking van Beertema immers óók niet had gehoord).

De Haagse auteurs vroegen het zelf ook niet aan Beertema, die op Twitter zijn beklag deed over dit gebrek aan „wederhoor”.

Nu was dat laatste niet aan de orde. Van tevoren wederhoor vragen is een plicht bij feitelijke beschuldigingen, niet bij ongezouten meningen. Een reactie vragen kan natuurlijk altijd – en is ook vaak verstandig – maar is iets anders; het niet-vragen ervan is geen beletsel voor publicatie.

Je kunt je bovendien iets voorstellen bij de afweging van Simons dat de exegese van Beertema’s opmerking het zicht had vertroebeld op wat er volgde: haar aanvaring met de voorzitter.

Ja, maar toch. Als lezer ben je nu eenmaal benieuwd wat de PVV’er precies had gezegd (hij vertelde het De Telegraaf, het was iets met vermeende hatelijkheid tegen blanken). Ging het om micro-agressie, het N-woord, white rage, om in het vocabulaire te blijven? Nee, dat zegt niets over de reactie van de voorzitter, maar wél over Simons’ percepties. Je hoeft de opmerking niet eens te citeren, parafraseren kan ook. Columnist Frits Abrahams haalde de opmerking naderhand alsnog aan.

Het is ook relevant omdat voor BIJ1, net als voor andere kleine partijen, de Kamer vooral een podium is om een wereldbeeld uit te dragen en bewustwording te kweken, meer dan een plek voor het prozaïsche handwerk.

Ik had die opmerking dus ook graag willen lezen – al is de betekenis ervan dan betwistbaar.

Dat geldt niet voor de betekenis van Forums anti-democratische misbruik van de vergaderzaal. Die staat inmiddels wel vast.

Reacties: ombudsman@nrc.nl nrc.nl/spreekuurombudsman

De lezer schrijft ... Er werd ook geschaakt! Ik wist dat ik mij moest wapenen tegen uitvoerige aandacht voor de Formule 1. Dus daarover geen klachten. Maar deze weken vond in Dubai ook het WK schaken plaats. Waarom heeft NRC hier zo weinig aandacht aan geschonken? Jullie waren toch in de buurt. C. Loef

... de krant antwoordt Het is niet onopgemerkt gebleven Inderdaad, de aandacht voor het kampioenschap van Max Verstappen was uitvoerig, om niet te zeggen overweldigend. Ik telde tien pagina’s in de krant van maandag, verspreid over de voorpagina, In het Nieuws, Media en Sport. En dan was er nog het juichende Commentaar (,,Max Verstappen schrijft geschiedenis”), kennelijk een aflaat voor lezers om te genieten van het „energieverslindend circus” . Toch was het schaken de krant intussen niet ontgaan. De oplettende briefschrijver werd diezelfde maandag op zijn wenken bediend met een uitvoerig verslag van de match in Dubai en „het schaakimperium” Magnus Carlsen.

