S10 betovert Carré met de pure magie van haar stem

„Wil je me wakker maken als ik denk dat ik niet meer wakker word?”, zingt Stien den Hollander, professioneel bekend als S10, in een verder muisstil Carré. Over het podium dwarrelt laaghangende rook. Regelmatig trekt ze met zulke teksten het publiek diep die mist in.

Verstikkende geluiden gaan gepaard met donkerte. Soms zien we alleen haar dansende silhouet afstekend tegen het felle licht. Samen met vaste producer en dj Sim Fane en multi-instrumentalist Miro heft S10 een hele nieuwe show in elkaar gezet. Een al ruim van tevoren uitverkochte en dansende Paradiso zit er helaas niet in, maar haar muziek leent zich prima voor een seated show. Die is ingetogen en intens.

Het is geweldig hoe ze Sim Fane laat spelen met de knoppen en bestaande beats totaal uit hun verband laat rukken

Haar teksten, waarin ze met een engelachtige stem vecht tegen de drang naar een onmogelijke liefde, en tegen haar ego en dat van anderen, komen op deze manier nog beter binnen. Tussen de nummers door blijft ze weg van die somberheid. „We zijn hier om te vieren dat ik volgend jaar meedoe aan het Songfestival! En ik beloof dat ik jullie niet ga teleurstellen.”

Het is geweldig hoe ze Sim Fane laat spelen met de knoppen en bestaande beats totaal uit hun verband laat rukken. In het ene nummer wordt een dansbare clubbeat toegevoegd, terwijl een andere track van zijn jas wordt ontdaan. Het nummer ‘Ochtend/ Avond’ wordt deze middag uitgevoerd met enkel gitaarbegeleiding. S10 rapt evengoed als dat ze zingt.

„Ik loop zometeen van het podium, alsof ik nooit meer terugkom. Maar we weten allemaal dat ik ‘Adem Je In’ nog niet heb gezongen”, lacht ze. S10 verruilt voor de finale de rook voor een ereronde tussen de bankjes op de stalles van Carré door. Die blijkt meer dan terecht. Haar stem is pure magie, en in mei 2022 mag ze niet alleen Nederland maar heel Europa ermee betoveren.

S10 in Carré. Paul Bergen/ ANP

Pop S10. Gehoord: Gehoord: 17/12 in Koninklijk Theater Carré, Amsterdam. ●●●●●