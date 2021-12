Ruim twintig doden door orkaan Filippijnen, 300.000 evacuees

Als gevolg van de orkaan Rai, die de Filippijnen donderdag en vrijdag trof, zijn tot nu toe meer dan twintig doden gevallen. Dat melden internationale persbureaus. Volgens lokale autoriteiten is het de krachtigste orkaan die het land dit jaar getroffen heeft. Meerdere mensen zijn vermist en ruim 300.000 mensen hebben hun huis moeten ontvluchten. Het dodental loopt op.

De storm heeft daken en muren van huizen getrokken, bomen uit de grond gerukt en elektriciteitsnetwerken ontregeld. Het nationale crisisteam heeft meer dan 18.000 reddingswerkers gestuurd naar de zwaarst getroffen gebieden. Soldaten, politieagenten, kustwacht en brandweerlieden maken deel uit van reddingsacties in de zwaarst getroffen regio’s.

De orkaan Rai kwam donderdag met windsnelheden van 195 kilometer per uur eerst over het oostelijk gelegen, toeristische eiland Siargao. Een vertegenwoordiger van het Rode Kruis op de Filippijnen zegt dat de beelden van de schade „zeer alarmerend” zijn en noemt de orkaan Rai „een van de krachtigste stormen die de Filippijnen het afgelopen decennium hebben getroffen”, meldt persbureau AFP.

De eilandengroep krijgt vaker te maken met zware stormen, vanwege de ligging in een zogenoemde orkaangordel. Jaarlijks razen er zo’n twintig zware stormen over de Filippijnen. De sterkste storm die de Filippijnen recentelijk trof was de orkaan Haiyan in 2013, waarbij meer dan zesduizend mensen omkwamen.