Kerstboomhandel

In Rosmalen zijn twee locaties om een kerstboom uit te zoeken, naast elkaar. Voor wie hier niet bekend is, lijkt het er maar één. In de loop der tijd deden de handelaren daarom verwoed hun best om zich van elkaar te onderscheiden. Met lichtjes, inpakmogelijkheden, warme chocomelk. Enkele jaren geleden plaatste de één een bord vooraan zijn terrein: „Ingang kerstboomverkoop”. Inmiddels heeft de ander ook een bord: „Hoofdingang kerstboomverkoop”.

