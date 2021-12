Enkel grenzen sluiten werkt niet tegen Omikron

Het aantal besmettingen met de Omikronvariant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk neemt razendsnel toe en dus sloot Frankrijk donderdag prompt goeddeels zijn grenzen voor reizigers van de overzijde van het Kanaal. Alleen mensen met een dwingende reden om naar Frankrijk te reizen komen er nog in, mits voorzien van een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 24 uur. Bovendien moeten ze een paar dagen in quarantaine.

Iets soortgelijks gebeurde vorige maand. Kort nadat Zuid-Afrika de ontdekking van de zeer besmettelijke Omikronvariant wereldkundig had gemaakt, voerden onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een inreisverbod in voor luchtreizigers uit Zuid-Afrika en andere landen in zuidelijk Afrika. Het is dus een vertrouwde reflex geworden, maar de vraag is hoe effectief dit soort reisbeperkingen zijn.

„De kans op succes als je alleen je grenzen dichtgooit is klein”, zegt Karen Grépin, die aan de universiteit van Hongkong volksgezondheid doceert en onderzoek heeft gedaan naar de doelmatigheid van zulke beperkingen. „Want in de praktijk is het moeilijk je grens echt te sluiten. De eerste paar Omikrongevallen in Hongkong kwamen weliswaar uit Afrika, maar daarna kwam er een geval van iemand die via de VS was gereisd. Mensen met een besmetting zijn vaak ook al binnen op het moment dat je geen vluchten meer toelaat.”

Eigen burgers

Bij eerdere pogingen de grenzen te sluiten, slipten er vaak toch nog gevallen binnen omdat de meeste landen hun eigen burgers uit ‘besmette’ landen de toegang niet ontzeggen. Vluchten uit Zuid-Afrika bleven bijvoorbeeld onlangs op Schiphol arriveren. Mensen met een Nederlands paspoort konden zelfs rustig heen en weer blijven vliegen. „Dat er nu vliegtuigen arriveren met in theorie alleen negatief-getesten van wie een hoog percentage bij aankomst wel positief is, laat zien dat het systeem zo niet werkt en wij ook aan deze kant iets moeten doen”, schrijft Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie in Nijmegen en lid van het OMT, in reactie op vragen van NRC.

„Ik denk niet dat je Nederland van de buitenwereld kunt afsluiten”, stelt Voss verder. „Wij zijn geen eiland en de grenzen kunnen nooit volledig dicht (zelfs als dat gewenst is). Volgens mij kun je verspreiding van het virus met zo’n verbod alleen vertragen.” Uit onderzoek van Grépin en anderen bleek dat door de bijna volledige isolatie van de Chinese stad Wuhan in de eerste helft van februari 2020 de internationale verspreiding van het virus 70 tot 77 procent lager uitviel dan anders het geval zou zijn geweest.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vanaf het begin van de pandemie gewaarschuwd tegen het simpelweg sluiten van grenzen. Daarbij keek ze niet louter naar de medische kant maar ook naar de sociale gevolgen. „Algemene reisverboden zullen de internationale verspreiding niet voorkomen en vormen een zware belasting voor het leven en het levensonderhoud”, stelde de WHO deze maand nog eens na de maatregelen tegen Zuid-Afrika en andere landen.

Ook vreest de VN-organisatie dat zulke reisverboden landen er een volgende keer toe kunnen brengen terughoudender te zijn om de vondst van nieuwe mutanten te melden. De WHO toonde begrip voor Zuid-Afrika, dat kwaad stelde dat het bestraft werd voor zijn zorgvuldige rapportage.

„Het is heel belangrijk dat landen de buitenwereld snel inlichten”, zegt ook Grépin vanuit Hongkong. „China kreeg destijds veel kritiek omdat het lange tijd niet erg transparant was over het virus. We moeten proberen het stigma te minimaliseren dat landen kunnen oplopen door in een vroeg stadium te melden dat er een nieuwe variant is. Nu hebben veel landen de neiging de kop in het zand te steken en te zeggen: bij ons komt deze variant niet voor.”

Langdurige quarantaine

Volgens Grépin kunnen reisbeperkingen zinvol zijn als ze deel uitmaken van een meer omvattend pakket. Onder meer China, Hongkong, Taiwan, Singapore, Vietnam, Australië en Nieuw-Zeeland hebben dat volgens haar bewezen. Zij verplichtten alle reizigers tot langdurige quarantaine van vaak wel twee tot drie weken in hotels en het ondergaan van PCR-testen voor en na aankomst. En ze beperkten het aantal reizigers uit veel landen. De strenge bepalingen – inmiddels al bijna anderhalf jaar van kracht – beperken automatisch het aantal reizigers aanzienlijk.

„Als je al die dingen tegelijk invoert, kan dat wel doelmatig zijn”, aldus Grépin. „Er zijn daar nauwelijks meer besmettingen geweest. Natuurlijk is het niet volmaakt. Het kan altijd mis gaan door een schoonmaker in een hotel of iemand die de koffers draagt. Maar zulke veelomvattende maatregelen kunnen het virus wel langere tijd buiten de deur houden.”

Ook economisch hebben deze landen volgens Grépin baat gehad bij deze aanpak. Een dilemma is wel wanneer een land de teugels moet laten vieren. „Dat moet je doen op een moment dat er geen vertragend effect meer te verwachten is,” stelt Voss, „dus waar de meerderheid van nieuwe gevallen met de variant in kwestie niet terug te voeren is op het reizen.”

De Britten maakten deze week de opschorting van vluchten uit zuidelijk Afrika ongedaan. Die was zinloos geworden omdat er in eigen land al zoveel besmettingen zijn. De ironie was dat de Britten even later zelf werden getroffen door inreisbeperkingen van onder meer Frankrijk en Israël.

