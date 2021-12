Een warme deken

Welke partij heeft de grootste meloen moeten slikken, vroeg interviewer Sven Kockelmann woensdag aan de vier partijleiders van Rutte IV. Ter verduidelijking hield hij een meloen vast. Maar ze wilden geen „partijkleur” of „labels” op het coalitie-akkoord plakken, zeiden respectievelijk Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. „Het is Nederland, dat betekent dat je compromissen sluit”, aldus Mark Rutte.

Dat klinkt allemaal flauw, maar ze hebben wel gelijk. Het maakt in Nederland niet uit welke partijen er in de regering zitten: het beleid wordt bepaald door de tijdgeest, niet door de politieke kleur van het kabinet.

Neem de opbouw van de verzorgingsstaat. Tussen 1959 en 1973, de jaren waarin dat gebeurde, zat de VVD slechts twee jaar niet in de regering. Niemand wilde destijds voor conservatief worden uitgemaakt, dus ook binnen de VVD was er weinig kritiek op de genereuze regelingen. Omgekeerd bezuinigde Paars, onder leiding van een PvdA-premier, op de sociale zekerheid en privatiseerde het onder meer energiebedrijven en de spoorwegen.

Nu zien we hetzelfde gebeuren: een centrumrechts kabinet kondigt beleid aan dat linkser is dan dat van Rutte II, toen de PvdA meeregeerde. Dat heeft natuurlijk te maken met de economische omstandigheden: in 2012 stond er een woedende Olli Rehn op de stoep als je begrotingstekort boven de 3 procent uitkwam, nu is het tekort laag en kan het kabinet ook nog eens goedkoop enorme bedragen lenen.

Maar het komt ook, net als in de jaren zestig en negentig, door de tijdgeest. Het afgelopen decennium is er meer aandacht gekomen voor allerlei soorten ongelijkheid. Zo ongeveer alle minderheden, van vrouwen tot lhbti’ers en van mensen met een migratie-achtergrond tot de ‘slachtoffers van de globalisering’, hebben succesvol gelobbyd voor meer medeleven. Ook is er aandacht gekomen voor onderwijsongelijkheid, armoede en schuldenproblematiek, mede door populaire documentaires als Schuldig (2016) en Klassen (2020).

Als gevolg hiervan wordt er de laatste jaren op een mildere, meer empathische manier over burgers gesproken. In plaats van stoerheid staat nu kwetsbaarheid centraal. Dit is terug te zien in het coalitie-akkoord. In 2012 lag de nadruk op aanpakken, fraudebestrijding en eigen verantwoordelijkheid; in 2021 op het beschermen van kwetsbaren.

Kijk bijvoorbeeld naar het woordgebruik. In 2012 kwam het woord ‘plicht’ twee keer zo vaak voor in het regeerakkoord als in 2021: negenendertig tegen twintig. Het woord ‘eisen’ kwam vier keer zo vaak voor: zestien keer in plaats van vier. Bij de ‘zachte’ woorden is het andersom. In 2012 viel viermaal het woord ‘eerlijk’; in 2021 zestien keer. In 2012 ging het drie keer over kwetsbare(n), in 2021 achttien keer. Over ‘herstel’ gaat het in 2021 vierentwintig keer, acht keer zoveel als in 2012.

Zoomen we in op beleidsterreinen, dan zien we dit ook. Het leenstelsel, in 2012 aangekondigd, wordt nu afgeschaft. In 2012 werden studenten in het publieke debat nog afgeschilderd als profiteurs die wel eens wat mochten bijdragen aan de samenleving. In 2021 wijst het kompas de andere kant op: nu zijn studenten overspannen, depressief en perspectiefloos.

Ook over de sociale zekerheid was de toon in 2012 streng: uitkeringsontvangers moesten een tegenprestatie leveren, fraude zou worden bestraft. Over schuldenproblematiek geen woord. In 2021 worden regels voor de bijstand en de schuldsanering versoepeld en wil het kabinet armoede en laaggeletterdheid bestrijden. ‘Vertrouwen’ en ‘menselijke maat’ zijn sleutelwoorden, fraude wordt niet meer genoemd.

En dan zijn er nog onderwerpen die in 2012 überhaupt niet in het regeerakkoord voorkwamen, van dakloosheid tot diversiteit. In 2021 gaat een aparte paragraaf over ‘zichtbaar jezelf zijn’: in Nederland is geen plaats voor vrouwenhaat, etnisch profileren en institutioneel racisme, waarschuwt het akkoord.

Het zijn geen termen die Rutte, de liberale no-nonsense-man, in de mond bestorven liggen. Maar hij heeft zijn best gedaan zich te plooien naar de tijdgeest en dit is het resultaat: een coalitie-akkoord als een warme deken. Rutte zal wel denken: zo lang het makkelijk te betalen is, vind ik het prima. De tijden veranderen, ik verander mee. Een typisch Nederlandse houding.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

