Een nieuwe lockdown, op het moment dat het vertrouwen in het kabinetsbeleid een dieptepunt kent

Bijna alles weer dicht om iedereen zoveel mogelijk binnen te houden. De zogenoemde Omikronvariant van het coronavirus grijpt snel om zich heen, zo snel dat het kabinet zaterdag een harde lockdown aankondigde die meteen zondag om vijf uur ’s ochtends ingaat. Alle onderwijsinstellingen, winkels die geen levensmiddelen verkopen, horeca, sportscholen, kappers, musea, bioscopen moeten hun deuren sluiten, op z’n minst tot 14 januari. Het aantal bezoekers thuis wordt teruggebracht naar twee. Alleen met de kerstdagen en tijdens de jaarwisseling mag dat aantal uitgebreid worden naar vier.

Lees ook: De opmars van de Omikronvariant: vijf oorzaken

„Het is onvermijdelijk, we kunnen niet wachten”, zei demissionair premier Mark Rutte (VVD), die ook sprak van „misschien wel het zwaarste moment” uit de coronacrisis. Dat de persconferentie plaatsvond op zaterdag is ongebruikelijk en daarmee een teken van de urgentie die het kabinet voelde.

Aan Ruttes zijde stond, naast Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) ook Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over maatregelen. Hij was aanwezig om te onderstrepen hoe groot de zorgen zijn over de Omikronvariant „Er kijken misschien wel zes of zeven miljoen mensen naar deze persconferentie. Daarom is het zo belangrijk dat Jaap van Dissel er zelf ook bij is”, zei Rutte daarover. „De wetenschap, de nationale dokter, dat hij hier staat en zegt: jongens, luister er is écht iets serieus aan de hand.” Steeds als Van Dissel aan het woord kwam, knikte Rutte naast hem instemmend mee.

Flinke tegenvaller

Van Dissel legde uit dat de opgebouwde afweer van zowel vaccins als eerdere besmetting veel minder bescherming biedt tegen de Omikronvariant. „Dat is een flinke tegenvaller, dat zet ons toch weer een beetje terug.” Hij onderstreepte het belang van de booster, waarmee die bescherming beter zou worden geboden.

Volgens de berekeningen van het RIVM zal de Omikronvariant ergens tussen Kerst en de jaarwisseling de nu heersende Deltavariant verdringen. Het aantal besmettingen verdubbelt iedere twee dagen. „Er zijn veel onzekerheden nog, dat wil ik benadrukken. Het kan ook wel meezitten maar dat hebben we helaas met de coronacrisis nog niet vaak gehad.”

Die onzekerheden zitten in de eigenschappen van de nieuwe variant: het is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe ziek je er van wordt en hoe groot de impact van de snelle verspreiding zal zijn op het aantal mensen dat uiteindelijk ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis belandt. De ziekenhuizen liggen nu al vol. Ruim een kwart kan niet meer alle ‘kritiek planbare zorg’, zoals kankeroperaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden, uitvoeren.

Van Dissel noemde ook de bereidheid van mensen om de boosterprik te nemen als onzekere factor.

Tijd kopen

De lockdown die zondagochtend ingaat is volgens Van Dissel nodig om „tijd te kopen”. Tijd waarin meer geleerd kan worden over de Omikronvariant, zodat er beter op geanticipeerd kan worden, en waarin iedereen die dat wil een boosterprik kan halen.

Hugo de Jonge kondigde aan dat alle volwassenen uiterlijk 7 januari een afspraak kunnen maken voor een boosterprik. Zowel hij als Rutte en Van Dissel benadrukten het belang van die prik.

Maar die boostercampagne verloopt niet voortvarend. Nederland bungelt onderin de lijstjes met vaccinatiegraden van Europese landen. Van een tekort aan vaccins is geen sprake. De Jonge noemde het aantal mensen dat de prikken kan zetten en het tekort aan mankracht bij callcenters een „remmende factor”. Alleen al op zaterdag, zei hij, bleef een kwart miljoen telefoontjes om afspraken te maken onbeantwoord.

Lees ook: Waar de Denen en Engelsen Omikron nauwkeurig in de gaten houden, lukt het in Nederland alleen in Amsterdam

Vertrouwen op dieptepunt

Het kabinet neemt de maatregelen op een moment dat het vertrouwen in het kabinetsbeleid op een dieptepunt wordt gemeten, zo bleek vorige week uit het laatste gedragsonderzoek van het RIVM. Dat verklaart misschien waarom het kabinet ondanks de lockdown, die het aantal contactmomenten moet terugdringen, wél een uitzondering maakt in het aantal gasten dat ontvangen mag worden tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling – dat aantal ligt dan op vier in plaats van twee.

„Hoe minder contacten hoe beter”, zei Van Dissel daar zaterdag over. „Maar er zijn afwegingen die maken dat je in speciale omstandigheden zoals Kerst toch voor andere aantallen kiest.” Daarmee doelde hij op „economische factoren, maatschappelijke impact en sociaal-psychologische factoren” – om daar vervolgens aan toe te voegen dat dát afwegingen zijn die het kabinet maakt en niet de epidemiologen. Hij zei desondanks ook: „We kunnen niet allemaal als monikken leven.”

Komende dinsdag onderbreekt de Tweede Kamer het kerstreces om met de bewindspersonen te debatteren over de zaterdag aangekondigde regels.

Lockdown Maatregelen en adviezen die vanaf zondag 19 december gelden Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. Houd overal anderhalve meter afstand. Ga ook alleen naar het werk als het niet anders kan. Ontvang thuis per dag niet meer dan twee mensen (kinderen tot dertien jaar worden niet meegeteld). Ga niet vaker dan één keer per dag op bezoek. Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de norm voor thuisbezoek omhoog naar maximaal vier. Buiten mogen maximaal twee mensen samen zijn. Voor huishoudens geldt deze norm niet. Tijdens de feestdagen mogen het vier mensen zijn. Het onderwijs en de buitenschoolse opvang is gesloten tot en met in ieder geval 9 januari. Op 3 januari neemt het kabinet een nieuw besluit over het onderwijs vanaf 10 januari. Restaurants en cafés moeten sluiten. Afhalen en bezorgen is toegestaan. Hotels zijn alleen open voor overnachtingen, de restaurants in hotels zijn dicht. Ook alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Bestellen, afhalen en retourneren is mogelijk. Essentiële winkels, zoals supermarkten, bakkers, slagers en drogisterijen, mogen openblijven tot 20.00 uur. Hier geldt een mondkapjesplicht en een maximum van één bezoeker per vijf vierkante meter. Tankstations, apotheken, bibliotheken, opticiens, audiciens, rijscholen, banken, overheidsorganisaties, winkels voor reparatie en onderhoud, notarissen, advocaten en andere zogenoemde ‘uitgezonderde dienstverlening’ mogen openblijven. Ook plekken waar pakketten kunnen worden afgehaald zijn open. Doe-het-zelfzaken zijn alleen open voor het afhalen van bestellingen. Niet-medische contactberoepen, zoals kappers, nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en seksinrichtingen, gaan dicht. Bioscopen, musea, theaters en concertzalen moeten sluiten. Ook casino’s en sauna’s gaan dicht. Alle binnensportlocaties zijn dicht (zwemlessen uitgezonderd). Buitensportlocaties blijven geopend voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf achttien jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met zeventien jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club. Evenementen zijn verboden. Uitvaarten mogen plaatsvinden met maximaal honderd gasten. Professionele sportwedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek. Ook weekmarkten (met voedingsmiddelen) zijn toegestaan, maar kerstmarkten zijn niet toegestaan.