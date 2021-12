Een derde prik halen ‘voor het gevoel extra beschermd te zijn’

Stralend stappen ze naar buiten, op deze grijze zaterdagochtend in Deventer. Jan Hesp (80) en zijn vrouw Afra (75) hebben net hun derde prik gehaald in een groot pand van een voormalige meubelzaak, waar nu een priklocatie van de GGD IJsselland in zit.

„Ik voel niks ”, zegt Afra Hesp. „Maar ik heb zo wél iets gedaan voor de medemens.” En, geeft ze toe, „ook voor mezelf, ik ben ook egoïstisch”, zegt ze lachend. Ze voelt zich door de ‘boosterprik’ extra beschermd tegen het coronavirus, nu de Omikronvariant een snelle opmars maakt.

In Deventer rijdt de taxi voor een speciaal vaccinatietarief naar de prikstraat

Vanwege het leeftijdsverschil met haar man kreeg Afra niet direct een afspraak op hetzelfde tijdstip voor haar inenting. Maar Jan drong aan bij de GGD: ze wilden samen „Op zo’n Hollands gezegd ben ik aan het zeiken geweest. Je kwam er amper doorheen aan de telefoon trouwens.”

Op het terrein van ‘Runshopping centre De Snipperling’, een woonboulevard met Gamma, Kwantum en grote parkeerplaats, is het een komen en gaan van vooral zeventig- en tachtigjarigen. Taxibusjes leveren mensen af die slecht ter been zijn. Deventer taxicentrales spelen in op de extra vraag naar vervoer met een speciaal vaccinatietarief: 15 euro heen, de taxi blijft wachten, 15 euro terug.

Ria Pattij (69): „Ik wil makkelijk contact houden met onze kinderen en kleinkinderen” Foto Merlin Daleman

Ook Ria Pattij (69) heeft „toch een beetje het gevoel extra beschermd te zijn” met haar boosterprik: „Ik wil makkelijk contact houden met onze kinderen en kleinkinderen. Wij passen één keer in de week op de kleinkinderen”. Omikron speelde ook een rol in haar beslissing, zegt ze. „Ik heb me wel een beetje laten meeslepen door alle paniek. ”

‘Historische operatie’

De Omikronvariant was reden voor het kabinet om de boostercampagne, die in Nederland zeer traag op gang kwam, fors te versnellen. Landelijke koepel GGD GHOR noemde het ‘boosteren’ vorige week een „historische operatie”. In enkele weken moeten 8,5 miljoen Nederlanders worden ingeënt. Behalve het eigen GGD-personeel worden de ‘reservisten’ ingezet – mensen die bij de eerdere vaccinatiecampagne hielpen of die zich hebben aangemeld op de om bij te springen– en ook het Rode Kruis, hbo-en mbo-studenten en in enkele regio’s defensiepersoneel.

Ook de GGD IJsselland zet de vaart erin. De organisatie heeft zich ten doel gesteld 50.000 prikken per week te zetten. Dat gaat nu zeven dagen per week, met verruimde openingstijden. 500 man extra personeel wordt aangenomen op tijdelijke basis. Op de locatie in Deventer loopt het soepel door. De rij die voor het pand aanzwelt, is voor de teststraat, niet voor de vaccinaties.

Gepensioneerd tropenarts Marinus Gotink (70) komt met zijn vrouw Nelleke Gotink (69) naar buiten. Hij legt graag uit waarom het inenten zo belangrijk is. Hoe meer je het virus laat rondgaan, hoe meer kans je krijgt op mutaties, zegt hij. „We vaccineren kinderen om een mazelenepidemie te voorkomen, en nu besparen we ons een hoop ellende door jong en oud vaccineren tegen corona”. Zijn vrouw vindt het „lastig te accepteren dat een kleine groep het vertrouwen verloren heeft in de wetenschap”.

Marinus (70) en Nelleke (69) Gotink: „Hoe meer je het virus laat rondgaan, hoe meer kans je krijgt op mutaties”. Foto Merlin Daleman

Ouderen die zich in Deventer hebben laten ‘boosteren’, uiten vaker uit zichzelf hun ergernis over mensen die vaccins weigeren. Koen Spliethof (80) was wiskundeleraar. „Als ik een beetje reken, zie ik toch echt dat het aantal besmettingen vele malen kleiner is als iedereen zich laat vaccineren. Maar in Nederland wanen velen zich zelf wetenschapper, anders dan in andere landen, zoals Duitsland.”

Jan en Afra Hesp vinden dat het afgelopen moet zijn met de vaccinscepsis en willen dit best een beetje scherp stellen: Jan: „Mensen die nu acuut zorg nodig hebben, moeten wachten, ook als ze verrekken van de pijn, door mensen die geen prik willen”. Afra: „Wat mij betreft krijg je geen plekje meer op de IC als je zo eigenwijs bent geen prik te halen.”

Dreigende eenzaamheid

Eind 2021 wordt het geduld van de Nederlandse samenleving opnieuw zwaar op de proef gesteld. Zaterdag voerde het kabinet spoedoverleg over snelle invoering van een strenge lockdown. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet verregaande restricties in te voeren om te voorkomen dat de zorg bezwijkt onder de Omikrongolf, zo werd vrijdagavond bekend. Bij het uitblijven van maatregelen zouden duizenden vooral ongevaccineerde mensen in het ziekenhuis kunnen belanden. Onduidelijk is nog of de Omikronvariant meer ziekteverschijnselen geeft dan de Deltavariant, maar hij verspreidt zich sneller.

Gé Oberink (81): „Ik wil er niet de oorzaak van zijn dat iemand doodgaat”. Foto Merlin Daleman

Wéér een lockdown – en een zware bovendien? Gé Oberink (81) ziet op tegen de eenzaamheid, zegt hij, op weg naar het parkeerterrein. „Mijn kinderen wonen niet om de hoek, ben mijn vrouw kwijtgeraakt en mijn tweede vrouw ook. Ik mag graag sport kijken, dus dat leidt af, maar je gaat tijdens zo’n lockdown toch minder op visite. En mijn wekelijkse kaartclubje houdt ook weer op.” Maar, zegt hij even later, „je kunt er niets aan veranderen. Je moet het gewoon van je af schudden, veel meer mensen krijgen veel meer last van die lockdown.”

Zijn prik, zegt hij, haalde hij vooral voor „de maatschappij” en voor zijn kinderen en kleinkinderen. „Ik ben 81, de meeste aardappelen heb ik inmiddels al gegeten. Maar ik wil er niet de oorzaak van zijn dat iemand doodgaat. Die mensen die weigeren zich te laten prikken, die begrijp ik niet.”