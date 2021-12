Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Het kabinet heeft zaterdagavond een pakket ingrijpende coronamaatregelen aangekondigd. Om te voorkomen dat de Omikronvariant, die zeer besmettelijk is en deels de vaccins omzeilt, zich zo snel verspreidt dat de zorg uiteindelijk bezwijkt, gaat Nederland tot zeker 14 januari in lockdown. Vrijwel alle sectoren in de samenleving moeten (grotendeels) dicht. De maatregelen gaan in op zondagochtend om 05.00 uur.

Het advies voor het aantal bezoekers in huis gaat van vier naar twee. Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag mogen wel maximaal vier mensen over de vloer komen.

De groepsgrootte buiten is maximaal twee personen. Er geldt een uitzondering voor huishoudens.

In elk geval tot 9 januari zijn het onderwijs (alle niveaus) en de buitenschoolse opvang gesloten. Op 3 januari beslist het kabinet of dat na 9 januari ook zo moet blijven.

De horeca gaat dicht. Afhalen en bestellen mag nog wel.

Alle niet-essentiële winkels moeten sluiten.

Supermarkten, drogisterijen, tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, notarissen en advocatenkantoren blijven open.

Niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten moeten dicht.

Culturele instellingen als bioscopen, musea, theaters en concertzalen gaan dicht.

Behalve voor zwemlessen gaan alle binnensportlocaties dicht. Tot 17.00 uur 's avonds mogen alle leeftijden nog wel buiten sporten. Volwassen mogen daarbij met maximaal twee personen aanwezig zijn.

Alle evenementen zijn verboden. Weekmarkten, professionele sportwedstrijden vinden zonder publiek plaats en uitvaarten met maximaal honderd aanwezigen mogen wel doorgaan.

