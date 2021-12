Ondernemers geschrokken van OMT-advies voor totale lockdown

Welkom in dit nieuwe coronablog

De redactie van NRC houdt de laatste ontwikkelingen bij rondom de coronacrisis in Nederland en het buitenland. Deze zaterdag vergadert het demissionaire kabinet in digitale vorm over het OMT-advies over de Omikronvariant. Verwacht wordt dat er besluiten vallen over nieuwe maatregelen; bronnen meldden vrijdagavond aan NRC dat het OMT geadviseerd heeft om een totale lockdown in te stellen tegen verspreiding van deze variant. Eerder op de dag liet demissionair zorgminister Hugo de Jonge al weten dat hij zich zorgen maakt over Omikron.

