Zorgmedewerker verdacht van niet geven medicijnen aan ruim 140 mensen

Een voormalige zorgmedewerker wordt ervan verdacht over een periode van ruim acht jaar geen medicatie te hebben toegediend aan cliënten in een verpleeghuis die dit wel nodig hadden. Dat meldt het Openbaar Ministerie, dat de zaak onderzoekt, vrijdag. In totaal zou circa 150 cliënten op twee locaties medicijnen onthouden zijn.

De 32-jarige verdachte uit Maassluis en werkte van 2011 tot 2018 bij een verpleeghuis van Pieter van Foreest in Delft. Ruim 140 cliënten kregen daar niet die medicatie die zij nodig hadden. Hierna ging zij van april 2018 tot juli 2019 aan de slag bij een woon-zorgcentrum in Den Haag, waar nog eens acht patiënten hetzelfde werd aangedaan. De misstanden kwamen aan het licht toen eind 2019 een grote hoeveelheid medicijnen werd aangetroffen in een opslagruimte van een bekende van de oud-medewerker.

Verhuizing

De verdachte leverde de tassen aan bij de kennis ter bewaring tijdens een verhuisperiode. Toen de ontvanger ontdekte wat er in de tassen zat, stapte hij direct naar de voormalige werkgever van de vrouw. Deze organisatie deed direct aangifte. Later vond een huiszoeking plaats bij de verdachte, waarbij nog meer medicatie werd aangetroffen. Wat zij met de voorraden van plan was, is niet bekend.

Het is momenteel niet bekend of cliënten gezondheidsschade hebben geleden door de wanpraktijken. Het OM en rechercheurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen daar momenteel onderzoek naar. Ook het Landelijk Expertise Centrum Medische Zaken van het OM en het Nederlands Forensisch Instituut zijn bij het onderzoek betrokken. Op basis van de huidige inventarisatie is besloten dat zes medische dossiers nader bekeken moeten worden.

Het OM verwacht voor de zomer van 2022 een besluit te hebben genomen over verdere vervolging.