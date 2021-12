Zonder nieuwe leraren verandert er weinig

Het nieuwe kabinet wil met miljarden euro’s extra de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs aanpakken: ieder kind moet voortaan dezelfde kansen krijgen. Maar gaat dat lukken met dit coalitieakkoord? Thijs Bol, onderwijssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam, is sceptisch. „Het zijn echt goede intenties en er is heel veel geld. Maar het is nog erg onduidelijk hóé ze het willen doen.”

Bol, die onderzoek doet naar leerachterstanden en kansenongelijkheid in het onderwijs, is niet negatief, zegt hij. „In vergelijking met het vorige kabinet is er meer aandacht voor onderwijs en wordt er meer in geïnvesteerd. Maar de vraag is wat ervan terecht komt. Met geld alleen los je de problemen niet op. In het vorige regeerakkoord ging het ook over voorschoolse opvang en brede brugklassen. Daar is de afgelopen tijd weinig mee gebeurd.”

En dan is er nog „de olifant in de kamer”: het lerarentekort. Dat is flink toegenomen, bleek deze week uit onderzoek. In de grote steden heeft gemiddeld 15 procent van de klassen geen bevoegde leraar. Bij scholen in achterstandswijken is het probleem nog groter. „De aanpak van kansenongelijkheid begint bij goede docenten”, zegt Bol. „Zonder leraren kun je bedenken wat je wilt, maar gebeurt er niet zoveel.”

In het coalitieakkoord wordt het lerarentekort één keer expliciet genoemd. Waarbij de coalitie schrijft dat ze de uitbreiding van contracten wil „stimuleren”. Met andere woorden: leraren moeten meer uren gaan werken.

Bol noemt het pijnlijk dat het lerarentekort geen prominente plek in het akkoord heeft. „We weten al jaren dat er een tekort is en dat dit snel oploopt. Dan móet je met meer komen dan zeggen dat leraren meer moeten werken.”

Het kabinet wil de salarissen voor leraren in het basisonderwijs verhogen door ze gelijk te trekken met die van hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Helpt dat?

Bol: „Dat is heel mooi, maar op macroniveau los je het probleem niet op. Er is ook een tekort aan docenten in het voortgezet onderwijs.” En neem het coalitievoorstel voor de ‘rijke schooldag’, waarbij kinderen op school huiswerkbegeleiding kunnen krijgen en kunnen sporten. „Prachtig plan, maar het vindt op scholen plaats, terwijl die de basis vaak niet op orde hebben.”

De zogeheten voor- en vroegschoolse educatie waar het kabinet voor pleit, helpt tegen kansenongelijkheid, zegt Bol. Kinderen die thuis niet of nauwelijks Nederlands praten, komen met een taalachterstand op de basisschool en het is erg lastig om die in te halen. „Voorschoolse educatie kan dus écht het verschil maken, maar dan moet het wel goed gebeuren. En ook de voorschoolse opvang heeft nu niet bepaald een overschot aan gekwalificeerde medewerkers.”