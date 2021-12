Zeewolde zei ‘ja’. Komen er nu nog veel meer datacentra?

„Wat een dag. Ik moet echt even zitten”, zegt Yvonne van Bruggen, gemeenteraadslid namens GroenLinks en de PvdA, als ze tegen middernacht het stadhuis van Zeewolde binnenstapt. „Ik heb vannacht nauwelijks geslapen, zo spannend vond ik het.”

Het is donderdagavond en Van Bruggen, voor één avond de meest besproken politicus van Flevoland, en mogelijk zelfs Nederland, heeft net volmondig „ja” gezegd tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Trekkersveld IV.

Daarmee heeft ze, tot verbijstering van het complete linkse smaldeel in de Tweede Kamer, ingestemd met de komst van een hyperscale datacentrum van Facebook, nu Meta geheten, naar Zeewolde.

De voorraden in het gemeentehuis zijn door corona nog niet aangevuld, maar de communicatieafdeling heeft toch nog een flink aantal blikjes frisdrank, twee dozen chocolaatjes en een fles wijn gevonden voor bij een kleine nazit in de pantry.

De aanwezige ambtenaren, raadsleden en wethouders gaan ervan uit dat er na de politieke go direct lekker tempo gemaakt gaat worden met de hyperscale. Facebook staat bekend als een bedrijf dat altijd haast heeft, daar zal het hierbij ook niet aan liggen.

De komst van het enorme Facebook-datacentrum raakt aan nagenoeg alle belangen in Zeewolde

De druk op haar persoonlijk was enorm, vertelt Van Bruggen. Kamerleden belden haar afgelopen dagen rechtstreeks op. Ze zeiden: „’We moeten echt bijpraten, Yvonne’. Je hoort jaren niets van ze, totdat ze iets van je willen. Maar ik beslis gewoon zelf.”

Van Bruggen woog nadrukkelijk de „duurzaamheid” van het datacentrum mee en het feit dat Meta „extra aandacht gaf aan biodiversiteit, zelfs meer dan wettelijk verplicht”. Na de komende gemeenteraadsverkiezingen hoeft ze niet meer uit te leggen hoe zeer die opstelling de landelijke PvdA en GroenLinks tegen de haren instrijkt – ze stroomt dan in bij de fusiepartij Actief Zeewolde, die volmondig vóór de komst van het datacentrum is.

Met 8 stemmen tegen en 11 voor is de komst van de hyperscale, die decennialang de stroom van zo’n 115 grote windturbines zal gebruiken, een stap dichterbij gekomen. Alle mails, telefoontjes en de media-aandacht uit het hele land waren voor de gemeenteraad van ‘het jongste dorp van Nederland’ geen aanleiding om de steun voor Facebook te heroverwegen – de veertig trekkers en honderd demonstranten voor het gemeentehuis evenmin.

Integendeel: alle oproepen tot uit- of afstel vanuit de Tweede Kamer - van de ChristenUnie en VVD tot GroenLinks - sterkten de lokale politici in hun overtuiging dat zij bij uitstek geschikt waren om over de komst van Facebook te beslissen, het recente regeerakkoord ten spijt. Daarin staat dat de toelatingscriteria voor hyperscales strenger moeten, vanwege „het onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde.”

Procedurele hordes

Maar betekent het jawoord van Zeewolde nu dat Facebook, ondanks de landelijke negatieve stemming, direct kan gaan bouwen? Dat is te kort door de bocht. Het bedrijf moet nog allerlei procedurele hordes nemen voordat het zover is, benadrukte Meta in een persbericht: „Hoewel de uitkomst van de stemming positief is, moet er nog steeds veel werk verricht worden voordat er een investeringsbeslissing kan genomen worden.”

Zo twist het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van een deel van de grond, nog over de duurzaamheidseisen en moeten de juiste vergunningen nog afgegeven worden. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) zei vrijdag tegen de NOS dat het Rijk niet verplicht is om haar grond te verkopen aan Facebook.

Diverse Kamerleden zinnen ondertussen op ingrijpen. Zij twitterden donderdag verbeten dat de hyperscale gestopt moet worden. Maar hoe dat zou moeten, weten ze niet goed. De Amerikaanse techbedrijven die nu in Nederland datacentra willen bouwen, zijn jaren geleden expliciet naar Nederland gelokt, zoals NRC de afgelopen weken reconstrueerde. Dat maakt het ingewikkeld om ze nu weer weg te sturen.

De tweede vraag is wat de protesten en de oproepen uit het parlement betekenen voor nieuw te ontwikkelen datacentra. Vrijdagochtend, een aantal uur na de controversiële stemming in Zeewolde, beantwoordde staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat, VVD) daarover vragen die Kamerlid Henri Bontenbal (CDA) al in juli stelde. Hij wilde weten hoeveel stroom de centra gaan gebruiken, hoeveel centra er nog aan zitten te komen, en of dat wenselijk is. Een landelijk overzicht over de plannen ontbreekt namelijk.

Zeewolde durft best vóór te stemmen, tegen Den Haag in

Voor zover bekend, schreef Yesilgöz „lopen er rond 20 á 25 projecten voor de vestiging en uitbreiding van datacenters in Nederland.” Van groot tot klein en uiteenlopend „van zeer globale tot concretere plannen”. In 2030 verbruiken deze centra 5 tot 15 TWh aan elektriciteit, aldus de staatssecretaris – maximaal 12,5 procent van het huidige verbruik van heel Nederland. Ter vergelijking: in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in datzelfde jaar, 2030, er 35 TWh extra aan duurzame energie op land in Nederland opgewekt moet worden met zonneparken en windmolens.

Criteria datacentra onduidelijk

Een kleine inventarisatie leert dat er door heel Nederland concrete plannen zijn voor nieuwe hyperscales: een nog onbekend Amerikaans techbedrijf wil gaan bouwen in Appingedam, Google wil uitbreiden in de Eemshaven en bouwen in Winschoten, een onbekende techgigant heeft plannen op Groningen-Westpoort, in Diemen moeten twee kleinere komen en Microsoft heeft volop uitbreidingsplannen in de Wieringermeerpolder.

Niet bekend is of al deze plannen vallen onder de strengere toetsingscriteria die het nieuwe kabinet in gedachten heeft. Of dat het met de hyperscales net zo zal vergaan als met hotels in Amsterdam. Daar kondigde de gemeente in 2016 een hotelstop aan om het massa-toerisme in de hoofdstad tegen te gaan. Maar door een woud aan uitzonderingen en sluiproutes groeide het aantal hotelbedden ondertussen hard door.

In de Wieringermeerpolder, waar al hyperscales van Google en Microsoft staan, beloofde het gemeentebestuur onlangs pas op de plaats te maken met nieuwe datacentra. Die waren even niet welkom. Maar later bleek dat vijf „lopende initiatieven” wel door mochten gaan.

Terug in Flevoland is Statenlid Marc van Rooij (50Plus) er allerminst gerust op dat zijn provincie – na de komst van Facebook – de komende tijd gevrijwaard zal blijven van nieuwe datacentra. Onlangs ontdekte hij dat Flevoland en Almere verregaande plannen hebben voor een datacentercluster in de ‘oksel’ van de snelwegen A6 en A27. Het beoogde terrein van zo’n 200 hectare (groter dan de locatie van Facebook) ligt nota bene op het grondgebied van Zeewolde.

„Ze zijn er al twee jaar mee bezig, zonder dat de omwonenden of de lokale politici fatsoenlijk geïnformeerd worden. Ik moet als een soort onderzoeksjournalist bij allerlei overheden Wob-verzoeken doen om aan informatie te komen over de datacentra. Als je niet oppast staat er weer eentje ingetekend. En zie er dan maar eens weer van af te komen.”