Wereldwijde energieproductie uit kolen bereikt recordhoogtes

De wereldwijde kolenproductie bereikt in 2021 een nieuw record. Het is de verwachting dat de vraag naar kolen ook in het nieuwe jaar blijft stijgen. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een vrijdag gepubliceerd rapport. De toename komt doordat economieën wereldwijd eerder en sterker zijn hersteld dan aanvankelijk gedacht. Ook de hogere gasprijzen spelen een belangrijke rol.

Het agentschap schrijft dat het gebruik van kolen voor het opwekken van elektriciteit dit jaar met 9 procent stijgt ten opzichte van een jaar geleden — wereldwijd stijgt de vraag naar kolen met 6 procent. Volgens de IEA stijgt de vraag naar elektriciteit sneller dan het aanbod van hernieuwbare energie. Kolen zijn goed voor ruim een derde van de wereldwijd opgewekte stroom.

Lees ook: Langzaam komt het steenkolentijdperk ten einde

De kolenproductie zal in het nieuwe jaar blijven stijgen, maar bereikt vanaf 2023 een plateau in de VS en Europa. De IEA denkt dat dit komt door een snellere overgang op zonne- en windenergie. Opkomende economieën, zoals die van Vietnam, de Filipijnen en Bangladesh, blijven de komende jaren vermoedelijk wel steeds meer kolen gebruiken, al gaan ook deze landen steeds meer over op schonere energie.

Grote kloof

Hoewel de Verenigde Staten en Europa hun energieproductie uit kolen met 20 procent hebben opgeschroefd, is vooral China een grootverbruiker, zo schrijven de onderzoekers. Van de wereldwijde stroomproductie uit kolen neemt China een derde van het totale aandeel in beslag — voor de totale vraag naar kolen komt dat neer op meer dan de helft. Het agentschap noemt ook India als grootverbruiker.

China heeft het afgelopen decennium gigantisch geïnvesteerd in het diversifiëren van zijn elektriciteitsproductie. Dat wil zeggen dat het vaker stroom opwekt uit waterkracht, wind, zonne- en kernenergie. Deze inspanningen kunnen nog niet op tegen de snel groeiende vraag naar elektriciteit, waardoor kolen een belangrijke bron blijven.

Het internationale agentschap schrijft dat ruim voor corona de wereld teisterde, de toekomst van de kolenindustrie leek te moeten gaan krimpen. Zachte winters in het noordelijk halfrond en lage gasprijzen waren belangrijke factoren in dit toekomstbeeld. In 2020 werd 4,4 procent minder gestookt uit kolen ten opzichte van het jaar ervoor. Maar het economisch herstel van China en andere landen begon eerder en is sterker dan verwacht. Klimaattoezeggingen die landen de afgelopen maanden hebben gedaan, ook bij de klimaattop in Glasgow, zijn nog niet merkbaar in de korte termijnprognoses van IEA. Het agentschap bemerkt een „grote kloof tussen ambities en actie”.