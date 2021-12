Weduwe Pinochet was nog rechtser dan haar man

Haar man twijfelde nog, voor Lucía Hiriart was het al een uitgemaakte zaak: Chili had in 1973 een militaire coup nodig. Onder de democratische gekozen (en door de VS actief tegengewerkte) socialist Salvador Allende gleed het land weg in chaos en malaise. Haar echtgenoot, generaal Augusto Pinochet, moest met zijn leger snel orde op zaken stellen, vond de donderdag op 99-jarige leeftijd overleden Hiriart.

Volgens de ongeautoriseerde biografie Doña Lucía spoorde ze haar man aan: „Nou, Augusto, ik weet niet hoe lang de militairen het nog uithouden met deze rotos [paupers]. Heb je dan niet door wat de schaarste doet? Heb je niet door wat voor rijen er staan? Wanneer trek je een keer de broek aan? Kun je me dat vertellen?”

Na de staatsgreep van haar man, op 11 september 1973, zou Hiriart een rol opeisen die veel invloedrijker was dan die van een doorsnee primera dama. Zelf afkomstig uit een prominent Chileens geslacht, had ze een uitstekende neus voor politiek. Ze bemoeide zich met benoemingen, van ministers tot diplomaten. Ook richtte ze het vrijwilligstersinstituut CEMA op, waarvan de maatschappelijke missie de uitwassen van de dictatuur moest helpen verbloemen.

Na de coup raakte Chili geïsoleerd, maar zo nu en dan reisde het paar toch naar het buitenland. Eind november 1975 gingen de twee naar Madrid, waar Pinochets rechtse collega-dictator Franco net was overleden. Als een van de weinige buitenlandse regeringsleiders luisterde Pinochet de begrafenis van el generalíssimo op. En bij de proclamatie van Juan Carlos tot koning wist Hiriart zich in de loge te wurmen waar Grace Kelly en de Filippijnse presidentsvrouw Imelda Marcos al een zitplaats hadden.

Hiriarts dure smaak is wel vergeleken met die van Imelda Marcos. Zo greep ze haar bezoek aan de Spaanse hoofdstad destijds aan om in enkele chique boetieks voor een miljoen dollar aan sieraden en jurken in te slaan.

Haar hele leven zou ze geen afstand nemen van de dictatuur, niet na de terugkeer van de democratie, vanaf 1990, noch na dood van haar man, in 2006. Toen het nieuws van haar overlijden donderdag bekend werd, werd dit door linkse Chilenen juichend onthaald. Het land kiest zondag een nieuwe president, waarbij de keuze in de tweede ronde gaat tussen een linkse studentenleider en een ultraconservatieve Pinochet-fan.