‘We ervaren nu nog maar weinig spitsuren’

Maxim: „Jarenlang was het voortdurend spitsuur bij mij. ’s Morgens vroeg ging ik naar mijn bedrijf en ik was maar twee of drie keer per week thuis voor het avondeten.”

In het kort Maxim Spek (48), Maureen Overbeek Bloem (40) en hun zoons Melle en Lennon (6) wonen in Kijkduin. Maxim studeerde bedrijfseconomie en is oprichter van B2B contentmarketingbureau Prospex in Sloterdijk, met vijftig werknemers. Maureen deed hbo cultureel-maatschappelijke vorming en werkt ook in het bedrijf. Zij volgt daarnaast een opleiding systemisch werk. Hun inkomen ligt rond de twee keer modaal.

Maureen: „Drie jaar geleden heb ik aan de bel getrokken. Het was niet leuk meer voor onze relatie, voor mezelf en voor de kinderen. Ik had lichamelijke klachten van vermoeidheid omdat thuis alles op mij neerkwam.”

Maxim: „Ik heb de komst van onze tweeling en wat dat betekende voor Maureen klassiek onderschat. Ik heb die eerste jaren te weinig de vaderrol op me genomen. Ik had ook het idee dat een succesvolle ondernemer altijd hard moet werken... en in het begin is dat natuurlijk ook zo. Maar als het succes er eenmaal is, blijven veel ondernemers, zoals ik zelf, hangen in dat slaafse patroon. Je wordt medewerker van je eigen bedrijf in plaats van ondernemer. Terwijl ik was begonnen met ondernemen om meer vrijheid te hebben.”

Maureen: „Ik heb toen mijn grenzen aangegeven.”

Lifecoach

Maxim: „We hebben een lifecoach ingeschakeld. Die heeft met ons een businessplan voor ons leven opgesteld. Mijn balans was work-work-work en een beetje life.”

Maureen: „Nee, dat zeg je verkeerd: het was work-work-work en daarnaast life-life-life. Maxim werkte tachtig uur per week, ik werkte voor zijn bedrijf en voor een trainingsbureau. Maar we wilden ook veel vrienden zien, veel sporten, vaak met vakantie. En vakantie is niet altijd even relaxed met twee kleine kinderen.”

Maxim: „We gingen rustig met twee jochies van een jaar naar Zuid-Afrika.”

Maureen: „Dan was Maxim de hele dag aan het kitesurfen en was ik bezig met de kinderen. Daarna uit eten met vrienden of een bbq verzorgen thuis. Eenmaal thuis ben ik ingestort, ik moest gewoon bijkomen van de vakantie.”

Dromen

Maxim: „Dankzij ons businessplan werden we gedwongen om heel goed te kijken wat onze dromen zijn. Wat willen we over vijf jaar? Hoeveel geld heb je nodig? Als ik een goede vader wil zijn, kunnen we niet elk weekend vrienden zien en kan ik niet altijd werken. En zullen we vakantiebestemmingen moeten uitzoeken waar het voor ons allemaal fijn is. Nu gaan Maureen en ik minimaal één keer per maand met z’n tweeën een dag of een paar dagen weg. De ene keer regelt zij het, de andere keer ik.”

Maureen: „We ervaren nu nog maar weinig spitsuren. Ik werk heel efficiënt en kan veel doen in vier tot vijf uur per dag. Tussendoor ga ik lekker hardlopen. Ik werk nu alleen nog voor Maxims bedrijf. Ik ben eigenlijk zijn manager: ik plan zijn afspraken en doe recruitment. Ik ben heel dankbaar dat ik nu mijn eigen agenda kan indelen. In combinatie met de kinderen geeft dat veel minder stress.”

Maxim: „En ik werk nu gewoon veertig uur per week. Ik heb vrije tijd gekocht door meer mensen aan te nemen. Meer tijd is voor mij belangrijker dan meer winst. Toch draaien we ons beste jaar ooit. Ik vermoed doordat we als directie minder stress en betere ideeën hebben.”

Maureen: „Een ander gevolg van ons businessplan is dat we nu in een huis met tuin wonen. Het appartement in Scheveningen dat we eerst bewoonden, verhuren we bij wijze van pensioenvoorziening. We hebben in Kijkduin een duurzaam huis gebouwd.”

Maxim: „Ons leven is echt ingrijpend veranderd dankzij ons businessplan. Ik had een BMW en een Volvo voor de deur staan. Hartstikke duur. Terwijl ik met de trein naar mijn werk ga – omdat ik anders in de file sta – en ik sinds corona meestal thuis werk. Die BMW had ik puur voor mijn ego. Ook op dit vlak hebben we keuzes gemaakt, want we kunnen niet én een appartement én een duur huis én twee dure auto’s hebben. De BMW en de Volvo zijn weg en we hebben nu een Tesla en een elektrische bakfiets. Met zonnepanelen, zodat ze groen rijden. En bij mijn bedrijf staat een deel-Tesla.”

Maureen: „Het is voor het eerst dat we één auto hebben.”

Maxim: „Ik heb ook een snelle e-bike gekocht, zodat ik in een kwartier bij het station ben. Als ik in de trein zit, kan ik heel relaxed even werken of muziek luisteren. Als ik thuiskom, ben ik ook echt ‘uitgecheckt’ van werk.”

Portugal

Maureen: „In ons businessplan staat ook dat we ooit een huis in het buitenland willen.”

Maxim: „We hebben een heel mooi plekje gevonden aan de kust van Portugal. Daar krijg ik minder prikkels. In de natuur kom ik tot rust en ontstaat meer ruimte in mijn hoofd. En dat is belangrijk voor me, want als ik niet in vrijheid kan nadenken, word ik prikkelbaar en minder leuk voor de kinderen. Dat is de drijfveer om naar Portugal te willen. We sparen nu heel hard om dat te realiseren: we willen opnieuw zelf een duurzaam huis bouwen.”

Maureen: „Ik bedenk dit soort dingen meestal en dan gaat Maxim er voortvarend mee aan de slag.”

Maxim: „Portugal is maar tweeënhalf uur vliegen, al is dat niet zo duurzaam. Het is er supergroen en er zijn fantastische surfplekken. Ik had laatst al bijna een stuk grond gekocht.”

Maureen: „We gaan deze droom verwezenlijken. We weten alleen nog niet in welke vorm.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Maxim staat rond 7 uur op, gaat dan mediteren en het ontbijt maken voor het gezin. Maureen en de jongens staan een kwartier later op. Om kwart over 8 gaan Melle en Lennon naar school. Wonen Het gezin woont in een vrijstaand, zelfgebouwd, duurzaam huis in Den Haag. Vervoer Een Tesla, een elektrische bakfiets en een speed pedelec. Naar afspraken binnen 25 kilometer neemt Maxim de fiets. Als Maureen een afspraak voor hem inplant en het kenteken wordt gevraagd, vertelt ze dat hij op de fiets komt. „Daar wordt steeds minder verbaasd op gereageerd.” Hobby’s Maxim doet aan wind- en kitesurfen. Maureen heeft veel getennist, maar doet nu meer aan hardlopen. Beiden sporten ook thuis, met gewichten etcetera. Boodschappen Het gezin gaat in het seizoen elke week groenten oogsten in een pluktuin die wordt onderhouden door mensen met een beperking. Laatste grote uitgave Vakanties in Portugal en Fuerteventura. „We gaan een keer of vijf per jaar met vakantie. Ver weg, maar ook in Nederland. We houden van avontuur en nieuwe landen ontdekken. Vakantie staat met stip op 1, boven geld uitgeven aan spullen.” Sparen Voor een huis in Portugal. Bedtijd Rond kwart over 10, half 11 gaan Maxim en Maureen naar boven. Vaak gaan ze nog even hun infraroodsauna in of doen ze yoga. Het streven is rond 11 uur te gaan slapen.