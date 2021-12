VS: China werkt aan ‘hersencontrolewapens’ tegen minderheden

Amerikaanse bedrijven mogen geen technologie meer leveren aan de Chinese Academie van Militaire Medische Wetenschappen. De reden: de academie zou meewerken aan de ontwikkeling van „hersencontrolewapens” door het Chinese Volksbevrijdingsleger. Volgens de Amerikaanse regering gebruikt China deze technologie om burgers, onder wie etnische en religieuze minderheden zoals de Oeigoeren, te onderdrukken.

In het besluit, dat donderdag werd gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken, staat geen toelichting over de genoemde wapens. Internationale media zochten vrijdag naar meer duidelijkheid, maar vonden die nog niet. In de Financial Times verklaarde een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris dat China in toenemende mate militaire toepassingen van biotechnologie ontwikkelt, waaronder „genetische aanpassingen” en „hersen-machine-interfaces”.

Persbureau Reuters haalde aan dat de voorzitter van de academie in 2015 over toekomstige oorlogsvoering verklaarde dat daarbij apparatuur kan worden gebruikt die „het menselijke bewustzijn beïnvloedt” tijdens gevechten.

Vorige maand maakte Reuters bekend dat de academie samen met het omstreden Chinese biotechbedrijf BGI „genetisch onderzoek” heeft uitgevoerd op Chinese militairen die op grote hoogte zijn gelegerd in Tibet en die – anders dan de Tibetanen – aan hoogteziekte lijden. Onduidelijk bleef echter of hier genetische manipulatie aan te pas kwam.

BGI kwam deze zomer in het nieuws toen bleek dat het persoonsgegevens had verzameld van miljoenen zwangere vrouwen in tientallen landen die een prenatale test van BGI hadden gebruikt. Twee dochterondernemingen van BGI zijn vorig jaar al op een Amerikaanse sanctielijst geplaatst omdat zij dna-databanken aanlegden die bedoeld zouden zijn voor de onderdrukking van burgers, onder wie de Oeigoerse minderheid in de regio Xinjiang.

‘Welzijn van de mensheid’

In een reactie noemde de Chinese ambassade in Washington de beschuldigingen aan het adres van de militaire academie „volledig ongegrond”. Alle Chinese biotechnologie wordt ontwikkeld met het oog op „het welzijn van de mensheid”, aldus een woordvoerder.

Tegelijk met de academie worden ook vijf Chinese techbedrijven uitgesloten van handel met Amerikaanse bedrijven, omdat ze Amerikaanse technologie zouden willen verwerven die kan worden gebruikt door het Chinese leger.

Amerikaanse inlichtingendiensten benaderen bedrijven in de VS actief om hen te waarschuwen voor samenwerking met China op het gebied van onder andere kunstmatige intelligentie, biotechnologie, quantumcomputers en halfgeleiders, werd in oktober bekend.

Het Amerikaans ministerie van Financiën voegde donderdag acht Chinese bedrijven toe aan zijn lijst van „bedrijven in het Chinese militair-industriële complex”. Deze ondernemingen dragen volgens de VS met surveillancetechnologie bij aan de onderdrukking van Oeigoeren. De bekendste nieuwe naam is DJI, de grootste drone-producent ter wereld.

Andere bekenden zijn Megvii en Cloudwalk technology, beide producenten van software voor gezichtsherkenning. Vorige week was SenseTime, een andere grote gezichtsherkennings-producent, al op de zwarte lijst gezet. Vanaf nu mogen Amerikanen niet meer investeren in deze bedrijven.

Importverbod Xinjiang

Ook op niet-technologisch gebied trof de Amerikaanse overheid deze week economische sancties tegen China. De Senaat stemde in met een wet die import uit Xinjiang verbiedt, tenzij bedrijven kunnen aantonen dat er geen dwangarbeid door Oeigoeren aan te pas is gekomen. Zolang dat niet is aangetoond, wordt aangenomen dat er wél dwangarbeid is gebruikt. Uit Xinjiang komen onder andere katoen, tomaten en zonnepanelen.

President Biden zal de wet naar verwachting ondertekenen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei in reactie dat China alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om zijn bedrijven te beschermen.

Andersom deinst China er ook niet voor terug om bedrijven onder druk te zetten voor politieke doeleinden. Deze week werd bekend dat China de Duitse auto-onderdelenproducent Continental zou hebben gevraagd om geen onderdelen meer te verwerken die in Litouwen zijn gemaakt. Litouwen heeft de woede van de Chinese regering gewekt door toestemming te geven voor de vestiging van een Taiwanese vertegenwoordiging in Vilnius. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die vroeger of later weer bij het moederland moet worden gevoegd.

De Chinese regering ontkent Continental onder druk gezet te hebben. De Europese Commissie onderzoekt de kwestie en overweegt die voor te leggen aan de Wereldhandelsorganisatie.

