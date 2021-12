Vrouw met geld kon veel buiten Rome

Als het gaat over vrouwen in het Romeinse Rijk, gaat het meestal over tot de verbeelding sprekende dames als Livia Drusilla en Julia Agrippina: keizersvrouwen en mogelijke gifmengsters. Omdat zij een publieke rol hadden, komen ze voor in de geschreven bronnen uit deze tijd. Over andere Romeinse vrouwen lezen we nagenoeg niks. Van hen werd verwacht dat ze braaf thuis bleven en wol sponnen. Ze waren ondergeschikt aan hun vaders of echtgenoten, onzichtbaar in het openbaar.

Emily Hemelrijk: Verborgen levens, publieke figuren. Romeinse vrouwen buiten Rome. Atheneum, 277 blz. € 22,50 ●●●●●

Zo was het als we de heren historici en dichters mogen geloven die hier tweeduizend jaar geleden over schreven. De praktijk zat anders in elkaar, genuanceerder. Om te zien hoe vrouwen zich tóch in het openbaar manifesteerden, ging emeritus hoogleraar oude geschiedenis Emily Hemelrijk de Romeinse provincie in. In de hoofdstad was het alleen voor dames uit de keizerlijke familie mogelijk van zich te doen spreken, maar buiten Rome hebben tal vrouwen uit de lokale elite een stempel op hun stad gedrukt, zo blijkt.

Bij gebrek aan geschreven bronnen is Hemelrijk afhankelijk van inscripties, woorden gebeiteld in steen. Denk aan inscripties op standbeelden, grafmonumenten en gebouwen. En wat blijkt? Een vrouw die aanzien en geld had, kreeg in het Romeinse Rijk wel degelijk de kans buitenshuis van zich te doen spreken.

Belangrijk hierbij was de wet. Een getrouwde vrouw was, als haar vader eenmaal was overleden, de baas over haar eigen geld. Ze moest het wel beheren onder toezicht van een voogd, maar die plicht verviel als ze drie kinderen had gekregen.

Hemelrijk onderscheidt verschillende manieren waarop Romeinse vrouwen zich konden laten gelden. Ze konden mooie, dure gebouwen neerzetten, ze konden als priesteres aan de slag, of ze werden patroon of ‘moeder’ van een stad.

Voor een vrouw met geld was het dus goed mogelijk een publieke rol te spelen, laat Hemelrijk zien. Het tentoonspreiden van deugden als bescheidenheid en zedigheid was zeker belangrijk, maar er was geen stad die een badhuis ter waarde van honderdduizenden sestertiën weigerde.