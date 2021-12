Voortvluchtige ex-minister Suriname veroordeeld tot 12 jaar cel

De Surinaamse voortvluchtige ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Paramaribo heeft hem vrijdag bij verstek schuldig bevonden aan het plegen van elf strafbare feiten, waaronder deelname aan een criminele organisatie, ambtsverduistering en het overtreden van een anticorruptiewet in Suriname.

Hoefdraad, al anderhalf jaar spoorloos, staat sinds een aantal maanden op de opsporingslijst van de internationale politieorganisatie Interpol. Hij was van 2015 tot en met 2020 minister, onder de vorige president Desi Bouterse. In de zomer van 2020 vaardigde de Surinaamse politie een arrestatiebevel uit voor Hoefdraad, die toen al van de radar was verdwenen. Begin dit jaar eiste het OM al twaalf jaar cel tegen Hoefdraad.

De vervolging van Hoefdraad is onderdeel van een grotere zaak rond misstanden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waar hij voor zijn ministerschap enkele jaren president van was. De strafbare feiten pleegde hij enkel als minister, niet als president van de CBvS. Bij de zaak zijn meerdere verdachten betrokken, onder wie de vorige president van de CBvS Robert van Trikt, de directeur van de Surinaamse Postspaarbank Ginmardo Kromosoeto en enkele medewerkers van de CBvS.

De verdediging van Hoefdraad gaat mogelijk in ‘verzet’. Dat is een beroepsprocedure bij een veroordeling in geval van verstek. Hoedraad kan alleen in verzet als hij bij de procedure daadwerkelijk lijfelijk aanwezig is.