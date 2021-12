Vermoedelijk 27 doden bij brand in Japanse stad Osaka

Bij een brand in een gebouw in de Japanse stad Osaka zijn vermoedelijk minstens 27 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer van de stad verklaard, melden internationale persbureaus.

De brand begon op de vierde etage van een gebouw van acht verdiepingen in Kitashinchi, een gebied met winkels en amusement in de westelijke Japanse stad, aldus een woordvoerder van de brandweer. Zeker 23 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens de Japanse televisiezender NHK onderzoekt de politie mogelijke brandstichting. In het gebouw zijn volgens NHK een psychiatrische kliniek, een Engelse school en andere bedrijven gevestigd.

Zware rook

De brand werd gemeld kort nadat de kliniek om 10.00 uur in de ochtend openging en was binnen een half uur geblust. Op videobeelden is te zien dat zware rook uit de ramen op de vierde verdieping kwam. Ook zijn tientallen brandweer- en politiewagens te zien in de straat nabij het gebouw. In totaal zijn zeventig brandweerwagens ingezet om het vuur te blussen.

In 2019 kwamen in de stad Kyoto meer dan dertig mensen om bij een brand die was aangestoken bij een animatiestudio. Tientallen anderen raakten daarbij gewond.