Mensen over het regeerakkoord: van ‘heel voorzichtig positief’ tot ‘niet juichen om kruimels’

‘Het meest studentvriendelijke regeerakkoord ooit”, noemde D66-Kamerlid Jan Paternotte de coalitieafspraken donderdag op Twitter. Want ja: vanaf collegejaar 2023/2024 komt de basisbeurs, die in 2015 werd afgeschaft, terug. Studenten uit het leenstelsel krijgen studievouchers en korting op hun schuld, daar zet het kabinet 1 miljard euro voor aan de kant. En er komen 15.000 flexwoningen die het enorme kamertekort onder studenten moeten oplossen.

Vier Nijmeegse studenten, rond de kleurrijke kerstboom in de woonkamer van Gang 25 van studentencomplex Hoogeveldt, lachen en joelen om Parternottes uitspraak. Hier geen dolblije twintigers. Dit groepje vrienden is boos.

Het regeerakkoord in één woord? „Ja, euh, kut”, zegt Kayleigh Hofstede (21). „Juichen om kruimels, dat is het.” Hofstede studeert Philosophy, politics and society en is voorzitter van de lokale studentenvakbond. „Toen ik het las dacht ik: oh het leenstel wordt afgeschaft, wat goed! En 1 miljard euro klinkt als veel geld, maar als je beseft dat het schuldentotaal van alle studenten in het leenstelsel 24 miljard euro is…” De Landelijke Studentenvakbond rekende al uit dat dit neerkomt op ongeveer 1. 000 euro per student.

Alle studenten in de chaotische woonkamer moesten geld lenen om te studeren. Davey Essers (23), de student biotechnologie (en lid van socialistische jongerenvereniging ROOD) naast Kayleigh op de versleten bank, heeft even gerekend. Met de huidige compensatie wordt ongeveer 2,5 procent van zijn studieschuld van meer dan 40.000 euro kwijtgescholden. „Een zoethoudertje”, noemt politicologiestudent Tom Steenblok (21) het compensatiebedrag.

Veel zaken in het akkoord, zoals de compensatie, zijn volgens de vier studenten een stapje in de goede richting, maar gaan lang niet ver genoeg. Dat geldt voor alle thema’s die zij belangrijk vinden, zoals onderwijs, wonen en klimaat. „Klimaatverandering gaat echt verschrikkelijk worden”, zegt Essers. „Het énige goede punt vind ik de bouw van de kerncentrales.” Hofstede zit hoofdschuddend naast hem. „Daar ben ik dan weer geen fan van.”

Vertrouwen dat het kabinet zich überhaupt aan het akkoord houdt, hebben de vrienden niet. „Het geld dat verdiend werd met het leenstelsel, zouden ze investeren in het onderwijs, da’s nooit gebeurd”, zegt Hofstede. „Als het kabinet het akkoord letterlijk uitvoert, zijn er misschien net wat meer geluksscenario’s en heb je bijvoorbeeld wat meer kans op een huis”, zegt Maite van Lith (20), student Geografie, planologie en milieu.

Die honderdduizend extra woningen bijvoorbeeld, vindt Van Lith wel prettig. „Bouwen moet ook, maar ik las bijvoorbeeld niks over het aanpakken van beleggen op de woningmarkt.” „Waarschijnlijk kan ik nooit een huis kopen”, zegt Steenblok. „Ik heb torenhoge schulden, ook met dat kruimeltje eraf.” „Ho es”, roept Essers sarcastisch. „Je hebt wel een vóúcher hè.”

Hofstede merkt op dat zij wel bovengemiddeld politiek geïnteresseerd zijn: „Ik merk dat veel studenten vanuit hun geprivilegieerde positie denken: het komt met ons wel goed. Die gaan er dan vanuit dat ze miljonairs worden.” Met het akkoord bezig zijn, überhaupt met politiek, is ook niet leuk, vindt Van Lith. „Het is uitzichtloos. Ik heb een vriendin die het er niet meer over wil hebben. Ze wordt er alleen maar verdrietig van.”

De groep valt even stil. Dan roept Essers hard: „Normaal zijn we heel gezellig hoor.” Van Lith lacht: „Dan gaan we na zo’n gesprek gewoon weer aan het bier.”

Want eerlijk, zegt hij, echt trots op Drachten is hij niet. „Het enige waar we trots op zijn is dat we de grootste plaats in Europa zijn zonder treinstation.”

Bovendien wordt het aantrekkelijker in Drachten te blijven wonen. „Veel jongeren klagen dat er weinig te doen is in Drachten. Als er straks tienduizend huizen bijkomen, zijn er zeker tienduizend nieuwe klanten voor het centrum. Krijgen we misschien wat meer restaurants en uitgaansgelegenheden.”

‘Lely-wat?”. De aankondiging van de Lelylijn in het coalitieakkoord roept vrijdagmiddag vooral veel vragende blikken op bij de scholieren en studenten die de bus in- en uitstappen in Drachten. „Ik hoef die kant nooit op”, zegt Alwin Bergsma (20) over de toekomstige treinverbinding tussen het noorden en de Randstad. Hij forenst dagelijks tussen Leeuwarden en Drachten. „En dat gaat prima zo met de bus.”

Rekening rijden

‘Niet minder kilometers’

‘Rekeningrijden? Werd daar tien jaar geleden niet ook al over gesproken?”. De Nederlandse Barbara van Leeuwen (49) woont in de VS en is voor familiebezoek in Nederland. Ze heeft net koffie gehaald bij een benzinepomp langs de snelweg A2, ter hoogte van Ruwiel. „Als je vaker gebruik maakt van de wegen, moet je meer betalen. Dat is prima. Als ik geen koffie haal, hoef ik die niet te betalen. Nederlanders beseffen niet hoe luxe hun snelwegen zijn. Het is eerlijker dat mensen die veel rijden meer betalen voor het asfalt.” Dat auto’s het milieu belasten, is reden te meer eerlijkheid te betrachten. „De vervuiler betaalt. Als je een auto hebt maar er nooit in rijdt, belast je het milieu niet”, stelt Jeroen van Eijk uit Den Bosch, eigenaar van een softwarebedrijf. Wel heerst twijfel of het systeem, dat pas in 2030 wordt ingevoerd, er echt zal komen. Van Eijk: „Als je iets wilt doen voor zoiets urgents als het milieu, waarom voer je het dan pas zo laat in?” Anderen zeggen het hem na. „Ik ben bang dat dit plan vooral voor de bühne is”, zegt vakbondsbestuurder Gerard van der Lit (60). „Als het systeem wordt ingevoerd, is er allang weer een ander kabinet geweest dat anders kan beslissen.”

Er is meer scepsis. Is het niet gewoon een extra belasting? En wat te doen met leaserijders? „Het meeste verkeer is werkverkeer”, constateert geluidstechnicus Peter Wagner (38) uit Hoorn. Dus laat werkgevers dat dan betalen.” Dat is verpleegkundige Marije van der Hulle (50) met hem eens. „Ik heb een leaseauto en rij ongeveer 45.000 kilometer per jaar. Ik neem aan dat als dit systeem wordt ingevoerd mijn werkgever betaalt.”