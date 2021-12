Twee agenten vervolgd voor gewelddadig optreden tegen coronademonstrant

Twee agenten die afgelopen maart optraden tegen een coronademonstrant op het Haagse Malieveld worden vervolgd wegens het inzetten van buitenproportioneel geweld. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten. Het slachtoffer liep meerdere verwondingen aan zijn hoofd op en werd gebeten door een politiehond.

Betogers demonstreerden op 14 maart op het Malieveld tegen de coronamaatregelen van het kabinet. Toen de burgemeester besloot het protest te ontbinden, moesten de aanwezigen het veld verlaten. Na herhaalde oproepen bleven de meeste demonstranten op het Malieveld staan, waarop de politie werd ingezet om het veld te ontruimen.

Startkabel

Een demonstrant zwaaide met een startkabel en weigerde die te laten vallen toen hij daartoe werd opgeroepen. Hij rende met de kabel achter politiepaarden aan en gooide het voorwerp uiteindelijk naar een ME’er. Een politieagent met diensthond en een ME’er gingen vervolgens de man met hun wapenstokken te lijf. Hij greep een politiehond bij de oren en liep een bijtwond op. De man moest naar het ziekenhuis om zich voor zijn verwondingen te laten behandelen.

De agent en ME’er zijn gedagvaard omdat het geweld wat zij inzetten volgens justitie buiten proportie was. Een zittingsdag moet nog worden bepaald. Het OM besluit later of de demonstrant in kwestie ook vervolgd wordt.

De politie moest bij de ontruiming geweld inzetten tegen meer demonstranten, van wie meerdere aangifte deden. Een derde agent is door het OM als verdachte aangemerkt en wordt nog gehoord. Hij zette zijn diensthond in tegen een demonstrant die een blik bier naar de ME gooide. Bij de overige aangiften is besloten dat eventueel geweld gerechtvaardigd en proportioneel was.