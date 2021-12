Taiwan vreest voor corona uit laboratoriummuis

Casusnummer 16.816, zo wordt de assistent-laboratoriummedewerkster genoemd in een onderzoeksrapport van de Central Epidemic Command Center in Taiwan. De jonge vrouw werd op 19 november tijdens haar werk in een streng beveiligd biologisch laboratorium van het Genomic Research Center op de universiteitscampus van Academia Sinica in Taipei gebeten door een labmuis. Dat dier was besmet met het coronavirus, SARS-CoV-2.

Uit een rapportage in de krant Taiwan News over het laboratoriumongeluk blijkt dat het incident uitermate slordig is afgehandeld. Naar het zich laat aanzien is het met een sisser afgelopen.

Steeds erger hoesten

Om onduidelijke redenen liet de vrouw zich niet op corona testen meteen na het bijtincident. Dat deed ze evenmin toen ze op 26 november steeds erger moest hoesten. Toen ze op 8 december ook nog reuk- en smaakproblemen kreeg, liet ze zich alsnog testen. De volgende dag kwam de uitslag: positief!

De vrouw was volledig gevaccineerd met het Moderna-vaccin; het ging hier dus om een doorbraakinfectie. Sequencing van het positieve monster wees uit dat ze besmet was met de Deltavariant van het virus. Maar het was genetisch wel verschillend van eerdere Deltabesmettingen onder de Taiwanese bevolking. Dat deed vermoeden dat ze de infectie had opgelopen in het lab.

Het onderzoek van de Central Epidemic Command Center dat volgde, leverde nieuwe onthutsende feiten op. De vrouw bleek gewerkt te hebben met muizen die besmet waren met de Alfavariant van het virus. In hetzelfde lab werkten wel twee andere onderzoekers met de Deltavariant. Een grondige inspectie toonde aan dat monsters van enkele tafels, deurklinken en andere oppervlakken positief waren voor SARS-CoV-2. Buiten het lab werd geen virusmateriaal aangetroffen.

Ook bleek dat de vrouw half oktober al eens eerder was gebeten door een laboratoriummuis. Dat incident had zij gemeld aan haar baas, maar die had het vervolgens niet verder gerapporteerd, wat tegen de veiligheidsregels is.

Ontslag na kritiek

Wat niet zal hebben meegeholpen was dat Casus 16.816 op 3 december ontslag had genomen, vanwege kritiek die ze kreeg op de kwaliteit van haar werk. In haar besmettelijke periode reisde de vrouw per metro en bus door Taipei, ging regelmatig dineren in verschillende restaurants en bezocht vele winkels.

Het aantal nauwe contacten van de vrouw dat in kaart is gebracht liep afgelopen week op tot 453.

Op een enkeling na, die nog wacht op de uitslag, zijn deze contacten allemaal negatief getest. Sommigen zijn uit zichzelf in quarantaine gegaan, maar allemaal hebben ze van de gezondheidsautoriteiten het verzoek gekregen zichzelf de komende tijd goed te controleren op mogelijke ziekteverschijnselen. In de directe omgeving van het lab op de universiteitscampus zijn nog eens bijna 700 mensen getest, ook allemaal negatief.

Taiwan heeft corona vanaf het begin goed onder de duim weten te houden door inkomende reizigers streng te controleren. Het zou een blamage zijn als het virus via een lab toch nog een uitbraak op het eiland weet te veroorzaken.