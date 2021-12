Scheepsnaam

Een Franse schipper belt ons daags voor aankomst in onze haven, hij komt staal lossen. ‘Mon Rigueur’? We maken wel gekker mee en ik versta Nederlandse scheepsnamen vaak al slecht aan de telefoon. Het schip staat in elk geval nog niet in onze computer, dus op de aangekondigde aankomsttijd fiets ik met mijn notitieboekje naar de toegewezen loswal. De Moonraker maakt daar dan net vast.

