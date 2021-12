Rutte na eerste formatieoverleg: een grotere ploeg, verdeling posten per partij is rond

Het nieuwe kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zal bestaan uit 29 bewindspersonen, zo heeft formateur Mark Rutte vrijdagmiddag bekendgemaakt na zijn eerste dag van gesprekken. Van de twintigkoppige ministersploeg zijn er „acht van VVD-huizen, zes van D66, vier van het CDA en twee van de ChristenUnie. Voor de staatssecretarissen bestaat de verdeling uit drie, drie, twee, één”, zo luidde zijn eerste toelichting. D66, CDA en ChristenUnie dragen ministers aan als vicepremier.

Over de te behandelen dossiers door de bewindspersonen vertelde Rutte dat er geen departementen worden opgericht of opgeheven, maar er komen wel nieuwe ministersposten bij, op de ministeries Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er komt geen aparte coronaminister in het nieuwe kabinet. Volgens Rutte zijn de partijen het eens over de onderlinge verdeling van de posten, maar hij wilde die vrijdag nog niet presenteren.

De volgende stap in het formatieproces is volgens de formateur het zoeken en beoordelen van de kandidaten voor de plekken. Daarin wordt onder meer gekeken naar de afhandeling en het op afstand plaatsen van financiële belangen van de kandidaat-bewindslieden, een proces dat na een aangenomen motie van D66 extra zwaarte heeft gekregen. Rutte wil vanaf maandag 3 januari gesprekken voeren met de kandidaten en meent daarvoor zo’n vier dagen nodig te hebben.

Wíé zijn dan de ideale kandidaten?

„Het gaat ook over mensen”, bij die selectie. „Het voelt ook echt alsof je een nieuw team vormt.” De eerste „beelden” van wie voor welke posten in aanmerking komen, zijn volgens de VVD’er al besproken met de fractieleiders van de deelnemende partijen. Er zijn binnenskamers nog geen 29 namen genoemd.

Gevraagd naar de man-vrouwverhouding - er werd gespeculeerd dat een gelijke verdeling een eis op zich was - stelde Rutte dat dat geen doel was. „Op zich past het denk ik bij de tijd dat je een goede mix hebt, van jong/oud, man/vrouw, autochtoon/allochtoon. Dat is natuurlijk altijd mooi, dus dat is in algemene zin een streven. Maar we hebben daar in de formatie geen harde afspraken over gemaakt.” Een precieze dwarsdoorsnede noemde Rutte het ideale beeld. Hij werd vrijdag door meerdere journalisten gevraagd naar de aandacht voor diversiteit in de nieuwe ploeg.

Werkdruk en een grotere ploeg

„Zonder twijfel” zullen enkele bekende gezichten terugkeren, volgens de formateur. Dat staat volgens hem niet haaks op het streven van een „nieuw élan” dat de coalitie heeft uitgesproken te willen hebben. Met een grotere ploeg wordt het voor hem als premier „ongetwijfeld” lastig managen, reageerde hij kort en bondig.

De functie die de nieuwe ministers zullen opnemen omschreef hij als „zwaar werk” en een „eervol ambt”. „Het is wel van belang om de balans te vinden tussen werk en privé en rust te hebben. Een van de redenen dat het kabinet nu groeit in omvang, is dat we zien dat de complexiteit van een aantal dossiers, ook weerslag heeft op de intensiteit van het debat in de Kamer en de bredere maatschappelijke druk.” Waar Rutte voor zijn derde kabinet nog zei ‘klein is fijn’, is hij daar voor ploeg-IV wat op teruggekomen.

Met medewerking van Lamyae Aharouay

