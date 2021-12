Rusland presenteert veiligheidsgaranties aan VS en NAVO

De NAVO moet militaire activiteiten in Oost-Europa en Oekraïne staken, dat is een belangrijke voorwaarde voor een detente in de relatie tussen de Verenigde Staten en Europese bondgenoten enerzijds en Rusland anderzijds. Het Kremlin heeft vrijdag een lijst veiligheidsgaranties gepubliceerd die het heeft voorgelegd aan die partijen. De afgelopen weken liepen spanningen tussen de NAVO en Rusland rap op; het bondgenootschap beschuldigt Rusland ervan een troepenmacht aan de grens met Oekraïne te hebben opgebouwd, om dat land binnen te vallen.

Vorige week spraken de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin elkaar in een digitaal overleg in een poging nader tot elkaar te komen. Al voorafgaand aan dat gesprek legde Poetin meerdere eisen voor, waaronder veiligheidsgaranties rond Oekraïne: dat buurland mag nooit toetreden tot de NAVO, en het militair bondgenootschap mag het land ook niet gebruiken voor trainingen of daar zwaar militair materieel zetten. Die eisen werden door Biden op voorhand verworpen.

In de vrijdag openbaar gemaakte documenten is te lezen hoe de punten precies zijn opgenomen. De documenten zijn kladversies van twee verdragen, de ene gericht aan de VS en andere bedoeld voor ondertekening door de NAVO. Er worden negen punten in aangehaald. Naast het Russische veto op Oekraïense toetreding en verdere uitbreiding van de NAVO, wil Rusland ook dat in de Baltisch en Zwarte Zee activiteiten afnemen. Het plaatsen van raketsystemen op plaatsen vanwaar het territorium van de ander getroffen kan worden, is uit den boze.

NAVO ‘op de hoogte’

Moskou ontkent dat het Oekraïne wil binnenvallen. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde vrijdag dat de betrekkingen een „gevaarlijk punt” hebben bereikt, door toedoen van „onaanvaardbare” activiteiten van de westerse bondgenoten. Het Kremlin wil daarom direct beginnen met onderhandelingen over de ingediende eisen, zo meldt persbureau Reuters. Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, liet donderdagavond weten „op de hoogte te zijn” van de Russische voorstellen. Elke bespreking kan wat hem betreft alleen plaatsvinden „op basis van wederkerigheid, als ook de bezorgdheid van de NAVO over het Russische handelen wordt besproken”.

In haar reactie herinnerde Jen Psaki, de woordvoerder van het Witte Huis, eraan dat de VS en Rusland in meerdere verbanden met elkaar overleg voeren. In dat licht zag zij geen reden „waarom we dat niet kunnen doen om de instabiliteit te verminderen”. Maar: „We gaan dat doen in samenwerking en coördinatie met onze Europese bondgenoten en partners”. Volledig ‘losstaande’ onderhandelingen, aan de hand van de twee documenten van de Russen, leek zij met die reactie uit te sluiten.