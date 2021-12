‘Recordgebruik kolen in 2021’

Niet eerder werd er zo veel steenkool gebruikt als dit jaar. Dat concludeert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport dat vrijdag werd gepubliceerd. De afgelopen twee jaar was er nog een lichte daling van het gebruik van steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof. Dit jaar verwacht het IEA een stijging met 9 procent.

Daarmee dreigt volgens het agentschap het mondiale doel van netto-nul CO 2 -uitstoot in 2050 in gevaar te komen. De uitstoot van broeikaskassen terugbrengen tot netto-nul is een voorwaarde om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal anderhalve graad, het meest optimistische doel in het Klimaatakkoord van Parijs en volgens klimaatwetenschappers een grens om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Het IEA ziet twee oorzaken voor de groei. Allereerst is de vraag naar energie snel toegenomen sinds het herstel na de coronacrisis. Die toename bleek niet te kunnen worden opgevangen met alleen duurzame energie.

De afgelopen tijd was steenkool juist minder aantrekkelijk omdat er inmiddels fors moet worden betaald voor de broeikasgassen die vrijkomen bij het verbranden van steenkool. Dat heeft de prijs van steenkool – op zichzelf een goedkope brandstof omdat er grote voorraden van bestaan die gemakkelijk te winnen zijn – flink opgedreven, zeker in Europa. Maar de gasprijs is de afgelopen maanden sneller gestegen dan de koolstofprijs.

Overigens is de prijs van steenkool dit jaar door de toegenomen vraag wel sterk gestegen, schrijft het IEA. In het voorjaar van 2020 kostte een ton kolen ongeveer 50 dollar. In oktober van dit jaar lag die prijs op bijna 300 dollar per ton. Inmiddels kost een ton kolen rond de 150 dollar.

De sterkste toename vond plaats in de Verenigde Staten en de Europese Unie, waar dit jaar naar schatting van het IEA ongeveer 20 procent meer steenkool werd gebruikt dan vorig jaar. Ook in Nederland werd dit jaar meer stroom opgewekt met steenkool dan in 2020. In India groeide het gebruik met ongeveer 12 procent en in China met zo’n 9 procent. China en India zijn veruit de grootste consumenten van energie uit kolen, ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor twee derde van de totale vraag.

In mei waarschuwde het IEA dat wereldwijd direct moest worden gestopt met olie- en gasexploratie en met de bouw van nieuwe kolencentrales om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 terug te brengen naar ‘netto-nul’. Volgens deze ‘routekaart voor de mondiale energiesector’ moeten de investeringen in de energietransitie omhoog van 2.000 miljard dollar (1.640 miljard euro) nu naar 5.000 miljard dollar in 2030.

IEA-directeur Fatih Birol noemde steenkool vrijdag „veruit de grootste bron van CO 2 -uitstoot”. Het ongekend hoge niveau van steenkoolgebruik laat volgens Birol zien „hoe ver de wereld af is van pogingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen”.

Op de grote klimaattop in november in Glasgow werd steenkool voor het eerst expliciet genoemd als een van de boosdoeners als het om klimaatverandering gaat. In het akkoord stond aanvankelijk dat het gebruik van steenkool zo snel mogelijk zou worden uitgefaseerd (‘phase-out’). Op het laatste moment werd die term onder druk van India en China veranderd in verminderd (‘phase-down’).