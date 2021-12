Rechter zet streep door bescherming Sackler-familie

Een rechter in New York heeft een faillissementsregeling van tafel geveegd die de Amerikaanse familie Sacker zou vrijwaren van schadeclaims voor haar rol in het opioïdenschandaal. De familie gaat in beroep tegen de beslissing.

De Sacklers zijn de oprichters van het farmabedrijf Purdue Pharma, dat de zwaar verslavende pijnstiller Oxycodon op de markt bracht. In de faillissementsregeling was afgesproken dat de familie afstand zou doen van het bedrijf, dat in stukken zou worden opgedeeld. De familie zou bovendien ruim 4 miljard dollar betalen voor de bestrijding van de omvangrijke verslaving aan opioïden. Diverse Amerikaanse media berichten dat de Sacklers meer dan 10 miljard dollar aan Purdue hebben onttrokken in de tien jaar voor het bankroet.

Volgens de rechter in New York had de faillissementsrechter de immuniteit van de Sacklers niet mogen goedkeuren. De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland is positief over het nieuwe juridische oordeel. Voorstanders van de schikking denken juist dat het nu veel langer gaat duren voor er geld komt voor slachtoffers en nabestaanden.

Dit jaar verscheen het boek Het Pijnstillerimperium van de Amerikaanse journalist Patrick Radden Keefe. Deze bestseller beschrijft hoe Purdue Pharma al in 1997 – een jaar nadat Oxycodon op de markt was gekomen – signalen kreeg dat mensen er verslaafd aan raakten en stierven. Toch prees de farmaceut het middel aan voor de kleinste kwaaltjes, zoals sportblessures. Artsen werden omgekocht en verkopers van Purdue Pharma kregen trainingen waarbij ze leerden verslavingsrisico’s te bagatelliseren bij artsen. Honderdduizenden mensen overleden aan de gevolgen van een overdosis opioïden.